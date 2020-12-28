Коронавирус в Китае: журналистка получила четыре года тюрьмы за репортажи из Уханя

Автор фото, Youtube/Screenshot Подпись к фото, Чжан Чжань арестовали в мае.

Суд в Китае приговорил гражданскую журналистку к четырем годам тюрьмы за освещение вспышки коронавируса в городе Ухань.

Чжан Чжань признали виновной в разжигании вражды и подстрекательстве к беспорядкам. Это - стандартная формулировка обвинения, которое в Китае часто используют против диссидентов и активистов.

Чжан Чжань, в прошлом юрист, была задержана в мае и вот уже несколько месяцев держит голодовку в знак протеста. Ее адвокат говорит, что здоровье девушки подорвано.

Она стала очередным гражданским журналистом, столкнувшимся с преследованием властей после публикации репортажей о том, что происходило в Ухане после вспышки коронавируса.

В Китае нет свободных СМИ, и правительство жестко пресекает попытки активистов и информаторов рассказывать о событиях, связанных с пандемией.

Один из ее адвокатов сказал агентству Франс-Пресс, что Чжан Чжань была совершенно раздавлена суровостью приговора. Он добавил, что присутствовавшая в суде мать журналистки стала громко всхлипывать после оглашения вердикта.

"Душа бунтаря"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайские власти жестко пресекают попытки журналистов рассказать об эпидемии

Еще до своего ареста в видеоинтервью независимому кинематографисту Чжан Чжань рассказала, что решила отправиться в Ухань еще в феврале, прочитав пост одного из жителей города о жизни во время пандемии.

Прибыв в город, она стала описывать всё, что происходило на улицах и в больницах, невзирая на угрозы со стороны властей. Ее рассказы широко разошлись по соцсетям.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Стрижка на улице и любимая лапша: Ухань возвращается к жизни

По словам неправительственной организации "Защитники прав человека в Китае", Чжан Чжань также рассказывала о задержании других независимых журналистов и преследовании родственников жертв эпидемии, пытавшихся найти виноватых и призвать их к ответственности.

В одном из видеоинтервью, с которым смогли ознакомиться журналисты Би-би-си, она сказала: "Может быть, у меня душа бунтаря... я просто документирую правду. Почему мне не разрешают о ней рассказывать? Я не остановлюсь, потому что страна не должна вернуться в прошлое".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция останавливает журналистов у здания суда в Шанхае

Правозащитники говорят, что Чжан Чжань пропала 14 марта. На следующий день стало известно, что ее задержала полиция в Шанхае, в 640 км от Уханя.

Официальное обвинение ей было предъявлено в начале ноября. В нем говорилось, что она якобы распространяла ложную информацию, публикуя тексты, видео и другие материалы на таких платформах, как WeChat, "Твиттер" и YouTube.

Кроме того, в обвиненительном заключении было сказано, что она давала интервью иностранным СМИ и злонамеренно распространяла недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в Ухане.

"Тревожный приговор"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пандемия началась со вспышки в Ухане, но сейчас ситуация там под контролем

После задержания Чжан Чжань начала голодовку в знак протеста, и, по имеющимся сведениям, находится в тяжелом состоянии.

В начале декабря она рассказала своим адвокатам, что ее принудительно кормят через трубку и что она страдает от головных болей, головокружения и болей в желудке.

"Ее держат в наручниках 24 часа в сутки. Ей нужна помощь для того, чтобы пойти в туалет, она не может нормально спать. У нее сильное нервное истощение, и каждый день для нее - это просто пытка", - заявил адвокат журналистки Чжан Кеке.

Он подал прошение об отсрочке суда по причине плохого здоровья своей подзащитной.

В прошлом году Чжань Чжан уже задерживали за поддержку активистов в Гонконге.

Один из сотрудников "Защитников прав человека в Китае" отметил, что приговор, вынесенный Чжан Чжань, вызывает тревогу: "Это суровый приговор. Китайские власти намерены заткнуть ей рот, а заодно припугнуть и других граждан, которые пытаются предать гласности то, что происходило в Ухане", - сказал он в интервью Би-би-си.

"Меня очень беспокоит судьба всех тех, кто был арестован за распространение информации о ситуации в Ухане", - добавил он.

Ранее в этом году пропали еще несколько гражданских журналистов, освещавших события в Ухане: Ли Цзехуа, Чэн Циши и Фан Бин.