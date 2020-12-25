Основатель крупного золотодобытчика Petropavlovsk Павел Масловский арестован по делу о растрате

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Тверской суд Москвы арестовал основателя и бывшего генерального директора одной из крупнейших в России золотодобывающих компаний Petropavlovsk Павла Масловского. Он обвиняется в растрате.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 февраля 2021 года, по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)", - заявила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева (цитата по ТАСС).

Как сообщает МВД России, дело возбуждено в отношении двоих бывших руководителей компании, а также их неустановленных сообщников - они подозреваются в присвоении денежных средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые похитили финансовые активы предприятия в 2018 году, а ущерб от их действий составил более 95 миллионов рублей.

В пресс-службе "Покровского рудника" (дочернее предприятие Petropavlovsk) заявили агентству ТАСС, что Масловского обвиняют в хищении средств компании "для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости". При этом, отметили в компании, потерпевшей стороны в деле нет.

Накануне сообщалось, что в офисе "Покровского рудника" прошли обыски. В пресс-службе Petropavlovsk при этом отмечали, что обыски, возможно, "касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний".

Масловский покинул пост гендиректора основанной им компании Petropavlovsk в августе 2020 года. Этому предшествовала покупка 22,37% акций Petropavlovsk владельцем золотодобытчика "Южуралзолото" Константином Струковым.

По словам источника журнала Forbes, Масловский, не являясь акционером Petropavlovsk, продолжает иметь влияние на менеджмент на местах и якобы пытается контролировать компанию неформально. Прошедшие накануне обыски в офисе "Покровского рудника" собеседник издания назвал "квинтэссенцией конфликта" между бизнесменами.

Еще один источник Forbes заявил, что у Масловского и Струкова могли возникнуть личные разногласия на почве бизнеса.

Масловский основал Petropavlovsk в 1994 году. В 2011 он стал членом Совета Федерации от Амурской области, но в 2014-м досрочно сложил с себя полномочия.