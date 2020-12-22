Трамп против брутализма. Президент США приказал строить "красивые" федеральные здания

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие федеральные здания в Вашингтоне построены в стиле неоклассицизма

Президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому новые здания федеральных правительственных учреждений в США должны быть "красивыми" и их желательно проектировать в стиле классицизма, сформировавшегося под влиянием римской и греческой архитектуры.

В указе, опубликованном на официальном сайте Белого дома, осуждается тот факт, что некоторые новые правительственные здания в последнее время возводились в стиле брутализма. Как сказано в указе, это архитектурное направление "выросло из модернистского движения начала 20 века" и "отличается тяжелым внешним видом (…) с громоздким геометрическим стилем и масштабным использованием открытого бетона".

Один из самых известных примеров стиля брутализма, о котором пишет Трамп, - лондонский микрорайон "Барбикан", построенный в 1960-х и 1970-х годах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лондонский "Барбикан" - один из самых известных примеров стиля, против которого выступил Трамп

Как сказано в указе, новые правительственные учреждения в США должны выглядеть совсем иначе и напоминать "излюбленные" американские памятники архитектуры, такие как Белый дом.

Указ под названием "О поддержке красивой архитектуры федеральных учреждений" также предполагает создание нового совета, который будет консультировать президента по вопросам возведения новых правительственных зданий.

"Возвышать дух США"

"Проекты новых федеральных зданий должны облагораживать общественные пространства - так же, как излюбленные американские памятники архитектуры. Они должны вдохновлять людей, возвышать дух Соединенных Штатов, пользоваться уважением людей и должным образом уважать архитектурное наследие региона", - сказано в документе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трамп призывает строить здания, которые напоминают Белый дом

Трамп также отмечает, что федеральные здания, которые в последние годы возводились в Вашингтоне, привели к появлению в столице "нестройной смеси классических и модернистских проектов". За редкими исключениями правительство "практически прекратило строить красивые объекты", сказано в указе.

Как отмечает президент, "необходимо поощрять, а не выступать против" использования классической и другой более традиционной архитектуры.

"[Власти] часто выбирали проекты известных архитекторов, уделяя мало внимания местным эстетическим предпочтениям, - сказано в документе. - В результате федеральная архитектура порой очень нравилась архитектурной элите, но не американскому народу, для которого и должны строиться эти федеральные здания".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Здание федерального правительства в Сан-Франциско было построено в середине 2000-х. В указе Трампа оно упоминается как пример архитектуры, которая нравится экспертам, но не местным жителям.

Сторонники традиционных направлений в архитектуре приветствовали указ Трампа, но против него выступил Американский институт архитекторов. По словам главы этой организации, первоначальный проект документа, обнародованный в феврале этого года, содержал еще более жесткие рекомендации о том, какими именно должны быть федеральные здания.

"Нас крайне тревожит решение администрации выпустить указ об архитектурных проектах, но мы довольны тем, что он заходит настолько далеко, как считалось раньше", - сказал глава Института Роберт Айви.

Согласно заявлению организации, местные общины "должны иметь права и ответственность самостоятельно определять, какие проекты лучше всего соответствуют их потребностям".

Дональд Трамп, который до избрания на пост президента занимался девелоперским бизнесом, должен покинуть Белый дом 20 января. Победу на президентских выборах, состоявшихся в ноябре, одержал кандидат от демократов Джо Байден, хотя Трамп отказывается признать поражение.