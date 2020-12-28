Судно с рыбаками затонуло в Баренцевом море, судьба 17 человек неизвестна

В Баренцевом море у Новой Земли затонуло судно "Онега", на борту было 19 рыбаков. Двое из них спасены. Судьба 17 человека пока неизвестна.

Информация о происшествии с судном "Онега" (порт приписки - Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник, сообщили в МЧС.

"Судно принадлежит частному лицу, приписано в Мурманске. После крушения экипаж подал несколько сигналов бедствия - в автоматическом и ручном режимах", - рассказал источник Интерфакса.

По данным собеседника агентства, крушение произошло в акватории Баренцева моря примерно в 300 морских милях от Мурманска. Спасенные члены экипажа были в гидрокостюмах, капитана среди них нет, уточнил он.

По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Рыбаков ищет экипаж судна "Войково", дополнительно в район бедствия направлены три судна.