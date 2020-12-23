Колумбия выслала двух российских дипломатов за шпионаж. Что об этом известно?

Автор фото, Sergey Savostianov/TASS Подпись к фото, Колумбия впервые выслала российских дипломатов со своей территории

Власти Колумбии выслали двух российских дипломатов из-за несоблюдения Венской конвенции. Москва назвала это решение безосновательным и также выслала двух колумбийских дипломатов. Колумбийские СМИ сообщают, что россияне занимались разведкой под дипломатическим прикрытием.

"Национальное правительство приняло решение потребовать отзыва двух российских дипломатических должностных лиц, аккредитованных в Колумбии, после подтверждения того, что они осуществляли в стране действия, несовместимые с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях", - сообщалось в заявлении внешнеполитического ведомства Колумбии, опубликованном накануне.

По информации миграционной службы страны, россияне покинули Колумбию еще 8 декабря.

"Несмотря на эти обстоятельства, целью Колумбии является поддержание хорошего уровня, на котором традиционно находятся дипломатические и торговые отношения с Россией", - отметила глава МИД Колумбии Клаудиа Блум.

Во вторник в российский МИД был вызван посол Колумбии в Москве, которому "был выражен протест в связи с безосновательным решением колумбийской стороны о высылке двух дипломатов посольства России в Боготе", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Этот шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию", - отмечается в сообщении.

В ответ Москва объявила "персонами нон грата" двух сотрудников посольства Колумбии.

Операция "Энигма"

Как сообщает колумбийское издание El Tiempo со ссылкой на собственные источники, россияне якобы занимались вербовкой агентов в городах Богота и Кали, в сферу их интересов входила как военная, так и экономическая информация; среди прочего, их интересовали сведения об энергетике Колумбии, ее минеральных ресурсах и нефтяной промышленности, пишет газета.

По данным источников El Tiempo, они работали в стране более двух лет. Колумбийским спецслужбам удалось отследить их работу в деловом районе Боготы Чапинеро, где они, как утверждает издание, встречались со своими источниками и передавали им деньги в обмен на секретную информацию.

По информации колумбийского издания Semana, один из них работал в российской военной разведке (ГРУ), другой - в Службе внешней разведки (СВР). Оба занимали должности третьих секретарей посольства России в качестве прикрытия, однако уже давно попали в поле зрения колумбийских спецслужб, утверждает издание.

Один из высланных прибыл в Колумбию в ноябре 2017 года, второй - в январе 2019-го, сообщают источники Semana. Колумбийские спецслужбы полагают, что россияне могли проводить разведдеятельность в том числе в интересах Венесуэлы, власти которой ищут помощи Москвы на фоне международной изоляции и санкций западных стран, пишет издание.

Один из сотрудников колумбийских спецслужб, участвовавший в операции под кодовым названием "Энигма", рассказал в интервью изданию Semana, что высланные из страны россияне также пытались наладить контакты с высокопоставленными сотрудниками Банка Республики (центробанка Колумбии), но это им не удалось.

Оперативник, имя которого издание не называет, также рассказал, что, по его данным, в Колумбии может работать более 20 российских агентов.