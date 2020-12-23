Модель и аристократка: Стелла Теннант скончалась спустя несколько дней после своего 50-летия

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Известная модель родом из Британии Стелла Теннант ушла из жизни в возрасте 50 лет. О смерти сообщила ее семья.

"С большой печалью мы объявляем о скоропостижной кончине Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года", - говорится в заявлении родственников модели.

"Стелла была прекрасной женщиной, которая вдохновляла нас всех", - говорится в нем.

В полиции уточнили, что в обстоятельствах смерти Теннант, наступившей через пять дней после ее юбилея, не усматривается ничего подозрительного.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теннант прославилась в 1990-х годах, попав на подиум вскоре после того, как ей исполнилось 20

Шотландская модель сделала себе имя в начале 1990-х годов, появляясь в фотосессиях на страницах Vogue и Harper's Bazaar.

Она участвовала в показах Versace и Александра Маккуина и рекламных кампаниях брендов Calvin Klein, Жана-Поля Готье и Burberry.

Теннант принимала участие в закрытии Олимпиады 2012 года в Лондоне вместе с другими британскими моделями, среди которых были Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теннант (слева) с Кейт Мосс (в центре) и Наоми Кэмпбелл на церемонии закрытия Олимпиады 2012 года в Лондоне

Теннант, аристократка с андрогинной внешностью, была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кэвендиша и герцогини Деборы Кавендиш, в девичестве Митфорд.

До того как стать моделью Теннант училась в Винчестерской школе искусств и была начинающим скульптором. По ее признанию, скульптура была ее первой любовью.

В модельный бизнес она пришла после того, как ее заметил фотограф Vogue Стивен Майзель.

В конце 1990-х годов модельер Карл Лагерфельд сделал Теннант лицом бренда Chanel, отметив ее сходство с его основательницей, Коко Шанель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 1996 год: Теннант (справа) с Карлом Лагерфельдом и моделями Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и Кейт Мосс

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пик популярности Теннант пришелся на вторую половину 90-х гг. На фото - коллекция Pret-a-Porter весна-лето 1997

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Своей популярности Теннант во многом была обязана своей андрогинной внешности

За пределами подиума Теннант занималась общественными кампаниями за сокращение энергопотребления и уменьшение влияния быстрой моды на экологию.

"Мы еще не скоро изменим свои привычки, но я думаю, это определено шаг в правильном направлении", - говорила Теннант о своей работе в прошлогоднем интервью Guardian.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стелла Теннант на показе весенне-летней коллекции Valentino, 2020 год

Автор фото, Conde Nast via Getty Images Подпись к фото, Оставив профессию в 1998 году, Теннант время от времени участвовала в отдельных проектах, как, например, в фотосессии для Vogue в 2001 году

В том же интервью она сказала, что носит одежду, оставшуюся у нее с 1990-х годов, а в год покупает примерно по пять новых вещей.

"В моем возрасте, я думаю, нормально терять интерес к потребительству и любовь к шопингу, - сказала она в том же интервью. - Всем нам нужно чуть больше думать".

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Теннант ушла из моды в 1998 году из-за первой беременности, но потом время от времени возвращалась для участия в отдельных проектах.