В ЦАР прошли выборы, которым хотели помешать повстанцы. Россия недавно отправила туда 300 военных

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В Центральноафриканской республике состоялись президентские выборы. Несмотря на усилия повстанцев, выступающих против президента Фостена-Арканжа Туадеры, явка на них была высокой. Россия, которая поддерживает действующего главу ЦАР, недавно отправила в это государство еще 300 военных.

Туадера добивается избрания на второй президентский срок и обвиняет бывшего лидера страны Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Незадолго до выборов конституционный суд ЦАР запретил Бозизе выдвигать свою кандидатуру, поскольку против него действуют санкции ООН из-за обвинений в убийствах и пытках оппонентов. Бывший президент эти обвинения отвергает.

С 2012 года в ЦАР продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН. В последние дни мятежникам удалось занять несколько населенных пунктов неподалеку от столицы и взять под контроль ведущие к ней дороги.

Франсуа Бозизе отрицает утверждения властей, что он пытается свергнуть действующего президента, опираясь на повстанцев. Однако вскоре после начала голосования он поддержал намерение сорвать выборы и призвал избирателей не идти на участки.

Как передает агентство Рейтер, в день голосования в нескольких городах страны была слышна стрельба. Однако глава миссии ООН в ЦАР заявил, что выборы состоялись. "Сегодня утром [повстанцы] открыли огонь, надеясь, что люди испугаются и не будут голосовать, - заявил Манкеур Ндиайе. - Да, в нескольких районах ситуация сложная, но во многих других районах видно, что избиратели массово идут на участки".

По данным Рейтер, есть опасения, что многие из 1,8 млн зарегистрированных избирателей не смогли принять участие в выборах. По размеру эта страна больше Франции, но ее население составляет только около 4,6 млн человек, а многие люди живут в отдаленных городах, некоторые из которых находятся под контролем повстанцев.

В воскресенье в стране начали подсчет голосов, ожидается, что предварительные результаты выборов будут известны 4 января. Безусловным фаворитом считается президент Фостен-Арканж Туадера.

Интересы России

Россия уже в течение нескольких лет активно участвует в событиях в ЦАР. Ранее сообщалось, что там действуют бойцы так называемой "ЧВК Вагнера", которую, по данным СМИ, финансирует бизнесмен Евгений Пригожин. По словам собеседников Би-би-си, структуры Пригожина также ведут добычу драгоценных камней в республике и проявляют интерес к золотым приискам и деревообрабатывающему бизнесу.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Миротворцы ООН пытаются прекратить противостояние между повстанцами и правительственными войсками

Летом 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты журналисты "Центра управления расследованиями" Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они отправились в республику для съемок фильма о "ЧВК Вагнера" и активности структур Пригожина в стране. Как сообщает французская Le Figaro, сотрудники российских частных компаний охраняют президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру, а военные инструкторы из России обучают войска ЦАР.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в 2019 году ушел от ответа Би-би-си на вопрос о деятельности Пригожина в республике.

На этой неделе Россия дополнительно отправила в ЦАР военных инструкторов. Об этом вначале заявили власти в Банги, а затем официально подтвердил российский МИД. "Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии", - сказано в заявлении МИД.

Согласно утверждениям российских властей, россияне не принимают участие в боевых действиях, и их задача - "обучение военнослужащих национальной армии". Они расквартированы в бывшем дворце императора Бокассы в 30 км от Банги.

В воскресенье вечером на телеканале "Россия" вышел сюжет о деятельности российских миротворцев в ЦАР, озаглавленный "Российские инструкторы обеспечили безопасность выборов в ЦАР". Комментарий для него в числе прочих дал российский советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров, который, как сообщала Би-би-си, возможно, тоже работает на Пригожина.

"В чем сложность? Наши солдаты не имеют права применять оружие, - сказал Захаров. - Они могут только подсказывать, куда стрелять, как правильно проводить тактические действия".

В ЦАР также размещены более 12,8 тыс. миротворцев ООН, которые поддерживают действующее правительство страны. На этой неделе во время боев с повстанцами трое миротворцев были убиты, еще двое получили ранения.

ЦАР - одна из самых бедных стран в Африке, однако она обладает богатыми природными ресурсами, в том числе запасами урана и алмазов. По данным ООН, половина населения государства живет за счет гуманитарной помощи, а около 25% стали беженцами.