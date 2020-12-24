В России впервые посадили полицейского за удержание человека в рабстве

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В Татарстане полицейского Динара Гафиятова приговорили к четырем годам колонии общего режима за то, что он весной 2019 года похитил местного жителя, 47-летнего Идриса Садыкова, и заставил работать на ферме своего отца.

Дело против отца полицейского выделено в отдельное производство, оно скоро будет рассмотрено в суде, рассказал Би-би-си адвокат Садыкова Андрей Сучков.

Прокуратура просила для Гафиятова 14 лет колонии, но суд решил дать ему срок в четыре года. Судья полностью исключил одну из статей, вменяемых полицейскому - "Превышение должностных полномочий". Из-за этого и финальный срок наказания был сильно уменьшен, объясняет адвокат Сучков.

По его словам, на суде было также много свидетелей обвиняемого, которые давали ему положительные характеристики, а адвокаты полицейского пытались исказить суть произошедшего. Тем не менее в приговоре судья отразил, что больше доверяет показаниям потерпевшего, рассказал адвокат.

В правозащитной организации "Зона права" отметили, что в России полицейского впервые осудили по этой статье. Бывший оперативник свою вину на суде отрицал.

Потерпевший, Идрис Садыков, рассказал Би-би-си, что старается не вспоминать произошедшее с ним. Четыре года колонии он считает достаточным наказанием для полицейского.

"Он мне говорил: "Я тебя посажу", а я про себя подумал: "Вот это ты сядешь сейчас", - описывает свои впечатления от суда Садыков.

О своем похищении он помнит, что его заставляли работать с 4 утра до 12 ночи, каждый день били, а полицейский говорил: "Если убежишь, я тебя все равно найду, увезу и закрою".

Рабство на ферме

Садыков провел на ферме в заточении три недели. Его отпустили после того, как его сестра подала в полицию заявление о пропаже.

5 мая 2019 года приятель Садыкова ограбил продуктовый магазин в деревне Чулпаново. Спустя несколько часов после ограбления к Садыкову домой пришли полицейские и повезли в участок для дачи показаний. Он стал свидетелем по этому делу и его отпустили.

На следующий день к нему снова приехали полицейские Динар Гафиятов и его брат. Они сказали, что нужно еще раз съездить в отделение, но вместо этого отвезли Садыкова на ферму к своему отцу. Садыкова поместили в сарай и сказали, что он будет работать по хозяйству - следить за скотом и огородом, сообщало РИА Новости.

Полицейский, по словам Садыкова, говорил, что "он не первый и не последний", кто работает на этой ферме.

"Мне ничего не объясняли. Я спросил, зачем меня сюда привезли - мне ответили: "Молчи!" Я еще раз спросил - получил пару ударов, дали пощечину", - рассказывал Садыков "Радио Свобода".

После того как сестра Садыкова подала заявление о пропаже, Гафиятов заставил его подписать протокол о том, что он уезжал на заработки.

По замыслу полицейского, Садыков должен был вернуться в свою деревню на несколько дней, чтобы близкие перестали беспокоится из-за его пропажи. После чего Гафиятов вновь планировал забрать мужчину на ферму.