В Москве начали судить полицейских по делу Голунова, вину признает лишь один

Оксана Чиж

Би-би-си

Автор фото, Dmitry Serebryakov/TASS Подпись к фото, Бывший полицейский Игорь Ляховец считает предъявленное обвинение "полетом фантазии"

Спустя полтора года после задержания и стремительного освобождения из-под стражи журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова в Мосгорсуде начался процесс против причастных к делу пяти экс-полицейских. Их обвиняют в незаконном задержании и фальсификации доказательств.

Первое заседание по делу прошло в четверг. Почти все бывшие сотрудники полиции не признают свою вину, а главный обвиняемый - экс-начальник отделения из отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец назвал предъявленное обвинение "полетом фантазии".

Спецкора "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист не признавал себя виновным и настаивал на том, что обнаруженные в его рюкзаке наркотики были подброшены полицейскими.

Спустя пять дней после задержания на фоне масштабной общественной кампании протеста против уголовного преследования МВД прекратило дело против Голунова. Пятерых полицейских, которые были причастны к его задержанию, уволили и обвинили в фальсификации доказательств и незаконном хранении наркотиков. Голунов сейчас проходит потерпевшим по этому делу.

На заседании суда 24 декабря представитель прокуратуры огласила обвинительное заключение.

Игоря Ляховца прокуратура считает главным инициатором фальсификации дела.

Подбросить наркотики он решил, "будучи заинтересованным в продвижении по службе", заявила на заседании суда гособвинитель. Причины, по которым Ляховец мог выбрать жертвой именно Голунова, из обвинительного заключения не ясны.

По версии следствия, последовательность событий, которая закончилась делом против полицейских, выглядит так.

В марте 2019 года Ляховец, находясь в одном из следственных изоляторов, "ввел в заблуждение" старшего оперуполномоченного СИЗО.

"Пользуясь заинтересованностью последнего в повышении показателей работы, Ляховец предоставил заведомо ложную информацию о распространении в ночных клубах "Микс" и "Магадан" наркотических средств лицом по имени "Иван", которым в действительности являлся Голунов", - говорится в обвинительном заключении.

Вдобавок к этой информации бывший начальник из УВД по ЗАО сообщил знакомому сотруднику изолятора мобильный номер, который принадлежал "Ивану". Номер этот принадлежал Голунову.

После этого оперативник СИЗО оформил полученную информацию в качестве инициативного сообщения о преступлении и отправил его в УВД ЗАО, где Ляховец уже на основании этого сообщения начал проверку.

В апреле 2019 года он установил владельца телефона, а также запросил у сервиса "Яндекс-такси" данные о его передвижениях. Так ему стал известен адрес, по которому живет Голунов.

В начале июня за квартирой журналиста начали следить подчиненные Ляховца. Однако ничего незаконного они не обнаружили, говорила на заседании гособвинитель.

6 июня Ляховец дал указание своим подчиненным Денису Коновалову, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву и Максиму Уметбаеву задержать журналиста, "подложить в его личные вещи наркотические средства", а также подбросить запрещенные вещества и электронные весы в квартиру.

В тот же день оперативники задержали Голунова. Один из них - Коновалов - положил в рюкзак журналиста "Медузы" сверки, по которым были расфасованы 7 граммов наркотиков с производным N-метилэфедрона в составе.

Тот же экс-полицейский Коновалов, как следует из обвинительного заключения, подбросил доказательства во время вечернего обыска в квартире, где жил Голунов: воспользовавшись моментом, он якобы положил 5 граммов кокаина и электронные весы на шкаф в комнате.

Другие обвиняемые примерно в это время избивали Голунова в управлении внутренних дел по ЗАО. Как следует из материалов обвинения, оперативник Уметбаев не менее одного раза ударил закованного в наручники журналиста в лицо кулаком.

По версии следствия, били Голунова и Сергалиев и Феофанов, которые сопровождали задержанного на медосвидетельствование: они также применили к нему удушающий прием, а затем протащили волоком по ступеням лестницы, о которые Голунов ударялся головой, спиной и грудью. Впоследствии на теле журналиста остались многочисленные гематомы и ссадины.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Иван Голунов - о расследовании года, слежке и славе

"Сами статьи понятны"

Экс-полицейский Ляховец большую часть судебного заседания улыбался. Пока прокурор Татьяна Паршинцева перечисляла его незаконные, по версии следствия, действия, сам он переглядывался с женой и что-то пытался ей сигнализировать мимикой.

Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина и синтетических наркотиков антинаркотического отдела УВД по ЗАО не признал себя виновным и назвал всю фабулу обвинения "полетом фантазии".

Когда судья Сергей Груздев спросил у бывшего полицейского, понятна ли ему суть обвинений, тот ответил: "Мне сами статьи понятны, мне непонятно, почему они применены в отношении меня".

"Само обвинение является нагромождением вырванных из контекста обстоятельств. В данном случае к правомерным действиям сотрудников просто приставлена приставочка "не", - сказал Ляховец.

Единственное из многочисленных описанных обвинителем нарушений закона, которое он был готов допустить - удар по лицу, который Голунову нанес оперативник Уметбаев.

Автор фото, Dmitry Serebryakov/TASS Подпись к фото, Бывший полицейский Денис Коновалов говорил, что подбросить наркотики Голунову ему велел его начальник Игорь Ляховец

"Пощечина - не знаю, была ли она, потому что не присутствовал при этом - могла быть только из-за какого-то его вызывающего поведения", - заявил Ляховец.

Сам Уметбаев не отрицает, что ударил журналиста: "Я дал пощечину, но в остальном я вину не признаю".

Не считают себя виноватыми и оперуполномоченные Сергалиев и Феофанов.

Единственный, кто признался в фальсификации доказательств, - Денис Коновалов, который, по данным следствия, непосредственно положил запрещенные вещества в рюкзак журналиста и на шкаф в его квартире. На стадии расследования Коновалов рассказал, что подбросить наркотики Голунову ему в начале июня 2019 года велел его начальник - Игорь Ляховец.

Как следует из показаний Коновалова, которые пересказывал телеграм-канал Baza, наркотики он "тайно взял из другого дела". Из какого именно - загадка. В оглашенных на заседании суда материалах говорится, что они были незаконно приобретены полицейским "в точно не установленное время в неустановленном месте".