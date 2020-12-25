Елизавета II отмечает Рождество без детей и внуков, следуя правилам локдауна

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В пятницу королева Великобритании Елизавета II по традиции обратится с рождественским обращением, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся мир во время пандемии коронавируса. Королева и ее супруг герцог Эдинбургский в этом году будут отмечать праздник отдельно от семьи в Виндзорском замке.

Обычно королевская семья на Рождество собирается вместе в Сандрингемском поместье, но из-за коронавирусных ограничений было решено изменить традиции.

Также, как стало известно, королева не придет на церковную службу, чтобы избежать скопления людей.

Во время пандемии 94-летняя Елизавета II и 99-летний Филипп со своей прислугой находятся в Виндзорском замке.

Впервые с середины 1980-х годов королевская чета отмечает Рождество не в Сандрингемском дворце.

Анализ

Николас Уитчелл, Би-би-си

Тихое Рождество у домашнего очага без родных. Таким оказалось Рождество 2020 года, и королевская семья соблюдает ограничения, которые распространяются на всех жителей страны.

В случае монарших особ дома, безусловно, несколько более помпезные.

Королева и герцог Эдинбургский находятся в Виндзорском замке с прислугой. Остальные члены королевской семьи отмечают праздник в своих домах: принц Чарльз и его супруга Камилла - в своем поместье в графстве Глостершир, принц Уильям и Кейт - в графстве Норфолк.

В этом году королева не пошла в церковь на утреннюю рождественскую службу, и, как ожидается, ограничится молитвой в часовне замка.

Текст обращения королевы пока неизвестен, но, несомненно, она будет говорить о пандемии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В декабре принц Чарльз и его супруга Камилла посетили королеву в Виндзорском замке

В этом году с марта по октябрь королева не принимала участия в публичных мероприятиях и практически не покидала свою резиденцию.

Ее сын 72-летний принц Чарльз переболел Covid-19, а внук принц Уильям, как сообщили Би-би-си источники в Кенсингтонском дворце, сдал положительный тест в апреле, но официального подтверждения этой информации не было.

Это будет уже третье телеобращение королевы за год. В апреле, когда в стране был жесткий локдаун, она заявила, что Британия добьется успеха в борьбе с вирусом.