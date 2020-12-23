Шесть человек задержаны по делу неонациста Тесака

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В Москве, Сочи и Тюмени задержали шесть человек, подозреваемых в убийствах мигрантов в начале 2000-х годов, сообщает Следственный комитет России (СКР). Ведомство утверждает, что показания об этих убийствах дал неонацист Максим Марцинкевич (Тесак), который осенью этого года покончил с собой в СИЗО.

"Убийства лиц неславянского происхождения"

Как сообщает СКР, среди задержанных - Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин и Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.

Бывший лидер националистической организации "Русская цель" Токмаков, согласно заявлению СКР, дал показания по делу об убийстве в декабре 2003 года "двух лиц неславянского происхождения", у которых отрезали "части тел" и выкинули их в московском районе Гольяново.

В заявлении ведомства также отмечается, что при задержании Токмаков оказал вооруженное сопротивление, однако сотрудники ФСБ сумели с ним справиться.

В ходе обысков у обвиняемых нашли огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистскую агитационную атрибутику и другие материалы, которые СКР называет значимыми для следствия.

Как уточняет СКР, выйти на обвиняемых удалось во время расследования дела об убийстве двух человек в 2007 году, в котором, по данным следствия, участвовал создатель ультраправых объединений "Формат 18" и "Реструкт" Максим Марцинкевич, также известный как Тесак.

Он, согласно заявлению СКР, дал показания об убийствах "лиц неславянского происхождения", которые совершал совместно с другими участниками националистических организаций в 2002-2006 годах, и указал следователям место, где находились останки двух человек, убитых в 2003 году.

Смерть Тесака

Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Там он оказался по дороге в Москву, куда его этапировали для участия в расследовании нового уголовного дела. В СКР и ФСИН заявили, что он покончил с собой.

Представительница СКР Светлана Петренко рассказывала в интервью "Комсомольской правде", что у Марцинкевича "был очень серьезный мотив для лишения себя жизни", поскольку ранее он признался в двойном убийстве.

Адвокаты и семья Тесака в версию о самоубийстве не верят - по их словам, независимая экспертиза нашла на теле Марцинкевича подозрительные травмы, а сам он незадолго до смерти рассказывал о пытках в изоляторе.

Адвокат Инна Котлярова, в частности, заявляла, что Марцинкевича избивали в красноярском СИЗО, и он вынужден был написать явку с повинной в преступлении, которого он не совершал.