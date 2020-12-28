Редкая белая птица киви умерла в Новой Зеландии. Она вдохновляла авторов детских книг и игрушек

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Манукура мирно скончалась в присутствии рейнджеров и ветеринаров

В Новой Зеландии после операции на яичниках умерла птица киви-альбинос по имени Манукура, вдохновившая авторов нескольких детских книг и игрушек.

Манукура - самка северного бурого киви с белым оперением, вылупившаяся в 2011 году.

Манукура была звездой центра дикой природы Pukaha Mount Bruce, расположенного на Северном острове Новой Зеландии. Посты с белой птицей в "Инстаграме" заповедника всегда набирали много "лайков".

Игрушечные копии Манукуры продавались в магазинах по всему миру.

Новозеландская детская писательница Джой Каули посвятила ей книгу "Манукура, белая киви". "Мне понравилось проводить связь между "особостью" Манукуры и уникальностью каждого ребенка", - объяснила она в интервью газете New Zealand Herald.

Умерла белая киви в воскресенье в присутствии егерей заповедника и ветеринаров, говорится в сообщении в "Фейcбуке" заповедника.

Поклонники Манукуры в соцсетях впали в траур.

Причиной смерти Манукуры называют проблемы с репродуктивной системой. Во время сезона размножения киви у нее начинались проблемы со здоровьем.