Карьера британской супермодели Стеллы Теннант в фотографиях
Британская супермодель Стелла Теннант, умершая в возрасте 50 лет, была одной из самых узнаваемых представительниц индустрии моды с 1990-х годов.
Она была любимицей многих известных дизайнеров и более 25 лет появлялась на обложках журналов и на подиумах.
Успех Теннант пришелся на время, когда в 1990-х годах вошло в моду все, что связано с Британией, и когда британские девушки стали востребованными супермоделями.
В 2018 году Sunday Times написала: "Ее стрижка пикси и долговязая худощавая фигура поспособствовали становлению эстетики 1990-х годов".
Карл Лагерфельд сделал ее лицом Chanel после того, как увидел ее на обложке журнала Vogue. Впоследствии она не раз участвовала в модных показах и кампаниях немецкого дизайнера.
В 2001 году Теннант участвовала в фотосессии для журнала Vogue.
Теннант (на фото крайняя слева) вошла в число супермоделей, которые представляли индустрию моды на закрытии Олимпийских Игр в Лондоне в 2012 году. Компанию ей составили Лили Коул, Карен Элсон, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Джордон Данн и Дэвид Ганди.
Она участвовала в показе коллекции одежды осень/зима 2014/15 итальянского дизайнера Донателлы Версаче во время недели моды в Париже в 2014 году.
В 2018 году она представляла одежду итальянского лейбла Salvatore Ferragamo на Неделе моды в Милане.
В прошлом году Теннант приехала на показ коллекции Chanel весна/лето 2019 во время недели моды в Париже.
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Модель и аристократка: Стелла Теннант скончалась спустя несколько дней после своего 50-летия
Известная британская модель Стелла Теннант ушла из жизни в возрасте 50 лет. О смерти сообщила ее семья.