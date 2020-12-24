Супругов из Калининграда приговорили к 12,5 и 13 годам колонии за госизмену

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS Подпись к фото, Как писали СМИ, осужденные передавали в Латвию данные сотрудника ФСБ

Калининградский областной суд признал виновными в госизмене Антонину Зимину и ее супруга Константина Антонца и приговорил из к 13 и 12,5 годам тюрьмы соответственно. Их обвиняли в передаче латвийской разведке секретных сведений.

Как сообщил "МБХ Медиа" адвокат осужденных Михаил Баев, супругам также присуждены штрафы по 100 тыс. рублей и ограничение свободы на год.

Отец Антонины Зиминой Константин Зимин сказал агентству ТАСС, что приговор будет обжалован. Прокуратура просила для Зиминой наказание в виде 14 лет колонии общего режима, а для Антонца - 13 лет строгого режима. Они вину не признали.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, его материалы засекречены.

Что известно об обвинении

Антонина Зимина была арестована по требованию ФСБ летом 2018 года, а ее супруг - летом 2019 года. На них завели дело о госизмене (ст. 275 УК).

Согласно версии обвинения, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу и в дальнейшем она собирала и передавала спецслужбам Латвии сведения, составляющие гостайну.

В ФСБ утверждают, что с 2015 года Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами и своего мужа, который во время работы в министерстве экономики Калининградской области "похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения".

Как сообщали агентство ТАСС и газета "Коммерсант", супругов обвинили в раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ. Сообщалось, что Зимина якобы отправила латвийским спецслужбам фотографию оперативника, который был гостем на ее свадьбе в 2015 году.

Константин Зимин рассказывал, что сотрудник ФСБ был в числе приглашенных и не только открыто говорил, где работает, но и фотографировался с гостями. Отец обвиняемой также утверждал, что оперативник не проходил по делу даже свидетелем.

На прошлой неделе "Коммерсант" сообщил, что в материалах дела против супругов есть и второй эпизод: там якобы говорится о передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда.

Как писала газета, секретные сведения были получены Константином Антонцом во время работы в калининградском минэкономики. В частности речь идет о документах, в которых регламентируется предоставление области из федеральной казны межбюджетных трансфертов для обеспечения поддержки юридических лиц-резидентов особой экономической зоны Калининграда.

Кто такие Антонец и Зимина?

Константин Антонец, судя по данным "СПАРК-Интерфакс", работал директором "Балтийского центра диалога культур" как минимум с 2017 года. До 2016 года центром руководила его жена Антонина Зимина.

Зимина состояла в Клубе друзей Фонда Горчакова. Это фонд поддержки публичной дипломатии, созданный в 2010 году по распоряжению Дмитрия Медведева, который тогда был президентом России. На сайте клуба Зимину называли независимым экспертом, в числе ее профессиональных интересов указана идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении России.

Бывший депутат калининградской облдумы Соломон Гинзбург отмечал, что Антонец, в отличие от его жены, в регионе известен не был: "Я никогда не видел и не слышал, чтобы он где-то выступал, не читал его заявлений".

Антонина Зимина, с его слов, "производила впечатление девочки-ботаника", когда проходила практику у Гинзбурга в облдуме. "Мне никогда бы в голову не пришло, что у нее может быть доступ к гостайне", - отмечал он. Что касается ее деятельности в Клубе друзей Фонда Горчакова - это, по словам Гинзбурга, "пропутинский фонд", где "и близко критики не было в адрес системы".