"Почта была ее жизнью". Старейшая женщина-почтальон Британии уходит на покой после 80 лет бессменной службы
Самая пожилая сотрудница британской Королевской почты, 93-летняя Кэй Уайт, уходит на пенсию после 80 лет работы.
Уайт начала работать в почтовом отделении своей родной деревни Клэйверли в графстве Шропшир, когда ей едва исполнилось 14 лет. В 1960-м она стала главой почтового отделения и до сегодняшнего дня проработала на этом посту.
В работе ей помогает 75-летняя приятельница Энн Мейдли. Местные жители говорят, что будут скучать по ним обеим, когда отделение закроется - это произойдет до конца года.
"Я вообще не думала, что доживу до сегодняшнего дня", - признается Уайт. - Думала, что умру и отделение продадут, и мне не придется со всем этим столкнуться", - говорит она.
Несколько месяцев назад почта, где работает Уайт, была временно закрыта из-за коронавируса, и жители деревни впервые узнали каково это - жить без почтальона.
"Кто-то просто заходит поздороваться и поболтать с Кэй", - говорит деревенский священник Гарри Уорд.
"Почта - сердце деревни, а Кэй - важная ее часть", - говорит он.
Кэй начала карьеру на почте счетоводом, и до сих пор помнит все приемы, несмотря на то, что это ремесло существенно изменилось с технологическим прогрессом.
На почту она пошла по просьбе матери, которую попросила об этом работавшая тогда начальницей отделения женщина.
"В те времена, если мать говорила тебе что-то сделать, ты делал это беспрекословно, вот так я здесь и оказалась", - вспоминает Уайт.
За заслуги перед обществом в 2010 году Кэй была удостоена Ордена Британской империи.
"Она очень яркая женщина, и, конечно, больше всех скучать по почте будет она сама", - говорит деревенская парикмахерша Линда Сэйдж.
"Почта была всей ее жизнью", - добавляет она.
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