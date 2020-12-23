Трое жандармов убиты во французском департаменте Пюи-де-Дом

Автор фото, Getty Images

48-летний мужчина открыл огонь по полицейским во французском департаменте Пюи-де-Дом в центральной части страны. По последним данным, погибли трое жандармов, еще один ранен, сообщает местное телевидение.

Инцидент произошел в ночь на среду. Как сообщает телеканал BFM, полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии и пытались спасти женщину, которая укрылась на крыше дома.

Когда полицейские подошли к зданию, мужчина начал стрельбу. В результате трое жандармов погибли, один был доставлен в больницу. Сообщается, что стрелку 48 лет, больше информации о нем пока не поступало.

Как уточняет агентство Франс-пресс со ссылкой на региональную прокуратуру, сначала мужчина застрелил одного жандарма, после чего поджег дом. Когда подошло подкрепление, стрелок снова открыл огонь и убил еще двоих.

Агентство также сообщает, что стрелявший ранее уже попадал в поле зрения полиции из-за сообщений о домашнем насилии.

Позднее мэр коммуны Сен-Жюст Франсуа Шотар сообщил, что операция продолжается, стрелявший пока не задержан. "Так как дом полностью уничтожен пожаром, неизвестно, скончался ли он или сбежал", - сказал чиновник в эфире телеканала BFM.