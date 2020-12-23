Куча законов за два дня. Дума вводит новые штрафы, запреты и ограничения

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На этой неделе в обстановке беспрецедентной спешки, не виданной ранее ни одним созывом, российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении сразу серию репрессивных поправок к законодательству.

1. Закон о санкциях за цензуру российских СМИ

Теперь за действия, в которых власти увидят цензуру, генпрокуратура России после консультаций с МИД сможет придать информационному ресурсу статус допускающего цензуру против российских изданий и вещателей. Это приведет к санкциям: административным штрафам, замедлению интернет-трафика и блокировке.

Новая норма предусматривает меры против иностранных интернет-платформ и социальных сетей - YouTube, Facebook, Twitter. Не далее как 17 декабря президент Путин ответил на вопрос Russia Today о шагах для "защиты российских СМИ, в том числе RT, от цензуры". В ноябре Роскомнадзор обращался в Google с просьбой снять ограничения, наложенные, по мнению надзорного ведомства, на Youtube-канал "Соловьев-Live" Владимира Соловьева. С октября канал Соловьева перестал быть в тренде, что Роскомнадзор расценил как попытку "ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории".

Закон предложен думским Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также сенатором-единороссом Алексеем Пушковым.

2. Закон, позволяющий выписывать миллионные штрафы за отказ удалять информацию с сайтов

Закон нацелен на владельцев социальных сетей и видео-хостинга, причем в запрещенную информацию включена как детская порнография, у которой не найдется публичных защитников, так и "экстремистские материалы", относительно которых в юридическом сообществе нет консенсуса.

Отказ удалить контент в первый раз обойдется гражданам в сумму от 50 до 100 тысяч рублей, должностным лицам - от 200 до 400 тысяч рублей, а юрлицам - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Повторное нарушение будет стоить уже как минимум в два раза дороже в случае физических и должностных лиц, но особенно возрастут ставки для юрлиц: от 5% до 10% выручки, но не менее 8 миллионов рублей.

По существующим нормам, Роскомнадзор требовал от Youtube, Twitter, Instagram и Facebook удалить "запрещенную информацию", но не мог налагать санкций за неисполнение его требований. Youtube по состоянию на апрель 2020 года оставил доступными 10482 страницы с "запрещенной информацией", которые Роскомнадзор просил удалить, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

В третьем чтении штрафы для физических и должностных лиц стали чуть более умеренными, при этом был снят верхний предел для юрлиц при повторном нарушении: в первом чтении предполагалось установить потолок на уровне 15 миллионов рублей, но 5-10% от годовой выручки - это куда более внушительная сумма в случае таких гигантов, как Youtube, Twitter, Instagram и Facebook.

Поправки предложены комитетом по государственному строительству и законодательству. Глава комитета - единоросс Павел Крашенинников, выбранный по партийному списку в Свердловской области.

3. Закон, позволяющий признавать "иноагентами" физлиц, занятых политикой "в интересах другого государства"

Это очередное, третье расширение понятия "иноагента", введенного в законодательство в 2012 году (в закон "О некоммерческих организациях»). Согласно нынешним поправкам, "физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, может быть признан гражданин, в том числе иностранец, который осуществляет на территории РФ в интересах другого государства [...] политическую деятельность [...], и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ".

Законом определяется, что за свою деятельность гражданин должен при этом получать "финансовую, материальную или организационно-методическую поддержку".

Для новой категории "иноагентов", как и для старых, обязательна подача уведомления в минюст и отчет о деятельности и тратах перед российскими властями раз в полгода.

Поправка подготовлена комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Председатель комиссии и инициатор - единоросс Василий Пискарев, выбранный по партийному списку от республики Мордовия.

4. Закон об уголовной ответственности для "иноагентов"

Закон вводит уголовную ответственность и наказание до пяти лет лишения свободы для тех, кого государство считает "иноагентами", "злостно" не подающими соответствующего уведомления об их статусе. При этом "первым предупреждением" будет считаться привлечение к административной ответственности. Поправки предложены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ.

Законодатели предполагают распространить новую норму на физических лиц, сотрудников средств массовой информации и членов незарегистрированных политических объединений.

Пять лет лишения свободы закон обещает тем, кто собирает информацию о национальной безопасности России. Остальным злостным "нерегистрантам" грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы за этот же срок. Такие же санкции вводятся для СМИ-"иноагента".

Инициаторы поправок - единоросс Василий Пискарев, выбранный по партийному списку от республики Мордовия, и его однопартиец, сенатор от Пермского края Андрей Климов.

5. Закон о запрете получать средства на митинги и демонстрации в России из-за рубежа, от анонимных источников, "иноагентов" и несовершеннолетних

"Для мероприятий с участием более 500 человек средства должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, открытый в российском банке", - говорится на сайте законодателя. - Одновременно вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников: от иностранных государств, иностранных и международных организаций, международных движений, иностранных граждан (за исключением постоянно проживающих в России), НКО-иноагентов, несовершеннолетних и анонимных жертвователей, а также юрлиц, зарегистрированных менее чем за год до дня объявления сбора средств".

Журналистам запрещено быть одновременно репортерами, работающими на мероприятии, и его распорядителями, а также носить символику, как-либо выдающую их отношение к происходящему.

Поправка подготовлена Комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Инициатор - единоросс Дмитрий Вяткин, выбранный по партийному списку от Курганской и Челябинской областей.

6. Закон об уголовном наказании за блокирование транспорта и пешеходов

Отныне воспрепятствование движению транспорта и пешеходов будут наказываться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период от года до двух лет, либо обязательными работами до 240 часов, либо принудительными работами на срок до года, либо лишением свободы на тот же срок.

Законом установлена также подробная градация наказаний на случай, если блокирование приведет к ущербу для транспорта, путей или инфраструктуры разной степени тяжести, к причинению вреда здоровью (легкому, средней тяжести или тяжкому), смерти одного человека либо двух и более лиц. В последнем случае перекрывающим движение транспорта грозит 10 лет, при этом возможные случаи причинно-следственной связи между блокированием транспорта и массовой гибелью людей законом не определены.

Инициатор поправки в статью 267 УК РФ "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения"- тот же единоросс Дмитрий Вяткин.

7. Закон об уголовном наказании за клевету в интернете

Менее года в России XXI века - с декабря 2011-го по июль 2012 года - клевета была декриминализированным деянием, за нее грозила только административная и гражданско-правовая ответственность. Но статью о клевете быстро вернули в Уголовный кодекс, а сегодня, 23 декабря, внесли в нее изменения, ужесточающие наказание.

Если ранее максимальным наказанием по статье 128.1 УК РФ был штраф в 5 миллионов рублей и до 480 часов обязательных работ, то теперь клевета, высказанная публично, в СМИ или интернете, даже относящаяся к лицам "индивидуально неопределенным", может привести к лишению свободы на срок до двух лет.

"Клевета с использованием служебного положения", по поводу которой стоит особо насторожиться журналистам, чиновникам, а также самим правоохранителям и многим другим профессиональным группам, может грозить лишением свободы на срок до трех лет.

Если же клевета связана с обвинением в изнасиловании, то виновному грозит тюремный срок до пяти лет.