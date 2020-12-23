Трамп помиловал еще двух осужденных в рамках расследования российского вмешательства в выборы

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джордж Пападопулос изображал себя жертвой интриг так называемого "глубинного государства" против президента Трампа

Уходящий президент США Дональд Трамп помиловал двух человек, осужденных в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 года. В 2017-2018 годах Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Зваан признали вину в даче ложных показателей следователям и отбыли короткие сроки тюремного заключения.

В сообщении Белого дома также говорится о помиловании еще 18 человек, в том числе трех бывших конгрессменов-республиканцев, осужденных за коррупционные преступления, и четырех сотрудников охранной фирмы Blackwater, отбывавших наказания убийство иракских мирных жителей в Багдаде в 2007 году.

Джордж Пападопулос, в начале 2016 года занимавший пост советника по международным делам при штабе Трампа, признал вину в даче ложных показаний следователям ФБР , был приговорен к 14 дням тюремного заключения и отсидел их в 2018 году. В этом году он издал книгу, в которой изображает себя жертвой "глубинного государства", замышляющего против Трампа, а в одном из интервью сказал, что с благодарностью примет помилование от президента.

Нидерландский юрист и зять совладельца "Альфа Груп" Германа Хана Алекс ван дер Зваан работал на Пола Манафорта, бывшего главу предвыборного штаба Трампа, впоследствии тоже осужденного за различные преступления, не имевшие прямого отношения к российскому вмешательству. Из числа привлеченных к суду спецпрокурором Робертом Мюллером ван дер Зваан первым получил реальный тюремный срок: в начале 2018 года он признал вину в даче ложных показаний ФБР и провел в тюрьме 30 дней.

Белый дом особо отметил "процессуальный" характер преступлений Ван дер Зваана и Пападопулоса и не преминул напомнить, что расследование спецпрокурора так и не нашло доказательств сговора окружения Трампа с Россией.

Это действительно так; при этом Мюллер посчитал неопровержимо доказанным сам факт российского вмешательства в выборы 2016 года (Москва это официально отрицает). Мюллер воздержался от обвинения самого президента в препятствовании правосудию (путем попыток его уволить и прекратить следствие), но при этом указал на выработанную в 1970-е годы позицию американского минюста о том, что американская конституция не позволяет предъявлять обвинения действующему президенту.

"В то время, когда господин Пападопулос якобы дал ложные показания, у него не было защитника, а после ареста господин Пападопулос дал дополнительные разъяснения к своим показаниям специальному прокурору. Сегодняшнее помилование исправляет несправедливость, учиненную командой Мюллера в отношении столь многих людей", - говорится в заявлении Белого дома.

Ложные показания Пападопулоса касались содержания его встреч в Лондоне в начале 2016 года с мальтийским профессором Джозефом Мифсудом, сказавшим ему, что у российских спецслужб есть некий компромат на Хиллари Клинтон - впоследствии проигравшую выборы соперницу Трампа.

Трамп неоднократно отзывался о расследовании Мюллера резко критически, называя его, в частности, "охотой на ведьм".

В конце своего срока (с 20 января новым президентом станет Джо Байден, хотя Трамп отказывается признать поражение публично) многие американские президенты пользуются своим правом на помилование. Трамп уже облагодетельствовал двух других фигурантов расследования Мюллера: помиловал своего первого советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна и освободил от наказания Роджера Стоуна, имевшего контакты с Wikileaks, опубликовавшим незадолго до выборов взломанную переписку американских демократов.