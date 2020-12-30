На нашем кассетнике не кончилась пленка? Почему британцы массово покупали кассеты в 2020-м

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В Великобритании в уходящем году было продано в два раза больше музыки на аудиокассетах, чем в 2019-м. Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI), представляющая интересы звукозаписывающей индустрии, сообщила, что до конца года количество проданных носителей на магнитной ленте составит около 157 тыс. штук.

Это самый высокий показатель с 2003 года, когда самым продаваемым альбомом стал сборник песен, включавший такие популярные на тот момент группы, как Busted, Girls Aloud и Oasis.

В этом году аудиофилы чаще всего покупали на пленке Леди Гагу, 5 Seconds of Summer и Yungblud.

Что послужило толчком к ренессансу аудиокассет?

В первую очередь стоит помнить, что по сравнению с общим объемом реализованной музыки в этом году продажа аудиокассет составляет лишь небольшой процент.

Этот показатель меркнет по сравнению с количеством проданных пластинок - 4,8 млн штук. Это самый высокий показатель с начала 1990-х годов.

В десятке самых продаваемых винилов по итогам года оказалась такая золотая классика мировой музыки, как Fleetwood Mac, Amy Winehouse и Nirvana. В десятку же самых востребованных в этом году аудиокассет вошли новые альбомы таких исполнителей, как The 1975, Blackpink и Селена Гомес.

Очевидно, что чаще всего люди слушали музыку на стриминговых сервисах - примерно в 80% случаев.

Но продажи кассет с каждым годом продолжают расти. Глава BPI Джеф Тейлор считает, что это связано с постоянной актуальностью коллекционирования музыки на физических носителях.

С ним согласна директор лейбла Sad Club Records Таллула Вебб. Свою собственную записывающую студию она запустила четыре года назад, и с того времени вся музыка лейбла выпускается исключительно на кассетах.

Автор фото, Tallulah Webb Подпись к фото, Вся музыка лейбла Таллулы Вебб выпускается исключительно на кассетах

"Мне кажется, это идеальный формат для продвижения начинающих артистов, которые все делают сами. Таким образом, они могут выпускать что-то на физическом носителе и зарабатывать", - сказала она в интервью Би-би-си.

По ее словам, в этом году у артистов не было возможности выступать с концертами, поэтому у фанатов появились другие возможности поддержки любимых музыкантов.

"Люди начинают понимать, что они не могут просто слушать своего любимого артиста на стриминговых сервисах… необходимо давать им что-то более существенное", - добавила она.

Но почему аудиокассета, а не другие носители (CD или винил)?

Во-первых, в наши дни кассеты звучат более качественно, чем раньше, говорит Таллула, которая работает не только на лейбле, но и в музыкальном магазине. По ее словам, когда приходят покупатели постарше, они, опираясь на свой опыт прошлых лет, считают, что музыка на кассетах будет шипеть и трещать по сравнению с чистым звуком пластинок и компакт-дисков.

Но люди, не заставшие аудиокассеты на пике их популярности, не имеют никаких предубеждений в отношении качества звучания кассет: "Именно они покупают [кассеты], потому что им кажется, что это очень круто".

И это еще одна причина, по которой кассеты возвращаются.

Виниловая революция последних лет частично объясняется тем, что людям все чаще хочется альтернативы скачиванию песен и стримингу. Теперь виниловые пластинки вновь стали нормой, но стоит ли ждать победоносного возвращения кассет для поколения хипстеров?

"Наверное, некоторые покупают их, чтобы с ними фотографироваться и выкладывать снимки в "Инстаграм". Но это же никому не вредит, а лишь помогает идее", - считает Таллула.

Автор фото, Tallulah Webb

Хотя лейбл Талулулы продает намного меньше кассет, чем топовые музыканты, она считает, что, выпуская магнитоальбомы, они помогают и ее студии.

"Когда я только начинала, продавать их было намного сложнее. Сейчас стало намного проще, потому что люди видят, что известные артисты тоже выпускают музыку на кассетах. Мне это помогло", - сказала она.

"Мне кажется, людям, по-настоящему, нравится этот формат. Сколько раз бывало, что я слушала плейлист на Spotify и пропускала ту или иную песню… А когда включаешь кассету, быстро перепрыгнуть на другой трек уже не получится. В этом есть что-то особенное", - добавила она.

Наиболее продаваемые в Британии альбомы на кассетах в 2020-м (прогноз по итогам года)

1. Леди Гага - Chromatica

2. 5 Seconds Of Summer - Calm

3. Yungblud - Weird

4. The 1975 - Notes On A Conditional Form

5. Blackpink - The Album

6. Селена Гомес - Rare

7. Кайли Миноуг - Disco

8. Дуа Липа - Future Nostalgia

9. Haim - Women In Music Pt III

10. The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive