Дайджест: в Европе началась вакцинация, Трамп перестал блокировать помощь американцам

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пандемия вынудила многих американцев рассчитывать на продовольственные банки или фонды чрезвычайной помощи

Антикризисный план подписан, в Европе стартовала вакцинация

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал закон об антикризисных мерах в пандемию. Миллионы американцев, потерявших работу из-за коронавируса, теперь смогут получить пособия по безработице, а грозивший правительству шатдаун из-за отказа Трампа подписать закон, отменяется.

В ночь на воскресенье истек срок выплат, предусмотренных предыдущим пакетом помощи. А на прошлой неделе конгресс США утвердил антикризисный пакет на сумму 900 млрд долларов.

До последнего Трамп отказывался подписывать законопроект, законодатели из обеих партий призывали уходящего президента изменить свое мнение.

Законопроект предусматривает выплату экономической помощи американцам в размере 600 долларов на человека. Трамп называл сумму смехотворной и требовал повысить ее до 2000 долларов. Но если демократы изначально были за более значительные выплаты, то республиканцы противились этому. Что именно заставило Трампа изменить свое мнение, не известно.

Последнее о коронавирусе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Первой во Франции прививку получила проживающая в доме престарелых 78-летняя Морисетт

В Европе в воскресенье началась массовая вакцинация, Евросоюз начал ее на несколько недель позже Британии и США. Со временем привить планируется 446 млн граждан.

Число заболевших коронавирусом в США в воскресенье перевалило за 19 млн, а главный эпидемиолог США Энтони Фаучи сказал, выступая по американскому телевидению, что пандемия далека от завершения, и предупредил, что после праздников возможен всплеск заболеваемости в США из-за того, что многие, несмотря на запреты и предостережения, все же встречались с родственниками и друзьями. Эксперт добавил, что надеется, что к апрелю большинство из уязвимых групп населения будут привиты какой-либо из двух одобренных в США вакцин.

В Лондоне на горячую линию Скорой помощи поступает теперь столько же звонков, что и в первую волну пандемии весной 2020 года.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Для неграждан Япония закрыла границы по меньшей мере до конца января

Япония ввела запрет на въезд неграждан после того, как в стране выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса. Запрет будет действовать по меньшей мере до конца января.

В австралийском Сиднее, славящемся своими зрелищными фейерверками в новогоднюю ночь, посмотреть красочное шоу смогут только жители близлежащих районов с соответствующим разрешением. Массовые мероприятия на улице с числом участников более 50 человек запрещены.

За освещение пандемии в тюрьму

Журналистка в Китае, которая на начальном этапе освещала вспышку коронавируса в китайском Ухане, получила четыре года тюрьмы, сообщает ее адвокат. Ее обвиняли в распространении ложной информации.

В статьях Чжан Чжань - в прошлом юристка - критиковала то, как китайские власти реагировали на вспышку коронавирусной инфекции.

"Барселона" - это моя жизнь"

Автор фото, Reuters

Лионель Месси, в сентябре огорошивший футбольный мир заявлением о своем желании уйти из "Барселоны", за который играл последние 20 лет, дал интервью испанскому телевидению. Начиная со следующего месяца капитан и форвард "Барселоны" может теоретически начинать вести переговоры с другими клубами, так как контракт Месси истекает в конце сезона. Сам Месси пока о будущих планах говорит уклончиво, повторяя, что стоит дождаться конца сезона и тогда решать, что делать дальше.

"Я хотел бы сыграть когда-нибудь в чемпионате США. Но произойдет ли это, я не знаю", - сказал Месси. "Барселона" - это моя жизнь, я люблю этот клуб. И город, тут родились мои дети", - добавляет аргентинский футболист и говорит, что по завершении карьеры хотел бы в каком-нибудь качестве вернуться в "Барселону".

Об одном из главных футбольных скандалов года, подробнее тут: Месси прощается с "Барсой". Как и почему завершается главный футбольный роман века

Федерер пропустит Австралийский турнир

Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема Роджер Федерер впервые в карьере пропустит Открытый чемпионат Австралии. Теннисист, которому в следующем году исполняется 40 лет, продолжает восстанавливаться после двух операций на колене.

Швейцарский теннисст сыграл в 2020 году лишь один раз - в январе в полуфинале Australian Open он проиграл Новаку Джоковичу. Всего на Australian Open Федерер побеждал шесть раз.

Автор фото, Reuters

Трактир в Помпеях

Как выглядела забегаловка в Помпеях? Ответить на этот вопрос поможет уникальная находка: в ходе археологических раскопок еще в 2019 году на месте древнего города нашли хорошо сохранившуюся древнюю закусочную "термополий". Прилавок с отверстиями для сосудов украшен фресками, рядом были обнаружены глиняные горшки, в которых хранили или готовили еду, а также кости коз, кур, поросят, рыб и раковины улиток.

Помпеи и соседний Геркуланум были полностью уничтожены в результате мощного извержения Везувия, погибли более 2 тыс. человек. Первые раскопки в этих местах начались еще в 1748 году.

Двойной агент Блейк умер в России

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Блейк в 1953 году

В субботу на 99-м году жизни умер двойной агент КГБ Джордж Блейк - один из самых известных сотрудников британских спецслужб, перешедших на сторону Советского Союза.

Блейк, родившийся в Роттердаме от отца-британца и матери-голландки, участвовал в нидерландском Сопротивлении. На службу в "Интеллидженс сервис" (известную также как МИ-6) поступил в 1944 году, а в начале 1950-х добровольно пошел на сотрудничество с советской разведкой, поскольку, по его словам, был убежденным коммунистом.

В 1961 году Блейк был разоблачен и приговорен к 42 годам лишения свободы, однако через пять лет совершил побег из тюрьмы строгого режима "Уормвуд скрабс", и с тех пор жил в Москве.

Автор фото, MAGERRAM ZEYNALOV / BBC

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