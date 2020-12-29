Минюст России признал центр "Насилию.нет" иностранным агентом

Автор фото, TASS Подпись к фото, По словам главы центра Анны Ривиной (на фото), "95% [центру] прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду ЛГБТ"

Минюст России признал московский центр помощи пережившим домашнее насилие "Насилию.нет" иностранным агентом, сообщила его глава Анна Ривина.

"Сегодня получили документы из минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду ЛГБТ", - написала она в "Фейсбуке".

Ривина также опубликовала фрагмент документа, в котором приводится ее цитата из интервью Forbes: "Ситуация действительно очень забавная в печальном смысле этого слова. Если бы в нашей стране уже решалась проблема домашнего насилия, то в таком центре, как наш, не было бы необходимости".

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Издание "Утопия" со ссылкой на акт проверки минюста пишет, что ведомство посчитало, что центр "Насилию.нет" занимался политической деятельностью, потому что публиковал материалы "с критикой "преследования" некоммерческих организаций (в том числе феминистских)", писал о преследовании ЛГБТ и выступает за принятие закона о домашнем насилии.

Кроме того, центр распространял "мнение о принимаемых госорганами решениях и проводимой ими политике", говорится в документе.

Что это за центр

"Насилию.нет" - учрежденная в 2018 году некоммерческая организация, оказывающая психологическую и юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия.

В отчете центра за 2020 год говорится, что "Насилию.нет" провел 1 300 бесплатных психологических и 680 юридических консультаций для пострадавших от насилия.

Согласно отчету, за год центр получил более 19 млн рублей пожертвований. В мае 2 млн рублей "Насилию.нет" перечислила телеведущая Регина Тодоренко.

В начале декабря министерство юстиции начало проверку центра, поскольку его руководители не подали заявку на включение в реестр "иностранных агентов". Анна Ривина при этом отмечала, что самому центру минюст причину проверки не называл.

Глава центра рассказывала, что ведомство запросило все документы о финансовой деятельности и мероприятиях организации, а также договоры с партнерами.