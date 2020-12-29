Коронавирус в мире: Британии грозят катастрофой, смертность в России втрое выше официальной

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эксперты наперебой говорят, что зима будет тяжелой

Смертность от коронавируса в России может быть втрое выше официальных данных, Аргентина начала прививки российским препаратом "Спутник V", а британские эксперты предупреждают, что в новом году правительству необходимо будет принять еще более строгие меры, чтобы предотвратить катастрофу. Главное о пандемии Covid-19 в мире - в нашем ежедневном обзоре.

Число пациентов, болеющих коронавирусом на планете, по данным университета Джонса Хопкинса, превышает 35 млн. Заразились с самого начала пандемии более 81 млн, выздоровели более 46 млн, скончались - 1,77 млн.

Эксперты предупреждают, что в течение следующих нескольких месяцев вирус будет стремительно распространяться.

"На протяжении следующего года нам предстоят новые вызовы и неудачи, например, появление новых вариантов Covid-19", - заявил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Новый, более заразный вариант коронавируса, обнаруженный в Британии 14 декабря, во вторник был выявлен в Индии, Швейцарии и Пакистане. Вместе с тем в министерстве здравоохранения германской земли Новая Саксония заявили, что новый штамм коронавируса там выявили еще в ноябре - у пациента, дочь которого побывала в Англии.

Британия и угроза катастрофы

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Правительству Британии придется пойти на еще более строгие карантинные меры в первых месяцах 2021 года, чтобы предотвратить обвальное распространение коронавируса, считает эксперт.

"Нам нужны будут решительные, быстрые, общенациональные меры, чтобы предотвратить катастрофу в январе и феврале", - заявил в эфире Би-би-си один из научных консультантов британского правительства, профессор Эндрю Хейворд.

По его словам, именно сейчас Британия входит в особенно опасную, новую фазу пандемии.

Возникновение нового, более заразного варианта вируса означает, что предыдущие уровни ограничений, которые раньше, работали, теперь работать не будут, поэтому необходимы будут ограничения четвертого уровня или даже выше", - говорит Хейворд.

Сейчас в Лондоне и отдельных районах Англии введен наивысший, четвертый уровень карантина. Людей просят как можно больше времени проводить дома, закрыты все магазины, кроме жизненно необходимых, парикмахерские и спортклубы.

Общаться жителям разных домохозяйств можно только один на один и на улице.

За минувшие сутки в Британии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - более 53 тыс. Это на 11 тыс. больше, чем в понедельник.

За минувшую неделю число новых заражени, по данным правительства, выросло на 22,7%. В здравоохранительных ведомствах уровень заражаемости называют беспрецедентным.

Смертность от ковида в России - в три раза выше официальной?

Автор фото, EPA Подпись к фото, Согласно официальным данным, коронавирусом в России заразились более 3,1 млн человек

Смертность от коронавируса в России может быть в три раза выше официальной статистики - такой вывод следует из заявления заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

"Смертность за январь-ноябрь 2020 года увеличилась на 13,8%. При этом хочу обратить внимание, что более 81% роста смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания коронавирусом", - заявила она на брифинге в понедельник.

По официальным данным, от коронавируса в России скончались 55827 человек. По данным Росстата, избыточная смертность по сравнению с прошлым годом составила 229700 человек.

Однако если верить заявлению Голиковой о том, что 80% этой избыточной смертности можно отнести к последствиям коронавируса, то она оказывается на урове 186 тыс. смертельных случаев.

Разные страны используют собственные методики подсчета смертей, вызванных коронавирусом или непосредственно связанных с ним, что затрудняет сравнительный анализ между странами. Россию нередко подвергают критике за то, что официальный подсчет смертей от вируса основывается на результатах вскрытия, которые указывают Covid-19 в качестве основной причины смерти.

Это означает, что прочие смерти, связанные с ковидом, но где главная причина указана другая, в официальную статистику не попадают.

Новые даные означают, что по количеству смертей от коронавируса Россия может оказаться на третьем месте в мире, вслед за США с 335 тыс. летальных исходов и Бразилией, где умерли 192 тыс. человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Накануне Росстат объявил о рекордной смертности больных коронавирусом в ноябре: скончались 35645 заболевших.

Аргентина начала прививку российской вакциной

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первая партия в 300 тыс. доз российской вакцины была поставлена в Аргентину на прошлой неделе.

Аргентина стала четвертой латиноамериканской страной, начавшей кампанию по вакцинации. Граждан прививают разработанной в России вакциной "Спутник V".

"Идея в том, чтобы начать вакцинацию с тех, кто подвержен наибольшему риску", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсиа.

Прививки начались одновременно в нескольких частях страны. Три недели назад президент Альберто Фернандес заявил, что сам одним из первых получит вакцину - чтобы никто не боялся, сказал он.

Первая партия в 300 тыс. доз российской вакцины была поставлена в Аргентину на прошлой неделе.

Горнолыжные курорты Швеции заполнены

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Горнолыжные курорты Швеции были заполнены в рождественский период, несмотря на просьбу правительства никуда не ездить без особой необходимости, следует из данных мобильного оператора Telia.

Как следует из анализа компании, в районах самых популярных курортов Емтланд и Селен объем мобильного трафика в период между 19 и 25 декабря вырос на 44% и 48% соответственно. Это, по всей вероятности, означает, что имел место ощутимый наплыв отдыхающих.