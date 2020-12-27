"Почта была ее жизнью". Старейшая женщина-почтальон Британии уходит на покой после 80 лет бессменной службы

Подпись к фото, Кэй Уайт говорит, что секрет долгой карьеры - любить людей и помогать друг другу

Самая пожилая сотрудница британской Королевской почты, 93-летняя Кэй Уайт, уходит на пенсию после 80 лет работы.

Уайт начала работать в почтовом отделении своей родной деревни Клэйверли в графстве Шропшир, когда ей едва исполнилось 14 лет. В 1960-м она стала главой почтового отделения и до сегодняшнего дня проработала на этом посту.

В работе ей помогает 75-летняя приятельница Энн Мейдли. Местные жители говорят, что будут скучать по ним обеим, когда отделение закроется - это произойдет до конца года.

Автор фото, Kay White Подпись к фото, Уайт заняла должность почтмейстера в 1960 году и с тех пор не покидала пост

"Я вообще не думала, что доживу до сегодняшнего дня", - признается Уайт. - Думала, что умру и отделение продадут, и мне не придется со всем этим столкнуться", - говорит она.

Несколько месяцев назад почта, где работает Уайт, была временно закрыта из-за коронавируса, и жители деревни впервые узнали каково это - жить без почтальона.

"Кто-то просто заходит поздороваться и поболтать с Кэй", - говорит деревенский священник Гарри Уорд.

"Почта - сердце деревни, а Кэй - важная ее часть", - говорит он.

Кэй начала карьеру на почте счетоводом, и до сих пор помнит все приемы, несмотря на то, что это ремесло существенно изменилось с технологическим прогрессом.

Автор фото, Kay White Подпись к фото, Кэй Уайт начала работать на почте еще подростком

На почту она пошла по просьбе матери, которую попросила об этом работавшая тогда начальницей отделения женщина.

"В те времена, если мать говорила тебе что-то сделать, ты делал это беспрекословно, вот так я здесь и оказалась", - вспоминает Уайт.

За заслуги перед обществом в 2010 году Кэй была удостоена Ордена Британской империи.

"Она очень яркая женщина, и, конечно, больше всех скучать по почте будет она сама", - говорит деревенская парикмахерша Линда Сэйдж.