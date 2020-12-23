Дайджест: движение фур из Британии во Франции возобновилось, а в Израиле опять выборы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На границе Британии и Франции застряли около 3 тысяч грузовых фур

Франция приоткрыла границу с Британией

С полуночи среды по Гринвичу Франция частично открыла границы с Великобританией, чтобы застрявшие там граждане ЕС смогли вернуться домой. Возобновятся авиаперелеты, железнодорожное сообщение и паромы. Также обратно на континент смогут попасть перевозчики грузов. На подъездах к терминалу в Дувре в английском графстве Кент скопилось около трех тысяч фур, и, судя по всему, не все водители успеют вернуться домой к Рождеству.

Въезд во Францию будет также разрешен и другим категориям лиц, способных доказать необходимость поездки и имеющих отрицательный результат теста. В частности, это могут быть медики, направляющиеся по работе в страны ЕС.

В минувшие выходные порядка 40 стран, включая почти все 27 стран ЕС, закрыли свои границы для приезжающих из Британии, где была обнаружена вспышка нового, более заразного штамма коронавируса. Во вторник вечером представители европейских государств совещались по поводу дальнейших действий в отношении Британии и новой эпидемиологической обстановки. Общей стратегии выработано не было, каждая из стран вольна установить собственные пограничные правила, однако Еврокомиссия высказалась против ограничений на передвижение между блоком и Британией.

Трамп помиловал двух фигурантов "Рашагейта"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джордж Пападопулос сидел в тюрьме всего 14 дней, но его судимость - огромное препятствие для продолжения его рода деятельности

Президент США Дональд Трамп, который уже в январе должен покинуть этот пост, помиловал двух человек, осужденных в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 года. Это бывший советник по международным делам при штабе Трампа Джордж Пападопулос и нидерландский юрист Алекс ван дер Зваан. В 2017-2018 годах они признали вину в даче ложных показателей следователям и отбыли короткие сроки тюремного заключения - 14 дней и 30 дней соответственно. Помилование в данном случае означает, что с них снимается судимость и они могут заниматься любым видом деятельности.

К суду они были привлечены спецпрокурором Робертом Мюллером, ведшим расследование, которое получило название "Рашагейт". Дональд Трамп неоднократно негативно высказывался в адрес Мюллера и называл его расследование "охотой на ведьм". В конце своих президентских сроков многие американские президенты пользовались правом на помилование. Кроме Пападопулоса и Ван дер Зваана уходящий Трамп помиловал или смягчил наказание еще 18 человек.

Правительство Израиля развалилось

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Биньямин Нетаньяху (слева) рассчитывает в шестой раз занять кресло премьер-министра, но уже единолично. До настоящего момента, по условиям коалиционного правительства, он делил этот пост с Бенни Ганцем (справа)

Израилю предстоят четвертые за неполные два года всеобщие выборы, после того как коалиционное правительство страны не смогло согласовать государственный бюджет на 2021 год. В полночь вторника по израильскому времени истек крайний срок, отведенный для утверждения бюджета, и в соответствии с законом парламент страны был распущен. Этому предшествовало заседание в Кнессете, в ходе которого парламентарии пытались согласовать законопроект о продлении срока на согласование бюджетных вопросов, но, вопреки ожиданиям, он был отклонен большинством голосов.

Израиль уже потратил миллиарды шекелей на организацию трех предыдущих выборов - в апреле и сентябре 2019 года, и в марте 2020-го. Лишь с третьей попытки правящей партии "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаньяху удалось создать коалицию с основным соперником - партией "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой генштаба Израиля Бенни Ганцем, который после выборов получил портфель министра обороны. Однако многие израильские аналитики с самого начала говорили, что бюджетный вопрос может разрушить этот и без того не очень прочный союз.

По утвержденной ротации, первые 18 месяцев пост премьера должен был занимать Биньямин Нетаньяху, а с ноября 2021 года - Ганц. Теперь Бенни Ганц может войти в историю как избранный премьер-министр, так и не посидевший в премьерском кресле. Нетаньяху - рекордсмен по количеству лет, проведенных на посту премьер-министра: впервые он занимал эту должность в 1996-99 годах, а затем бессменно с 2009 года. В настоящий момент он находится под следствием по обвинениям в коррупции, но вину не признает и рассчитывает занять пост премьер-министра в шестой раз. Очередные выборы в израильский парламен пройдут 23 марта следующего года.

Во вторник Дума рассмотрит в третьем чтении законопроект под названием "О противодействии угрозам национальной безопасности", в котором речь идет о значительном расширении круга лиц, которых в России можно будет приравнять к "иностранным агентам". По замыслу авторов законопроекта, иноагентами должны считаться люди, чья политическая или общественная деятельность полностью или частично финансируется из-за рубежа. Международное либеральное сообщество называет это еще одним шагом российских властей к подавлению инакомыслия и оппозиционной деятельности в стране.

В Тверском суде Москвы будет оглашен приговор оппозиционной активистке Юлии Галяминой, которую судят по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. Обвинение запросило для нее три года колонии общего режима. Галямина также является муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы и преподавателем РАНХиГС и "Шанинки". В своем последнем слове на заседании суда 18 декабря она сказала, что власти явно видят в ней угрозу и пообещала баллотироваться в президенты России после выхода из колонии, если ей дадут реальный срок.

По следам звонка Навального

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Весь мир в последние дни активно обсуждает расследование Навального о причастности ФСБ к его отравлению. Этот щит с портретом оппозиционера и надписью "отравлен" появился у посольства России в Берлине

Западные СМИ много писали о звонке Алексея Навального Константину Кудрявцеву, которого он и независимые журналисты-расследователи считают техническим специалистом ФСБ, причастным к попытке отравления российского оппозиционера. Но больше всего западных комментаторов удивил контраст между тем, как попалось ФСБ (если верить Bellingcat и их российским партнерам), и мастерством российских хакеров, проникших в сети многих американских ведомств.

Российские власти отрицают свою причастность к кибератаке, назвали звонок Навального Кудрявцеву провокацией и ставят под сомнение либо сам факт отравления Навального, либо то, что оно произошло на территории России. Почему Навальный задавал Кудрявцеву вопросы про трусы? Почему Кудрявцев ответил на вопросы незнакомого человека о секретной операции? Можно ли проверить подлинность записи? Законно ли использовать такую запись в суде? На эти и другие вопросы искали ответы наши корреспонденты.

Тем временем, совпадение или нет, но во вторник Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий засекречивать любые личные данные сотрудников силовых органов. По ныне действующему законодательству это возможно, только если сотруднику правоохранительных органов угрожает непосредственная опасность. В новой редакции это условие отменяется. Адвокат правозащитной организации "Агора" Станислав Селезнев в разговоре с Би-би-си назвал законопроект "очевидным вмешательством" в право СМИ и иных некоммерческих организаций на общественный контроль.

Российская оборонка под новыми санкциями

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Производитель титана, компания ВСМПО "Ависма", попала под санкции США. На фото: стенд компании на авиасалоне Ле-Бурже в Париже, 2017 год

Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США опубликовало санкционный список, в который вошли 58 китайских и 43 российских компании, в том числе крупнейшие оборонные предприятия, в частности, "Ростех".

По мнению минторга США, все они представляют риск, так как их продукция может предназначаться для военного использования. Работать с этими компаниями отныне можно только при наличии специальной лицензии, для получения которой необходимо будет доказать, что компания в России или Китае выпускает исключительно мирную продукцию, не нарушающую интересы Соединенных Штатов. При этом в список также попали представители гражданского авиастроения.

В России новые санкции назвали "очередным враждебным шагом" американской администрации. Подробности в материале Павла Аксенова.

Байден предупреждает Россию

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Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего президента Дональда Трампа в том, что тот неоправданно преуменьшил масштабы недавней хакерской атаки на правительство США и американскую промышленность, за которой, по мнению многих в Вашингтоне, стоит Россия. Байден также предупредил Россию, что в его президентство любые российские вторжения в американские системы не останутся безнаказанными, пишет New York Times.

Байден напомнил, что Трамп все еще на посту и должен защищать интересы США, однако нападение произошло у него под носом, а он и не заметил. "Но будьте уверены, в отличие от Трампа я отнесусь к подобному со всей серьезностью", - сказал Байден на пресс-конференции в Делавэре.

"Первый канал" выходит из-под контроля Кремля? (Спойлер: нет)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Константин Эрнс возглавляет "Первый канал" 20 лет - столько же, сколько Путин находится у власти

Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля государства в "Первом канале" снизится с 51 до 34%, пишет издание The Bell. Контрольный пакет акций перейдет к негосударственным акционерам, крупнейший из которых - "Национальная медиа группа" Юрия Ковальчука, пишет The Bell. Также ожидается, что большой взнос в уставной капитал канала сделает частное лицо, однако его имя пока не называется. При этом российское государство получит особое право управлять вещателем в виде золотой акции.

РБК пишет, что в пресс-службе Минцифры увеличение уставного капитала телеканала объяснили "необходимостью финансового оздоровления". Уже несколько лет "Первый канал" несет миллиардные убытки. По информации The Bell, в 2018 году задолженности канала перед подрядчиками превысили 20 млрд рублей. Перераспределение контрольного пакета акций может помочь переломить ситуацию.

Новым председателем совета директоров "Первого канала" стал помощник президента и бывший министр экономического развития Максим Орешкин.

"Мне предлагали взять на себя 500 граммов амфетамина и начать сотрудничать, тогда бы мне грозил условный срок наказания, либо предложили решить вопрос взяткой". Журналистка Русской службы Би-би-си Амалия Затари рассказывает историю молодого жителя Москвы, для которого покупка пяти граммов марихуаны обернулась 11 годами строгого режима.

Редкие кадры из Бразилии: более 90 тысяч черепашек сразу после вылупления в одном из заповедников.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Более 92 000 черепашек редкого вида вылупились в Амазонии