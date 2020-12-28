При стрельбе в Грозном погиб полицейский

Автор фото, Taisia Borshigova/TASS

В результате стрельбы в Грозном погиб полицейский, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Российские информагентства сообщали о двух погибших силовиках. Двух человек, напавших на силовиков, застрелили.

О перестрелке с человеческими жертвами первым сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один из нападавших погиб, второй ранен", - сказал собеседник агентства, отметив, что боевики напали на сотрудников патрульно-постовой службы.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что были убиты двое нападавших.

"В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены",- написал Кадыров в своем телеграм-канале в понедельник.

Также, по его словам, пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

"Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен", - написал Кадыров.