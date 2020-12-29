На Алексея Навального завели новое уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении оппозиционера Алексея Навального. Его подозревают в растрате средств, которые жертвовали его организациям.

"Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций... с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Однако, утверждает следствие, Навальный якобы потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - в частности, на "приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)".

В сообщении уточняется, что речь идет о сборе средств в пользу "Фонда борьбы с коррупцией", "Фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонда организации и координации защиты прав граждан", "Фонда правового обеспечения граждан", "Фонда защиты прав граждан "ШТАБ".

"Путин, похоже, бьется в истерике", - отреагировал на эту новость сам Навальный в "Твиттере".

"Вся история находится в контексте того, что они придумывают еще что-то, чтобы Навальный не вернулся в Россию", - сказал Би-би-си глава штаба Навального Леонид Волков. Сам он на данный момент тоже находится за границей.

Юрист ФБК Любовь Соболь напомнила, что летом 2019 года на фоне массовых протестов из-за выборов в Мосгордуму, СКР завел дело об отмывании миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией - тогда речь шла о том, что сотрудники фонда якобы получили крупнеые суммы наличными в рублях и валюте и вносили их на счет фонда через банкоматы.

"Тогда провели проверку, дальше дело не сдвинулось. Сейчас дело уже о мошенничестве, уже другая сумма, тоже взятая с потолка", - сказала Би-би-си Соболь.

По ее мнению, новое дело сфабриковано, во-первых, чтобы запугать Навального и не дать ему вернуться в Россию, а во-вторых, потому что исктекает условный срок Навального по "делу Ив Роше". По последнему политика приговорили к трем с половиной годам условно в декабре 2014 года.

"Это паническая реакция Кремля на деятельность Навлаьного, - резюмировала Соболь. - Все это - политически мотивированные уголовные дела, которые ничего не имеют общего с действительностью".

Она подчеркнула, что все пожертвования законные: ФБК ежегодно отчитывается в минюст, как НКО, и взял на себя ответственность каждый год публиковать отчеты о том, куда расходуются деньги фонда.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что условный срок Навального, к которому его приговорили по делу "Ив Роше", может быть заменен на реальный.