Прибывающие из Британии в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин
Граждане, прибывающие в Россию из Великобритании, будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Постановляю лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна...) соблюдать режим изоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 26 декабря.
Ранее Россия на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией, объяснив это "ухудшением эпидемиологической обстановки" и изучением ситуации с появлением нового штамма коронавируса.
В субботу, 19 декабря, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что из-за нового штамма коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится жесткий локдаун. Заразность нового штамма, по словам Джонсона, оказалась на 70% выше, чем у других ранее известных вариаций.
Советники британского правительства по борьбе с пандемией отмечают, что пока рано говорить о том, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от Covid-19 или как-то повлияет на процесс вакцинации. Однако новый штамм вируса распространяется необычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.
Заявления британских властей вынудили страны одну за другой закрывать границы с Британией. К текущему моменту уже более 40 стран ограничили авиасообщение с Великобританией.
Россия закрыла регулярное международное авиасообщение в конце марта. Полеты в Великобританию возобновились в числе первых - 1 августа. До 21 декабря Великобритания входила в число 16 стран, с которыми Россия восстановила прямое авиасообщение. Среди компаний, которые возобновили полеты между Россией и Великобританией, были, в частности, Wizz Air, "Аэрофлот" и British Airways.