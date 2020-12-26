Взрыв в Нэшвилле: бизнесмены и знаменитости предлагают награду за информацию

Автор фото, EPA/NASHVILLE POLICE DEPARTMENT Подпись к фото, Взрыв в Нэшвилле вызвал серьезные разрушения

Представители бизнеса и знаменитости Нэшвилла предложили награду более 300 тыс. долларов за информацию, которая приведет к поимке виновных во взрыве автокаравана в центре города в Рождество.

В результате взрыва, который прогремел утром 25 декабря, три человека получили ранения, во всем штате Теннесси возникли перебои со связью.

Как сообщает Рейтер, спустя сутки после взрыва полиция проверяет более 500 различных сообщений и предположений, связанных с этим происшествием. К расследованию привлечены сотни агентов ФБР и полицейских.

По мнению полиции, взрыв был умышленным. Более того, по данным CBS News, установлена личность одного человека, имеющего отношение к этому автокаравану.

При этом мотивы преступления, если взрыв является таковым, остаются неясными, и никто пока не взял на себя ответственность за случившееся.

Позже, как сообщили некоторые американские СМИ, рядом с местом взрыва были обнаружены предположительно человеческие останки.

Среди тех, кто пообещал вознаграждение за информацию об этом взрыве, был предприниматель Маркус Лемонис, предложивший награду в 250 тыс. долларов.

"Мы не можем позволить, чтобы нас вот так терроризировали прямо на улицах", - написал в "Твиттере" Лемонис, который ведет на телевидении реалити-шоу Profit.

Предложения о материальном вознаграждении за информацию стали поступать еще в пятницу, когда местная турфирма пообещала выплатить сначала 10, а потом и 35 тыс. долларов, а владелец магазина, оказавшегося неподалеку от эпицентра взрыва, и ведущий канала Fox Sports Клэй Дэвис вместе предложили 30 тыс. долларов за информацию.

Что же случилось в Нэшвилле?

Около шести утра по местному времени в день Рождества полицейские выехали по вызову в район города, известный своими ресторанами и ночной жизнью, поскольку оттуда поступило сообщение о стрельбе.

Вскоре она обнаружили автокараван, из которого раздавалось предупреждение покинуть эту зону. Через несколько минут караван взорвался, причем ударной волной полицейских сбило с ног.

Пока неясно, находился ли кто-то внутри машины. Поначалу сообщили, что никто не погиб и лишь несколько человек получили легкие травмы.

Позже полиция опубликовала фотографию этого автокаравана, который прибыл в центр города ранним утром.

Машина взорвалась напротив здания телекоммуникационного гиганта AT&T, который также арендует офисы в соседнем здании.

Строениям был нанесен сильный ущерб, были выбиты стекла и повалены деревья на улице. По всему штату вышла из строя полицейская система оповещения.

По данным AT&T, были повреждены также телефонные, оптоволоконные и интернет-кабели.

Были также временно приостановлены полеты в международном аэропорту Теннесси, однако сейчас рейсы уже возобновились.

"Как-будто бомба взорвалась"

По словам представителя полиции, в центральный участок для опроса было доставлено несколько человек.

К расследованию, которое возглавило ФБР, подключились также сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (АТО).

Губернатор Теннесси Билл Ли пообещал в "Твиттере" предоставить следствию все необходимы ресурсы для выявления виновных.

В Белом доме сообщили, что держат президента Дональда Трампа в курсе происходящего.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Причиной взрыва стал припаркованный автокараван

По словам жителя Нэшвилла Бака Маккоя, он был разбужен этим взрывом. Он разместил на своей страничке в "Фейсбуке" видео с воющими сиренами и последствиями взрыва.

"Осколки стекла от окон влетели в соседнюю комнату, если бы я там стоял, это было бы ужасно, - признался Маккой. - Было такое ощущение, что это бомба, такой силы был взрыв".