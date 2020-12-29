"Левада-центр": 2020-й оказался для России самым тяжелым с 1991 года

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2020 год оказался самым сложным для России с 1991 года и самым тяжелым для личного и семейного благополучия с 1998 года. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие Би-би-си.

Согласно результатам опроса, впервые с 1991 года 88% россиян назвали уходящий год более трудным для страны, чем предыдущий. 65% опрошенных заявили, что этот год был более тяжелым, чем предыдущий лично для них и для их семей, что в свою очередь стало самым высоким показателем с 1998 года.

Для 50% респондентов 2020 год стал плохим или очень плохим, а хорошим - лишь для 10%. Это также рекордный показатель с конца 1990-х годов. Для сравнения, в прошлом году плохим уходящий год назвали лишь 15% россиян, а хорошим - 18%.

Относительное большинство россиян (47%) посчитали, что 2020 год стал в целом неудачным (удачным - 44%). Год же назад доля тех, кто назвал 2019 год удачным, составляла 61%, а неудачным - только 29%.

Большинство россиян заметили ухудшение положения в таких сферах как общий уровень жизни (64%), работа образовательных учреждений (60%), работа медицинских учреждений (57%), возможность хорошо зарабатывать (59%), состояние окружающей среды (44%) и отношения со странами НАТО (45%).

В таких областях как работа правоохранительных органов, деятельность СМИ, межнациональные отношения, влияние людей на государственные дела, личная безопасность, справедливость распределения материальных благ и возможность свободно высказывать свое мнение большинство россиян особых изменений в 2020 году не увидели.