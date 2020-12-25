Дайджест: мир отмечает "католическое" рождество - пандемия диктует условия

Автор фото, Fabrizio Villa Подпись к фото, 24 декабря в Италии начался общенациональный локдаун, вооруженные карабинеры будут патрулировать улицы городов весь рождественский период и следить за соблюдением карантинных мер

Рождество - где и как проходят службы

Католики, протестанты и христиане других конфессий, в том числе ряда православных церквей, празднуют Рождество. Праздничные службы в этом году скорректированы коронавирусом. Из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию строго ограничено число прихожан внутри церквей, а в некоторых странах храмы вообще закрыты для богослужений.

Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане перед весьма малочисленной паствой. Понтифик - единственный, кто во время службы был без маски.

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Впервые за много десятилетий ночная служба в Базилике Рождества Христова в Вифлееме прошла в закрытом режиме, верующие не были допущены внутрь. Лидер Палестинской автономии, 85-летний Махмуд Аббас, тоже не приехал. Традиция посещения рождественской службы в Вифлееме главой ПА была установлена Ясиром Арафатом в 1995 году, когда город был передан под управление палестинской администрации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вокруг Базилики Рождества Христова в Вифлееме пустынно, на всей территории Западного берега реки Иордан действуют строгие ограничения из-за Covid-19

В Британии в 15:00 по Гринвичу с традиционной рождественской речью выступит королева Елизавета II. В этом году ее речь будет в основном посвящена тяготам пандемии. Впервые за много лет королевская семья нарушила традицию празднования Рождества и не соберется в поместье королевы в Сандрингеме. 94-летняя Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп отметят праздник вдвоем в Виндзорском дворце, где они провели все время с начала эпидемии в окружении ограниченного штата прислуги.

Автор фото, Reuters

В католических и протестантских церквях России действует обязательное правило ношения масок, но в большинстве случаев нет требований к соблюдению социальной дистанции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рождественская служба в лютеранской церкви в Санкт-Петербурге

Жесткий развод Британии и ЕС отменяется

Автор фото, Downing Street Подпись к фото, В последние недели и дни Борис Джонсон много часов провел в телефонных переговорах с Урсулой фон дер Ляйен

Жесткого брексита, которого в Британии боялись очень многие, не будет: в самый канун Рождества Лондону и Брюсселю все-таки удалось согласовать дальнейшие торгово-экономические отношения после 31 декабря. В новогоднюю ночь заканчивается переходный период, отведенный Британии для окончательного, фактического выхода из Евросоюза (юридически страна покинула ряды ЕС 11 месяцев назад).

Если бы соглашение так и не было достигнуто, то с 1 января на смену свободному перемещению товаров через границу пришли бы пошлины и квоты. Бизнес с обеих сторон готовился к большим потерям, но сделка все-таки состоялась, и обе стороны довольны ее условиями. Соглашение касается отношений ЕС и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, в сфере безопасности и других областях.

Но есть и недовольные. С критикой в адрес соглашения выступили правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Бизнес тоже пока не видит явных преимуществ для себя. Подробнее о том, какими могут быть реальные последствия сделки - в нашем материале.

Новая глава в "Деле Голунова"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экс-полицейский Денис Коновалов - единственный, кто признался, что наркотики журналисту были подброшены

В Москве начался суд над полицейскими, организовавшими провокацию в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова. 6 июня 2019 года его задержали в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В рюкзаке журналиста обнаружили 7 граммов наркотического вещества, которые были подброшены ему во время задержания. Позднее наркотики были также обнаружены в квартире Голунова. "Дело Голунова" спровоцировало масштабную общественную кампанию против полицейского произвола и журналист был отпущен. Теперь на скамье подсудимых пять бывших сотрудников полиции, и лишь один из них признает свою вину. О ходе процесса, а также о том, как планировалась и осуществлялась полицейская акция и почему мишенью был выбран Иван Голунов - в материале Оксаны Чиж.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Она была для меня идеалом красоты", - говорил на суде Соколов о своей студентке Анастасии Ещенко

В Санкт-Петербурге суд вынесет приговор историку Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве и расчленении своей студенки и любовницы Анастасии Ещенко. 9 ноября 2019 года бывшего доцента СпбГУ вытащили из реки Мойки, по дороге в больницу у него в сумке нашли отрезанные женские руки. Подсудимый в убийстве признался, но в ходе процесса утверждал, что жертва сама провоцировала его.

Бело-красно-белый кошмар Лукашенко

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие задаются вопросом: что будет с Дедом морозом, ведь он тоже традиционно красно-белый?

В эти предновогодние дни у белорусских властей много хлопот: праздники должны пройти без традиционного для этого времени года красно-белого сочетания цветов. Их стараются избегать даже на новогодних конкурсах детских рисунков, хотя как еще можно изобразить шубу Деда мороза?

Аллергия на красно-белое началась у Александра Лукашенко с началом протестов после президентских выборов, когда города Беларуси начали стремительно окрашиваться в цвета БЧБ-символики. В ноябре он объявил бело-красно-белый флаг фашистским, и теперь за его использование положено наказание - от штрафа до 15 суток ареста.

Журналисты Би-би-си Алина Исаченко и Андрей Козенко разбирались, как далеко готовы пойти белорусские власти в борьбе с неугодной символикой.

Год с белыми медведями. Первое интервью соратника Навального Руслана Шаведдинова

23 декабря в Москву прилетел соратник Алексея Навального, бывший сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов. Руслан ровно год провел в воинской части в Заполярье, куда он попал в наручниках и под конвоем. 23 декабря 2019 года силовики выбили дверь его квартиры и насильно увезли его в самую дальнюю обитаемую точку Новой Земли. В течение многих месяцев ему, в отличие от других военнослужащих, не давали позвонить близким. В Москве он встретился с корреспонденткой Би-би-си Наталией Зотовой и впервые рассказал прессе об обязательном просмотре программы "Время" в части, о белых медведях на крыльце, о "перевоспитании" и многом другом.

У протеста в Беларуси женское лицо

Автор фото, TUT.by

Отличительной чертой протестов, продолжающихся с августа в Беларуси, стало то, что в них участвует много женщин. Причем подчас белорусские силовики обращаются с протестующими женщинами не деликатнее, чем с мужчинами. Наши корреспонденты Джесси Кейнер и Андрей Козенко поговорили с несколькими белорусками. Некоторые из них сами протестовали, другие не участвовали, но все равно попали под горячую руку. "Чем больше женщин в политике, тем меньше насилия - физического, эмоционального и, может быть, даже сексуального", - полагает одна из них.

Коронавирус добрался до научно-исследовательской станции Бернардо О'Хиггинс, расположенной в самой южной части Антарктики. Как это возможно?

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