Карьера британской супермодели Стеллы Теннант в фотографиях

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Британская супермодель Стелла Теннант, умершая в возрасте 50 лет, была одной из самых узнаваемых представительниц индустрии моды с 1990-х годов.

Она была любимицей многих известных дизайнеров и более 25 лет появлялась на обложках журналов и на подиумах.

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Успех Теннант пришелся на время, когда в 1990-х годах вошло в моду все, что связано с Британией, и когда британские девушки стали востребованными супермоделями.

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В 2018 году Sunday Times написала: "Ее стрижка пикси и долговязая худощавая фигура поспособствовали становлению эстетики 1990-х годов".

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Карл Лагерфельд сделал ее лицом Chanel после того, как увидел ее на обложке журнала Vogue. Впоследствии она не раз участвовала в модных показах и кампаниях немецкого дизайнера.

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В 2001 году Теннант участвовала в фотосессии для журнала Vogue.

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Теннант (на фото крайняя слева) вошла в число супермоделей, которые представляли индустрию моды на закрытии Олимпийских Игр в Лондоне в 2012 году. Компанию ей составили Лили Коул, Карен Элсон, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Джордон Данн и Дэвид Ганди.

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Она участвовала в показе коллекции одежды осень/зима 2014/15 итальянского дизайнера Донателлы Версаче во время недели моды в Париже в 2014 году.

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В 2018 году она представляла одежду итальянского лейбла Salvatore Ferragamo на Неделе моды в Милане.

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В прошлом году Теннант приехала на показ коллекции Chanel весна/лето 2019 во время недели моды в Париже.