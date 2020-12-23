Миллиардер-диссидент в Гонконге вышел под залог. Ему запрещено общаться, уезжать и критиковать Китай

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лай - самый влиятельный арестованный в рамках нового закона. Бизнесмен не раз критиковал власти, сам лично участвовал в протестах, а его газеты и журналы - ключевые оппозиционные издания в городе

Гонконгский суд разрешил освободить под залог медиамагната, оппозиционера и миллиардера Джимми Лая, арестованного в рамках нового закона о национальной безопасности Гонконга по подозрению в сговоре с зарубежными спецслужбами. Прокуратура сразу же подала апелляцию на решение суда, но суд отклонил ее.

Лай не раз критиковал власти за излишнюю близость к Китаю и лично участвовал в протестах, а его газеты и журналы до последнего считались ключевыми оппозиционными изданиями в городе. Когда медиамагната арестовали в декабре, в одной из его газет, Apple Daily, прошли обыски.

В июле в Гонконге был принят закон, позволяющий применять китайские национальные законы на территории бывшей британской колонии. Оппозиция, правозащитники и международная общественность называли закон инструментом подавления демократических свобод в островном мегаполисе.

В рамках закона о безопасности жителям грозит пожизненное заключение за любую деятельность, которую Пекин сочтет угрозой для своей власти над территорией, включая призывы к независимости и сотрудничество с нежелательными иностранными организациями.

Сидеть дома, никуда не уезжать и ни с кем не общаться

За освобождение издателя-диссидента назначен залог 1,3 млн долларов. Лай, выйдя на свободу, должен будет передать властям все документы, по которым можно выехать за рубеж.

Миллиардеру будет запрещено покидать резиденцию без уважительных причин, давать интервью, писать статьи, постить в соцсетях и встречаться с зарубежными официальными лицами. Ему также будет запрещено делать какие-либо заявления по поводу Китая.

Лай в прошлом был частым гостем в Вашингтоне, встречался с госсекретарем США Майком Помпео, за что Пекин окрестил его предателем.

73-летний Лай находится в заключении с третьего декабря. Помимо сговора с иностранцами его обвиняют в мошенничестве с выплатой аренды за здание редакции таблоида Apple Daily.

Его арестовали именно в связи с обвинениями в мошенничестве в ходе масштабного рейда в редакции Apple Daily, в котором приняли участие 200 полицейских. Обвинения, связанные со сговором с иностранными правительствами и угрозой национальной безопасности, появились в его деле 11 декабря.

Лай - самый известный и влиятельный гонконгский активист, которого обвинили в рамках закона о национальной безопасности. После того, как этот закон был принят, бывшей британской колонии было создано новое силовое ведомство, которое напрямую подчиняется Пекину.

Западные страны осудили принятие закона, а Британия предложила трем миллионам жителей Гонконга упрощенную процедуру предоставления гражданства.

Кто такой Джимми Лай

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лая задержали сотрудники нового гонконгского агентства нацбезопасности, подчиняющегося напрямую Пекину

Состояние владельца медиагруппы Next Digital Limited и учредителя таблоида Apple Daily оценивают примерно в миллиард долларов.

Лай заработал первые деньги в производстве одежды и построил успешный бизнес. После жесткого подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году он начал публично критиковать режим. Медиахолдинг Лай основал в 1990-м году.

В конце июня, когда был принят новый закон о национальной безопасности, Лай назвал его погребальным звоном по Гонконгу в интервью Би-би-си. Он заявил, что город станет таким же коррумпированным, как материковый Китай, потому что без верховенства закона предприниматели останутся беззащитными.