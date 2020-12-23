"Подарок России и Китаю". Трамп наложил вето на закон о военных расходах США

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Президент США Дональд Трамп наложил вето на закон об американских военных расходах в следующем году, объем которых должен составить 740 млрд долларов.

Уходящий в январе глава Белого дома недоволен нормами законопроекта, которые ограничивают масштабы вывода войск из Афганистана, а также предписывают переименовать американские базы, носящие имена лидеров Конфедерации.

Он также настаивает на отмене ограничений по выплате компенсаций американскими социальными сетями.

Конгресс США принял закон о военных расходах подавляющим большинством голосов, и это означает, что президентское вето может быть преодолено.

По американским законам, акты, которые принимает конгресс, должен подписать президент. В редких случаях, когда американский лидер возражает против того или иного закона, он может наложить на него вето. В случае если после этого законопроект поддержат две трети депутатов обеих палат парламента, вето считается преодоленным, и он вступает в силу.

Если конгресс не преодолеет вето Трампа на закон о военных расходах, это будет первый случай за последние 60 лет, когда оборонный бюджет США (National Defense Authorization Act - NDAA) не вступит в силу.

Как заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, палата проголосует по отмене вето президента 28 декабря.

В своем заявлении Трамп назвал законопроект "подарком России и Китаю".

"К сожалению, этот закон не включает в себя важнейшие меры по защите национальной безопасности, - считает Трамп. - В том числе в нем есть нормы, которые не проявляют уважения к нашим ветеранам, к нашей военной истории и противоречат намерению администрации отдавать Америке приоритет в вопросах национальной безопасности и внешнеполитических действий".