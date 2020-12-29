Во Франции скончался модельер Пьер Карден

Автор фото, EPA

Во Франции в возрасте 98 лет скончался модельер Пьер Карден, сообщает Франс пресс со ссылкой на его семью.

По данным агентства, модельер умер в больнице в коммуне Нейи-сюр-Сен к западу от Парижа - в этом районе проживают многие французские знаменитости.

Карден родился 2 июля 1922 года в коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в Италии. Свою карьеру он начинал как театральный художник. В 1947 году Каржен начал работать в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.