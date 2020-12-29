Дайджест: на Урале задержали отлученного схиигумена Сергия; в США преодолели вето Трампа на оборонный бюджет

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Бывший схиигумен Сергий задержан

В Свердловской области задержали бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), он будет допрошен. Как сообщают информагентства со ссылкой на источники, бывшего схимонаха задержали предположительно из-за ролика в YouTube, где тот на одной из проповедей призывает сторонников "умереть за Россию".

Как сообщает корреспондент ТАСС, в ночь на вторник в монастырь приехали сотрудники ОМОН, на дороге возле монастыря дежурили ДПС и эвакуатор.

Как рассказала "Интерфаксу" адвокат Светлана Герасимова, отец Сергий находился некоторое время в Следственном комитете в Екатеринбурге, после чего его увезли в Москву.

В середине июня схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару и фактически захватил в нем власть. Сергий на проповедях в монастыре публично отрицал существование коронавируса, критиковал РПЦ и власти, призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, В Среднеуральском женском монастыре прошли обыски

В июле его лишили сана священника, а в сентябре отлучили от церкви. Екатеринбургская епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, но тот сделать это отказался.

О схиигумене и Среднеуральском женском монастыре мы писали подробно в июле: "Хочешь в царство небесное? Падай на колени, кайся!" Как жили дети в монастыре схиигумена Сергия

Вето Трампа преодолено

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трамп возражал против намерения ограничить инициированный им вывод войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии

Палата представителей американского Конгресса преодолела вето Дональда Трампа и вновь одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год на 740 млрд долларов.

Теперь проект снова должен рассмотреть сенат Конгресса США.

Трамп несколько дней назад наложил вето на закон. Уходящему в январе главе Белого дома не понравились нормы законопроекта, которые ограничивают масштабы вывода войск из Афганистана, а также предписывают переименовать американские базы, носящие имена лидеров южных штатов времен Гражданской войны. Оборонный бюджет включает в себя в том числе санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

Байден о саботировании передачи дел

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Инаугурация избранного президента пройдет 20 января

Избранный президент США Джо Байден обвинил команду администрации Дональда Трампа в блокировании передачи дел в ряде ведомств.

"Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от уходящей администрации", - сказал Байден, назвав такие действия проявлением безответственности.

В Пентагоне не оставили без ответа заявления Байдена, сказав, что провели "164 интервью с более чем 400 сотрудниками и передали более 5 тысяч документов - гораздо больше, чем запрашивала команда Байдена".

Аравийская фем-активистка Люджейн аль-Хазлюль получила срок

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Люджейн аль-Хазлюль задержали в 2018 году

Суд в Саудовской Аравии приговорил почти к шести годам заключения активистку движения за женские права Люджейн аль-Хазлюль. Ранее она уже отбыла срок в 2,5 года в тюрьме строгого режима. Часть приговора - два года и 10 месяцев - считается условной. С учетом уже отбытого срока, активистку могут освободить в следующем году.

Аль-Хазлюль, неоднократно выступавшая за предоставление права женщинам водить машину, вместе с другими активистками задержали в 2018 году - за несколько недель до того, как женщинам королевства разрешили сесть за руль. Ее обвинили, помимо прочего, в связях с организациями, враждебными по отношению к королевству.

Активистку приговорили за месяц до вступления в должность нового американского президента, который, как ожидается, будет серьезнее относиться к нарушению прав человека и не откажется от давления на наследного принца Мохаммеда бин Салмана, фактического правителя Саудовской Аравии.

Как пишет корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет, аль-Хазлюль стала символом нарушения прав человека, но есть надежда, что активистку и других борцов за права женщин освободят уже в новом году, что, возможно, ослабит давление на королевство со стороны США и международных правозащитных организаций.

Что грозит Любови Соболь?

Автор фото, Reuters

Дело против соратницы оппозиционера Алексея Навального и юристки ФБК Любови Соболь связано с ее попыткой пообщаться с сотрудником ФСБ, военным химиком Константином Кудрявцевым. Последний, по данным расследования Bellingcat, с другими силовиками участвовал в слежке за Алексеем Навальным и мог быть причастным к его отравлению.

В день публикации пленки Соболь дежурила у дома Кудрявцева в машине и звонила в дверь его квартиры.

Что произошло 21 декабря в доме сотрудника ФСБ, которого Навальный называет участником покушения на него? Как работает статья о незаконном проникновении в жилище и чем обернется дело против соратницы Навального? Подробнее в нашей статье Дело против Соболь: зачем следствию ДНК соратницы Навального и что ей грозит

Путь северокорейского студента

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Некоторые граждане из КНДР, приехавшие в Россию, не хотят возвращаться на родину даже после окончания визы. На фото северокорейские жители кланяются статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

Почитайте, что происходит с северокорейскими студентами, которые приезжают в Россию учить русский язык или закончить местный вуз. Некоторые из них оказываются потом на стройках на Дальнем Востоке, другие не хотят возвращаться домой в КНДР.

Подробнее в нашем материале Северокорейские студенты вне российских законов. Зачем они приезжают в Россию?

Новый год в одиночестве?

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