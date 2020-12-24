Итоги 2020: как развивалась пандемия коронавируса в России в графиках

Сергей Козловский

Би-би-си

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

В апреле-октябре в регионах, где смертность от всех причин во время пандемии оказалась выше средней, умерли на 105 тысяч человек больше, чем обычно. Больше всего смертность выросла в северокавказских регионах, например, в Чечне и Дагестане, а также в крупнейших городах Москве и Санкт-Петербурге.

Русская служба Би-би-си проанализировала данные Росстата о смертности в регионах России. Последняя статистика доступна по состоянию на октябрь этого года.

Октябрь оказался худшим месяцем с начала пандемии в плане смертности: в этом месяце в России было зарегистрировано на 30% больше смертей, чем за аналогичный период годом ранее. В октябре смертность выросла во всех регионах, кроме Республики Алтай и Забайкальского края.

Если сравнивать смертность в отдельно взятом месяце 2020 года со средней смертностью за последние 15 лет в этом же месяце, то октябрь тоже оказался худшим - показатель вырос на 23%, подсчитала Би-би-си. В сентябре рост составил 11%, в июле - 12%, в мае и июне - по 3%, а в апреле и августе смертность по всей России немного снизилась по сравнению со средней за 15 лет.

Такое сравнение позволяет подсчитать избыточную смертность, которая показывает, насколько больше людей умерло в конкретном месяце по сравнению со средней смертностью. Этот показатель, который учитывает умерших от всех причин, обычно используется вместе с официальным данными по смертности непосредственно от коронавируса. Избыточная смертность помогает понять, как в целом повлияла пандемия на систему здравоохранения.

Если посмотреть на данные по отдельным регионам, то самый большой относительный прирост смертности зарегистрирован в Чечне. В этом регионе в июле смертность выросла на 79%, а в августе - на 86%. Также в числе "анти-лидеров" оказались еще два северокавказских региона - Дагестан и Ингушетия. Замыкают пятерку крупнейшие города - Москва и Санкт-Петербург.

В мае, на который пришелся пик первой волны Covid-19 в России, только 25 регионов показали избыточную смертность. В октябре прирост смертности был зарегистрирован в 71 регионе.

Вторая волна

Во время первой волны Covid-19 карантин по всей России официально не вводился, но с начала апреля и до 12 мая действовал режим нерабочих дней, а также были закрыты многие компании из сферы услуг и непродуктовой торговли. Дополнительные ограничительные меры вводили местные власти в конкретных регионах.

В первую волну одни из самых жестких ограничений были введены в Москве: власти ввели систему цифровых пропусков, которые нужно было получать для передвижения по городу.

При этом после окончания "нерабочих дней" регионы сами должны были определиться, какие меры будут действовать дальше. В итоге, если в Москве отчетливо виден пик заболеваемости весной, после которого произошло существенное падение, то в остальных регионах летом произошло лишь небольшое снижение.

Осенью заболеваемость снова начала расти - как в Москве, так и в субъектах. Региональные власти начали вводить различные ограничительные меры.

Во всем мире и в России в том числе СМИ начали писать о второй волне коронавируса. Однако в России о второй волне можно говорить только в отношении Москвы, отмечал в эфире "Эха Москвы" независимый демограф Алексей Ракша. Поскольку в регионах существенного снижения не произошло, то там еще идет первая волна, говорил он.

"Регионы вспыхивают и затухают совершенно в разное время, асинхронно. Более того, внутри одного и того же региона разные города заболевают и выздоравливают в разное время. Из-за этого пандемия у нас в России растянута во времени, пространстве и фактически идет один напекающийся эпидемиологический процесс. Где-то он идет более негативно, где-то - более позитивно. Но ни о какой второй волне в целом по стране речь не идет", - говорил Ракша.

Об этом же в октябре говорил президент Владимир Путин. Он сказал, что в России не говорят о второй волне Covid-19, потому что во многих регионах еще не закончилась первая.

Если весной максимальное число новых случаев Covid-19 в сутки не превышало 12 тысяч, то во время второй волны этот показатель несколько раз приближался к отметке в 30 тысяч.

Суточная смертность от коронавируса тоже существенно выше, чем весной. В декабре показатель два раза превышал отметку в 600 смертей.

Covid ушел в регионы

Основной удар эпидемии осенью пришелся на регионы, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Она ушла на восток от Москвы", - говорил он.

В Москве осенью количество новых случае побило майский рекорд, однако число госпитализаций по состоянию на конец декабря не превышало 2 тыс. При этом жесткий карантин, как весной, в городе не вводился.

Из крупных регионов наиболее сложная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, заявлял 1 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко.

К концу ноября количество новых случаев Covid-19 в Петербурге выросло до 3,7 тыс. в сутки и остановилось на этом уровне. С 25 ноября власти публикуют суточные данные, которые варьируются в пределах 3,6-3,7 тыс. новых случаев.

При этом на сайте городской администрации публикуется статистика межведомственного координационного совета по противодействию Covid-19. В этой статистике данные по новым случаям отличаются от сведений, которые включаются в федеральную статистику. По "альтернативным" данным, суточное количество новых заражений коронавирусом в Петербурге 10 декабря превысило 5 тыс. Расхождения в данных объясняются разными методологиями их сбора.

Власти Петербурга не публикуют ежедневные данные о госпитализациях. Публикуется лишь количество человек "под медицинским наблюдением" (изначально категория называлась "на карантине"). В этот показатель входят в том числе люди, находящиеся на самоизоляции. В последние три недели этот показатель падает.

В то же время, по данным межведомственного совета, с конца сентября по конец декабря количество госпитализаций выросло с 200 до 1000 в сутки. 20 декабря в городе были заняты почти все 10,5 тыс. коек, выделенные для больных коронавирусом.

В других регионах также напряженная ситуация со свободными местами в больницах. Кроме этого пациенты жалуются на дефицит лекарств, врачи - на нехватку медицинского персонала и оборудования.

Власти надеются, что ситуация изменится к лучшему после вакцинации. О начале "масштабной вакцинации" Путин объявил 2 декабря. Всего планируется привить около 60% взрослого населения страны, заявлял глава минздрава Мурашко. Эпидемия в России может закончиться весной 2021 года, расчитывает глава Роспотребнадзора Анна Попова.