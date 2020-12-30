Сильнейшее за 100 лет землетрясение в Хорватии: "Это как проклятие"

Автор фото, Reuters

Через день после мощнейшего землетрясения в истории современной Хорватии центральную часть страны снова сотрясли толчки. Сотни жителей не могут вернуться в свои дома и боятся, что толчки могут повториться в любой момент.

"Сегодня утром по нам ударило третье, если не четвертое, землетрясение. [...] Все, что еще не упало, падает", - так Даринко Думбович, мэр хорватского города Петриня, охарактеризовал ситуацию в среду.

Петриня находился в трех километрах от эпицентра землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего во вторник, самого сильного в Хорватии больше чем за сто лет.

Сравнимые по силе толчки в Хорватии, возможно, ощущались в конце XIX века, говорят эксперты. Но тогда не было ни сегодняшних инструментов, ни шкалы измерений, поэтому наверняка сказать сложно.

Утренние колебания магнитудой 4,8 и 4,7 были отголосками вчерашних. Они застали спасателей за разбором завалов. Город Петриня, который президент Хорватии во вторник сравнил с разбомбленной столицей Чечни, в среду пострадал еще сильнее.

В городе и окрестностях погибли семь человек. За ночь под обломками зданий не нашли новых жертв, но теперь сотни жителей Петрини и ближайших поселений не могут вернуться в свои дома.

"Когда закончится этот ужасный год?"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во вторник мэр Петрини говорил, что в городе разрушена половина зданий, но в среду подземные толчки повторились

"Вся улица была разрушена, соседи остались без крыши над головой, мы слышали ужасные крики, многие провели ночь на улице, потому что им было страшно идти домой", - рассказывает жительница деревни Майске Поляне по имени Аня. В городе Глина неподалеку погибли пятеро из семи жертв.

Сестру Ани завалило обломками внутри мэрии Петрини, но она не пострадала.

"В целом мы неплохо все перенесли - ущерб огромный, страдания огромные, мы все еще боимся каждого звука и готовы сразу бежать", - рассказывает Аня.

"Это очень травматичный опыт, и, мне кажется, у землетрясения будут тяжелые последствия. Мы просто молимся, чтобы все прекратилось и спим по очереди, по 2-3 часа", - говорит она.

Часть пострадавших провела ночь в оборудованном в армейской казарме центре размещения, многие спали в своих машинах. Они жалуются на недостаток воды, значительные части пострадавших городов остались в среду без электричества.

Этот снимок собаки у остатков дома в деревне Майске Поляне широко разошелся по соцсетям

"Я не могу дождаться, когда закончится этот ужасный год... Остался один день", - призналась репортеру агентства Франс-пресс еще одна жительница деревни, 29-летняя Сильвана Велич.

"В доме больше невозможно жить. Крыша обвалилась, в стенах трещины, кухня уничтожена", - рассказала журналисту мать четверых детей.

Семья Велич провела ночь в машине, но на следующий день им подарили автокараван, и теперь семье есть, где ночевать.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Часть жителей Майске Поляне переселили в места временного размещения, некоторые ночуют в машинах или спальных мешках

От землетрясения пострадала и столица Хорватии, Загреб. Ущерб зданиям и инфраструктуре был не таким серьезным, как в деревнях, но бедствие стало причиной паники.

"Родители бросились забирать детей из детских садов, образовались пробки, люди из больших компаний бегут с работы, а многие - из города, потому что у жителей Загреба в основном что-то есть за городом или на море", - рассказал Сербской службе Би-би-си житель города, 29-летний Марко Вукоевич.

В момент землетрясения он был на улице и говорит, что видел, как шаталось и трескалось здание католического детского сада, а прохожие хватались за ограды, чтобы не упасть.

Сам Вукоевич не собирается покидать город.

"От природы не убежишь, я принял все, как есть", - говорит он.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Помощь поступает жителям Петрини со всей страны и из-за рубежа, но их дома уже не восстановить

"Восстать из пепла и бороться"

Правительство Хорватии объявило второе января днем траура по жертвам землетрясения. По словам мэра Петрини Думбовича, в городе разрушена около половины зданий. В одной из близлежащих деревень, по словам спасателей, разрушены девять из каждых десяти домов.

В Петриню и Майске Поляне в течение нескольких часов после первого землетрясения прилетели президент и премьер-министр Хорватии. Президент Зоран Миланович в среду обратился к жителям.

"Это как проклятие. Проклятие", - цитируют его слова местные СМИ.

"Небольшие города и деревни всегда - и в войнах и в катастрофах - играли важную роль в истории Хорватии. Они всегда восставали из пепла и боролись. Они должны знать, что мы с ними и что нет никакого Загреба и Майске Поляне и Глины - мы все вместе, у нас одинаковые права на новое начало", - сказал президент.

В какую сумму может обойтись восстановление разрушенного, пока непонятно. Пока в регион по нескольким каналам поступает материальная помощь для пострадавших. В четверг пострадавшие города должен посетить еврокомиссар по кризисному управлению Янец Ленарчич.

"Сейчас нужны в основном теплые палатки, электрообогреватели и спальные мешки, а также контейнеры для размещения", - написал он в "Твиттере".

Евросоюз вскоре должен послать помощь в регион.

Анализ: тяжелый удар по небогатому городу

Гай де Лони, корреспондент Би-би-си на Балканах

Президент и премьер-министр Хорватии сами видели масштаб разрушений в Петрине уже через два часа после землетрясения. Их оценки были одинаковыми.

Президент Зоран Миланович сравнил город с Грозным, столицей Чечни, по большей части разрушенной во время осады 20 лет назад.

Премьер-министр сказал, что город совершенно очевидно стал непригоден для жизни.

Это тяжелый удар по его жителям, которым пришлось перестраивать город после войны за независимость Хорватии в 1990-х. Помимо этого в последние годы им пришлось бороться с экономическим кризисом из-за упадка традиционных отраслей.