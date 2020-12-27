Коронавирус: новый штамм пошел по миру, Европа начинает массовую вакцинацию

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В среду пилот самолета "начертил" в небе над Германией изображение шприца, чтобы отметить прибытие в страну первых партий вакцины

Евросоюз официально начал вакцинацию граждан от Covid-19, "британский" штамм коронавируса расходится по странам мира, а в США президент Трамп не стал подписывать закон о материальной помощи американцам. Главные новости о пандемии коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре.

Общее количество активных случаев коронавируса на планете приближается к 35 млн: с начала пандемии было зафиксировано более 80 млн случаев заражения, переболело и выздоровело около 45 млн человек.

Скончались в результате этого заболевания около 1,75 млн человек.

На первом месте по числу заражений за весь период пандемии - США (около 19 млн), за ними идет Индия (10,1 млн), далее - Бразилия (7,4 млн) и Россия (более 3 млн).

В ЕС началась вакцинация

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Евросоюз в воскресенье официально начал кампанию по вакцинации граждан от Covid-19.

ЕС начал ее на несколько недель позже Британии и США - правительства ждали одобрения вакцины Pfizer-BioNTech Европейским агентством по лекарственным препаратам.

Со временем привить планируется 446 млн граждан, но пока Европейская комиссия заключила с производителями контракт на поставку 200 млн доз Pfizer-BioNTech с опционом докупить еще 100 млн.

Вместе с вакцинами других производителей Евросоюз закупил более двух млрд доз препаратов.

Накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцина Pfizer-BioNTech доставлена в центры вакцинации во всех 27 странах Евросоюза.

"#ДнивакцинацииЕС (#EUvaccinationdays) - это трогательный момент единения. Вакцинация - это надежда на долгосрочный выход из пандемии", - написала она в "Твиттере".

Отдельные страны не готовы были дожидаться официального начала вакцинации и начали прививать граждан еще в субботу.

Так поступили в Германии, где накануне первыми получившими вакцину стали жители дома престарелых в городе Хальбершдадт.

В Италии первыми получившими вакцину стали три медицинских работника в больнице Спалланцани в Риме.

"Вакцинация прошла очень хорошо, это был волнительный, исторический момент", - сказала в беседе с местными СМИ 29-летняя медсестра Клаудиа Аливернини.

Вирус распространяется все быстрее

Опасная вариация коронавируса, обнаруженная в Британии на прошлой неделе, обнаружена в нескольких европейских странах, а также в Японии и Канаде.

Испания, Швейцария, Швеция и Франция сообщают о заражениях, связанных с приехавшими из Британии, однако в канадском Онтарио у зараженной новым вариантом пары не было контактов с британцами.

В Японии заразился 30-летний пилот гражданской авиации, вернувшийся из Лондона, и девушка 20-30 лет. Правительство страны накануне объявило, что в субботу на месяц полностью закроет границы - въехать можно будет только носителям японского гражданства и некоторым категориям путешественников из ряда преимущественно азиатских стран.

В начале недели Россия вслед за европейскими странами, Канадой, Турцией, Аргентиной и Ираном приостановила авиасообщение с Великобританией. Всего на эту меру пошли более 35 стран.

Это решение было связано с заявлением британских властей о том, что на территории страны обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая на 70% более заразна.

США: Трамп не стал подписывать закон о материальной помощи

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Президент США Дональд Трамп вечером в субботу не стал подписывать законопроект о материальной помощи гражданам, мотивировав это тем, что предусмотренные им единовременные выплаты (около 600 долларов американцам, зарабатывающим меньше 75 тыс. в год) слишком малы.

Трамп настаивает, что помощь таким гражданам должна составлять по меньшей мере две тысячи долларов, но члены Республиканской фракции в Конгрессе отказываются повышать выплаты.

Бюджет пакета помощи гражданам связанный с пандемией - 1,4 трлн долларов. Во вторник, если конгресс не примет законопроект о помощи или вспомогательный законопроект, правительству США грозит "шатдаун".

Лидер Абхазии заразился коронавирусом

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Глава непризнанной Абхазской республики Абхазия Аслан Бжания заразился коронавирусом, сообщили в его пресс-службе.

"Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно", - цитирует сообщение пресс-службы агентство РИА Новости.