Китайского создателя видеоигры по сюжету "Игры престолов" отравили, считает полиция
- Джастин Харпер
- Би-би-си
29-летний китайский магнат Линь Ци, внезапно скончавшийся 25 декабря, был отравлен, считает полиция Шанхая. Он возглавлял компанию Yoozoo, занимающуюся разработкой компьютерных игр и игровых приложений.
Один из самых известных и успешных продуктов компании - стратегическая игра "Игра престолов: зима близко".
По данным шанхайской полиции, главным подозреваемым в отравлении бизнесмена является его коллега по имени Сюй, более подробной инфорации пока нет. Китайские СМИ предполагают, что речь может идти о Сюй Яо - руководителе департамента кинопроизводства Yoozoo.
Сотни действующих и бывших сотрудников Yoozoo в минувшую пятницу собрались у здания, где расположен офис компании. По словам многих, Ци пользовался огромной популярностью, был добросовестным работодателем и его смерть стала большой утратой для большинства коллег.
Кто такой Линь Ци
Линь Ци прочно занимал нишу прибыльного игрового бизнеса Китая, а также проявлял интерес к киноиндустрии. В сентябре компания Ци предоставила американскому стриминговому сервису Netflix права на адаптацию научно-фантастического романа "Задача трех тел" китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Однако Линь Ци сам признавался, что направление кинопроизводства его компании развивалось не так успешно, как ему бы хотелось.
При этом Линь в бизнес-сообществе Китая пользовался репутацией одного из самых эффективных руководителей. В 2009 году он основал Yoozoo, а затем успешно переориентировал компанию на мобильные игры.
Линь Ци был также известен своим увлечением каллиграфией и любовью к поэзии.
Согласно китайскому рейтингу самых богатых людей страны, состояние Линя оценивается в 6,8 млрд юаней (1,3 млрд долларов).
После его смерти компания опубликовала в китайской соцсети Weibo эмоциональное прощание, в котором обещает продолжить его дело, проявить единство и бороться против зла.
Это заявление прочитали почти 300 млн человек, тысячи оставили свои комментарии.
Мог ли он быть отравлен?
Полиция пока не объясняет, на основании чего она предполагает отравление.
Компания Yoozoo выпустила отдельное заявление, в котором говорится, что Линь Ци почувствовал себя плохо, сам поехал в больницу, но его состояние не вызывало особых опасений.
Однако в пятницу события начали развиваться стремительно, и уже к концу дня Yoozoo сообщила о смерти своего основателя.
В китайских СМИ мелькали предположения, что яд мог быть подмешан в традиционный китайский напиток - постферментированный чай Пуэр.