Дайджест: Британия и ЕС в шаге от сделки по брекситу, немецкие врачи рассказали о Навальном

Автор фото, EPA/ Reuters Подпись к фото, У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Британии Бориса Джонсона почти не остается времени: до фактического брексита остается неделя

В предвкушении сделки по брекситу

В Брюсселе всю ночь продолжались последние (вероятно) переговоры Евросоюза и Британии об условиях брексита. Переходный период для Британии заканчивается в новогоднюю ночь, и если соглашение не будет достигнуто, с 1 января торгово-экономические отношения сторон столкнутся с множеством преград. Переговоры проходят в закрытом режиме, но по некоторой информации, делегации будут готовы огласить результаты утром четверга.

До сих пор сторонам не удавалось договориться по целому ряду пунктов, главные из которых - условия доступа британских товаров к европейскому единому рынку и квоты на вылов рыбы в британской экономической зоне. Однако, как пишет политический редактор Би-би-си Лора Кунсберг, сейчас на Даунинг-стрит царит уверенность, что соглашение может быть достигнуто.

Неожиданно для сторон, в последние несколько дней они получили возможность наглядно увидеть, что представляет из себя жесткий брексит. Буквально в одночасье из-за нового штамма коронавируса Британия оказалась отрезанной от континентальной Европы, и это вызвало хаос на дорогах, скопление тысяч грузовых фур на границе и страхи перед продовольственным кризисом, потому что остров обеспечивает себя едой лишь наполовину.

Подробности о постигшем Британию предновогоднем апокалипсисе - в материале экономического корреспондента Би-би-си Алексея Калмыкова.

Трамп продолжает миловать

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из семи с половиной лет, назначенных судами, Пол Манафорт отсидел около двух

Дональд Трамп помиловал двух ключевых фигурантов расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года в США - бывшего главу его предвыборного штаба Пола Манафорта и Роджера Стоуна, который незадолго до публикации взломанной переписки демократов переписывался с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем. В 2019 году Манафорт был осужден на семь с половиной лет по нескольким статьям, в том числе уклонение от уплаты налогов и нарушение порядка регистрации иностранных агентов. Стоун - давний друг Трампа. Он был осужден за дачу ложных показаний, но избежал тюрьмы. Теперь он освобожден и от иных последствий судимости.

Госдума в ударе

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В последнюю рабочую неделю перед каникулами Госдума приняла целую серию репрессивных поправок к законодательству. В частности, за клевету в интернете теперь можно будет сажать, а за неугодный контент - штрафовать на миллионы рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность для "иноагентов", не сообщивших, что они таковыми являются, и за блокирование транспорта и пешеходов. Последний пункт, видимо, нацелен на борьбу с уличными митингами и шествиями. Всего принято семь законопроектов, все они инициированы депутатами-единороссами.

В Британии новый вирус-мутант

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Не успела Британия оправиться от новости, что она стала эпицентром распространения нового штамма вируса, как в стране обнаружен новый мутант. На этот раз, судя по всему, его завезли из ЮАР.

Сразу после Рождества, 26 декабря, еще несколько районов Англии будут переведены на четвертый, самый жесткий уровень коронавирусных ограничений. Этот уровень был введен в Лондоне и на большей части юго-востока страны в минувшие выходные.

Американец в российской колонии: история Пола Уилана

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Пол Уилан: Мрачная жизнь американского "шпиона" в российском трудовом лагере

Один из самых известных заключенных российских тюрем, осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, дал Би-би-си первое подробное интервью после ареста. Он был задержан в Москве 28 декабря 2018 года и готовится встретить в заключении свое второе Рождество. В беседе с корреспондентом Би-би-си Сарой Рейнсфорд Уилан рассказал о тюремной жизни среди убийц и воров и попросил американских политиков приложить усилия для его скорого возвращения домой. Пол Уилан приговорен к 16 годам заключения в колонии строгого режима.

В России разрешили сажать за клевету

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Госдума меньше чем за сутки в трех чтениях приняла закон об усилении наказания за клевету, в том числе в интернете. Теперь максимальное наказание предусматривает пять лет колонии, и, по словам некоторых депутатов, новая редакция закона позволила бы привлечь к ответственности Гоголя, Лермонтова и Салтыкова-Щедрина. Раньше против реального срока по этой статье выступал сам Путин. Что изменилось, почему закон ужесточили так быстро и кто в Думе был против него - в материале корреспондента Русской службы Би-би-си Елизаветы Фохт.

Новые детали в деле Навального

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Издание Insider считает, что медики в Омске скрыли от немецких врачей детали лечения Алексея Навального в первые часы после приземления самолета, которым он летел

Издание Insider делает подробный разбор статьи, опубликованной в престижном медицинском журнале Lancet врачами, которые лечили Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите". В частности, объясняется, как именно медики в Германии поняли, что в отношении оппозиционера был применен "Новичок". Но журналисты Insider также призывают прочитать публикацию в Lancet между строк. Тогда станет понятно, что омские врачи просто не могли не понять, что Навальный отравлен органофосфатами, потому что все симптомы такого отравления были налицо и они описаны в любом медицинском учебнике.

Также выясняется, что, вопреки заверениям, в Омске немецкой бригаде, прилетевшей за Навальным, передали не все материалы, относившиеся к его лечению, особенно в первые часы. И вдобавок - Навальный подцепил в Омске так называемую госпитальную инфекцию в виде устойчивых стафилоккоков, от которых в "Шарите" его пришлось лечить отдельно. Об этом и многом другом читайте в материале Insider.

Госдеп США: офицеры ФСБ - отравители Навального

В среду Госдепартамент США выступил с самым жестким заявлением в адрес России за все время президентства Дональда Трампа, пишет Си-эн-эн. Представитель Госдепа заявил, что в деле об отравлении Алексея Навального "Новичком" нет иного приемлемого объяснения, кроме причастности и полной ответственности за это правительства России. "Хотя, конечно, Владимир Путин и российские власти хотели бы, чтобы мы поверили во что-то другое", - говорится в заявлении. Си-эн-эн подчеркивает, что госсекретарь Майк Помпео еще в сентябре предположил, что российское государство может быть причастно к этому делу, но заявление, выпущенное в среду, не оставляет сомнений по поводу позиции США. В нем офицеры ФСБ открыто названы исполнителями отравления.

"У меня нет сил, не могу работать и общаться с родственниками, я полностью истощен". В России обращения с подобными жалобами к психологам во время пандемии выросли в разы. Многим кажется, что это продлится вечно и прежняя жизнь никогда не вернется. Журналист Би-би-си Алексей Ильин поговорил с людьми, которым стало невыносимо жить.

Секреты британского Рождества

Завтра во многих странах будут праздновать Рождество. Помимо индейки или другого основного блюда в Британии рождественский стол принято накрывать множеством закусок и разносолов. Яна Литвинова делится секретами мастерства и рассказывает, как приготовить их и при этом не разориться.

В Великобритании в год выписывается более 40 миллионов рецептов на антидепрессанты класса СИОЗС, и похожая ситуация сложилась во многих странах. Но знают ли пациенты, что среди побочных эффектов этого препарата - психоз и агрессия? Об этом - в документальном фильме Би-би-си: Антидепрессанты: рецепт на убийство?