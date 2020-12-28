Китайского создателя видеоигры по сюжету "Игры престолов" отравили, считает полиция

Джастин Харпер

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайский миллиардер Линь Ци умер в Рождество. Возможно, он был отравлен.

29-летний китайский магнат Линь Ци, внезапно скончавшийся 25 декабря, был отравлен, считает полиция Шанхая. Он возглавлял компанию Yoozoo, занимающуюся разработкой компьютерных игр и игровых приложений.

Один из самых известных и успешных продуктов компании - стратегическая игра "Игра престолов: зима близко".

По данным шанхайской полиции, главным подозреваемым в отравлении бизнесмена является его коллега по имени Сюй, более подробной инфорации пока нет. Китайские СМИ предполагают, что речь может идти о Сюй Яо - руководителе департамента кинопроизводства Yoozoo.

Сотни действующих и бывших сотрудников Yoozoo в минувшую пятницу собрались у здания, где расположен офис компании. По словам многих, Ци пользовался огромной популярностью, был добросовестным работодателем и его смерть стала большой утратой для большинства коллег.

Кто такой Линь Ци

Автор фото, YOOZOO Подпись к фото, "Зима близко", игра, разработанная Yoozoo.

Линь Ци прочно занимал нишу прибыльного игрового бизнеса Китая, а также проявлял интерес к киноиндустрии. В сентябре компания Ци предоставила американскому стриминговому сервису Netflix права на адаптацию научно-фантастического романа "Задача трех тел" китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Однако Линь Ци сам признавался, что направление кинопроизводства его компании развивалось не так успешно, как ему бы хотелось.

При этом Линь в бизнес-сообществе Китая пользовался репутацией одного из самых эффективных руководителей. В 2009 году он основал Yoozoo, а затем успешно переориентировал компанию на мобильные игры.

Линь Ци был также известен своим увлечением каллиграфией и любовью к поэзии.

Согласно китайскому рейтингу самых богатых людей страны, состояние Линя оценивается в 6,8 млрд юаней (1,3 млрд долларов).

После его смерти компания опубликовала в китайской соцсети Weibo эмоциональное прощание, в котором обещает продолжить его дело, проявить единство и бороться против зла.

Это заявление прочитали почти 300 млн человек, тысячи оставили свои комментарии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самой успешной игрой Yoozoo стала "Игра престолов".

Мог ли он быть отравлен?

Полиция пока не объясняет, на основании чего она предполагает отравление.

Компания Yoozoo выпустила отдельное заявление, в котором говорится, что Линь Ци почувствовал себя плохо, сам поехал в больницу, но его состояние не вызывало особых опасений.

Однако в пятницу события начали развиваться стремительно, и уже к концу дня Yoozoo сообщила о смерти своего основателя.