Раскопки в яйце и восхождение на чеснок. Удивительный мир продуктов фотографа из Глазго

Стивен Макензи

Би-би-си

Автор фото, Jacki Gordon Подпись к фото, Инженеры копают яичный желток

Иногда Джеки Гордон просыпается посреди ночи и начинает рыться в холодильнике. Но это происходит не потому, что Джеки внезапно проголодалась, на самом деле она ищет идеи для своего следующего произведения искусства.

Во время локдауна эта 63-летняя жительница Глазго получила возможность как следует попрактиковаться в своем хобби - создании удивительных миниатюрных композиций, для которых она использует обычные продукты и предметы обихода.

По профессии она научный консультант, специализирующийся в вопросах психического здоровья. Гордон называет себя увлеченным фотографом-любителем. В обычное время она больше всего любит снимать природу - пейзажи и животных. В прошлом году она несколько дней она училась фотографировать белок и зайцев в горах Шотландии с известным фотографом дикой природы Энди Ховардом.

Но затем случилась пандемия коронавируса, приведшая к локдауну. В результате Джеки несколько месяцев не могла выезжать из родного города.

Автор фото, Jacki Gordon Подпись к фото, Туристы идут по пирожному

Поскольку снимать ей стало некого, Джеки оставалось только делать фотографии своей собаки породы колли по имени Олли. Но в какой-то момент ей стало жалко питомца, которому приходилось так много позировать.

Тогда Джеки решила попробовать макросъемку то есть фотографирование небольших предметов с близкого расстояния.

Автор фото, Jacki Gordon Подпись к фото, Зима в Гринсленде

Но, по ее словам, вскоре ей наскучило фотографировать обычные объекты, вроде цветов.

"Примерно пару месяцев назад я начала снимать фигурки Lego, но потом мне захотелось делать фото, которые были бы похожи на сцены из жизни и удивляли", - сказала она.

Автор фото, Jacki Gordon Подпись к фото, Телевизионная программа Strictly Come Dancing (в России она известна как "Танцы со звёздами")

Сейчас Джеки использует продукты и миниатюрные фигурки из наборов игрушечных поездов, создавая забавные сценки из жизни, которые она затем фотографирует и выкладывает в соцсети на радость друзьям и родственникам.

"На моих первых фото со сценками я запечатлела любителей скандинавской ходьбы, взбирающихся на замороженные горошины. Первое фото далось мне с огромным трудом! Мы потом с Полом [ее партнером] несколько дней ели размороженный горох. Но меня этот процесс зацепил", - сказала она.

Автор фото, Jacki Gordon Подпись к фото, Food from the fridge and the "back of the cupboard" give Jacki her ideas

А как-то раз Джеки и Пол пришлось ужинать вареными яйцами после того, как она придумала композицию под названием "Давайте копать". На ней железнодорожные инженеры раскапывают яичный желток.

Автор фото, Jacki Gordon Подпись к фото, Джеки занялась макросъемкой во время локдауна

"Расставлять фигурки для меня - большое удовольствие, хотя это не так просто. Они прилипают к пальцам, падают и в принципе не слушаются. Иногда требуется пара часов, чтобы сделать все как надо и добиться необходимого эффекта. Я полностью погружаюсь в этот процесс", - говорит она.

Автор фото, Jacki Gordon Подпись к фото, Создание сцен требует усидчивости и терпения

Некоторые сценки показывают вещи, по которым Джеки очень скучает во время пандемии. Например, путешествия по миру и долгие прогулки по берегу моря. "Обычно идеи ко мне приходят, когда я смотрю на содержимое холодильника или шкафов. Иногда это происходит среди ночи, потому что у меня бывает бессонница, - рассказывает она. - Я придумываю кадры, смотрю на них, потом понимаю, что мне не нравится, а затем снова роюсь в холодильнике и в шкафу в поисках вдохновения".

Коробка с пирожными подвигла Джеки на идею - она поместила фигурки туристов в зефир наполовину съеденного пирожного.

Автор фото, Jacki Gordon Подпись к фото, Для сцен Джеки использует фигурки из наборов игрушечных железных дорог

Интерес к фотографии появился у Джеки под влиянием ее отца Питера. Когда она была ребенком, ей очень нравился процесс проявления пленки и затем печати снимков. И Питер всегда добивался идеального кадра. "Во время наших поездок в отпуск папа выбирал нам разноцветные напитки, чтобы добиться нужного сочетания цветов, которые соответствовали бы его художественному видению", - вспоминает она.

Автор фото, Jacki Gordon Подпись к фото, Джеки надеется выпустить альбом с работами

"Он умер в 2002 году. Мне так мне хочется, чтобы он был рядом, и мы могли бы вместе радоваться фотографированию. Но моя мама Джоан все время хвалит мои работы и постоянно повышает мою самооценку", - рассказала Джеки.

Она уже создала около 70 миниатюрных сцен и надеется в будущем выпустить фотоальбом.

"А пока я буду и дальше пытаться сделать эти темные дни как можно более красочными для себя и для других", - говорит она.