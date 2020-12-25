Прибывающие из Британии в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин

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Граждане, прибывающие в Россию из Великобритании, будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Постановляю лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна...) соблюдать режим изоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 26 декабря.

Ранее Россия на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией, объяснив это "ухудшением эпидемиологической обстановки" и изучением ситуации с появлением нового штамма коронавируса.

В субботу, 19 декабря, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что из-за нового штамма коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится жесткий локдаун. Заразность нового штамма, по словам Джонсона, оказалась на 70% выше, чем у других ранее известных вариаций.

Советники британского правительства по борьбе с пандемией отмечают, что пока рано говорить о том, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от Covid-19 или как-то повлияет на процесс вакцинации. Однако новый штамм вируса распространяется необычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.

Заявления британских властей вынудили страны одну за другой закрывать границы с Британией. К текущему моменту уже более 40 стран ограничили авиасообщение с Великобританией.