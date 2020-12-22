В тени хакеров: звонок Навального в западных СМИ

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Новые детали хакерской атаки на правительство США освещались в западных СМИ больше, чем запись телефонного разговора Алексея Навального с человеком, которого он называет сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.

При этом ряд изданий сравнил эти две новости - и противопоставил образ всесильных хакеров на службе у российской разведки с наивностью предполагаемых агентов ФСБ, чьи данные опубликовали Bellingcat, Си-эн-эн, Insider, Der Spiegel и команда Навального в совместном расследовании.

В Москве отрицают причастность как к покушению на оппозиционного политика, так и кибератаке, а опубликованную Навальным запись разговора называют провокацией западных спецслужб.

В понедельник, пока россияне и обозреватели, освещающие Россию, обсуждали поразительный звонок и шутили на тему нижнего белья и политических убийств, в Вашингтоне российских хакеров обвинили в проникновении в системы электронной почты казначейства США - в дополнение к серверам министерства внутренних дел, обороны, внутренней безопасности и других ведомств.

Хакеры могли получить доступ к десяткам почтовых ящиков чиновников финансового ведомства, в том числе высшего звена, заявил сенатор от штата Орегон Рон Уайден в понедельник, после брифинга с представителями силовых структур, сообщает газета New York Times. Какая информация была похищена, неизвестно,

О причастности России к масштабной кибератаке Sunburst в субботу заявил госсекретарь США Майк Помпео. "Мы можем довольно ясно сказать, что этим занимались русские", - сказал глава Госдепа в интервью Fox News. С ним согласился и генеральный прокурор Уильям Барр, покидающий свой пост.

Впрочем, действующий президент Трамп спорит со своими министрами и утверждает, что за атакой мог стоять и Китай. Доказательств ни той, ни другой версии представлено не было.

Но если масштабный взлом создает впечатление профессиональной и слаженной работы российских силовиков, то разговорчивость собеседника Навального и его откровения про трусы выставляет их в комическом свете, замечают западные обозреватели.

Разговор Навального с предполагаемым сотрудником ФСБ "поставил под сомнение образ могущественных и профессиональных российских спецслужб - разительный контраст с новостями о масштабной кибератаке в США, в которой винят русских хакеров", - пишет New York Times.

Материалы в других западных изданиях также подчеркивают, что откровения Кудрявцева наносят удар по образу российских спецслужб.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Отравление Навального: научный разбор

"Признание лишь усиливает позор, которым на прошлой неделе покрылись российские разведслужбы после независимого расследования отравления с деталями полномасштабной государственной операции убийства лидера оппозиции", - пишет британская газета Daily Telegraph.

"Путинских шпионов обвели вокруг пальца", иронизирует редакционная колонка американской газеты Washington Post. Как и другие материалы, она сравнивает наивность предполагаемого агента ФСБ с профессионализмом и изощренностью хакеров, взломавших серверы правительства США.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Отравление Навального стало одной из главных тем большой пресс-конференции Путина.

"Кибершпионы Москвы в очередной раз продемонстрировали необыкновенные способности", пишут колумнисты вашингтонской газеты, но откровения Навального и Bellingcat продемонстрировали, что "в эру высоких технологий и у российской власти есть слабые места".