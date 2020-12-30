Сильнейшее за 100 лет землетрясение в Хорватии: "Это как проклятие"
Через день после мощнейшего землетрясения в истории современной Хорватии центральную часть страны снова сотрясли толчки. Сотни жителей не могут вернуться в свои дома и боятся, что толчки могут повториться в любой момент.
"Сегодня утром по нам ударило третье, если не четвертое, землетрясение. [...] Все, что еще не упало, падает", - так Даринко Думбович, мэр хорватского города Петриня, охарактеризовал ситуацию в среду.
Петриня находился в трех километрах от эпицентра землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего во вторник, самого сильного в Хорватии больше чем за сто лет.
Сравнимые по силе толчки в Хорватии, возможно, ощущались в конце XIX века, говорят эксперты. Но тогда не было ни сегодняшних инструментов, ни шкалы измерений, поэтому наверняка сказать сложно.
Утренние колебания магнитудой 4,8 и 4,7 были отголосками вчерашних. Они застали спасателей за разбором завалов. Город Петриня, который президент Хорватии во вторник сравнил с разбомбленной столицей Чечни, в среду пострадал еще сильнее.
В городе и окрестностях погибли семь человек. За ночь под обломками зданий не нашли новых жертв, но теперь сотни жителей Петрини и ближайших поселений не могут вернуться в свои дома.
"Когда закончится этот ужасный год?"
"Вся улица была разрушена, соседи остались без крыши над головой, мы слышали ужасные крики, многие провели ночь на улице, потому что им было страшно идти домой", - рассказывает жительница деревни Майске Поляне по имени Аня. В городе Глина неподалеку погибли пятеро из семи жертв.
Сестру Ани завалило обломками внутри мэрии Петрини, но она не пострадала.
"В целом мы неплохо все перенесли - ущерб огромный, страдания огромные, мы все еще боимся каждого звука и готовы сразу бежать", - рассказывает Аня.
"Это очень травматичный опыт, и, мне кажется, у землетрясения будут тяжелые последствия. Мы просто молимся, чтобы все прекратилось и спим по очереди, по 2-3 часа", - говорит она.
Часть пострадавших провела ночь в оборудованном в армейской казарме центре размещения, многие спали в своих машинах. Они жалуются на недостаток воды, значительные части пострадавших городов остались в среду без электричества.
Этот снимок собаки у остатков дома в деревне Майске Поляне широко разошелся по соцсетям
"Я не могу дождаться, когда закончится этот ужасный год... Остался один день", - призналась репортеру агентства Франс-пресс еще одна жительница деревни, 29-летняя Сильвана Велич.
"В доме больше невозможно жить. Крыша обвалилась, в стенах трещины, кухня уничтожена", - рассказала журналисту мать четверых детей.
Семья Велич провела ночь в машине, но на следующий день им подарили автокараван, и теперь семье есть, где ночевать.
От землетрясения пострадала и столица Хорватии, Загреб. Ущерб зданиям и инфраструктуре был не таким серьезным, как в деревнях, но бедствие стало причиной паники.
"Родители бросились забирать детей из детских садов, образовались пробки, люди из больших компаний бегут с работы, а многие - из города, потому что у жителей Загреба в основном что-то есть за городом или на море", - рассказал Сербской службе Би-би-си житель города, 29-летний Марко Вукоевич.
В момент землетрясения он был на улице и говорит, что видел, как шаталось и трескалось здание католического детского сада, а прохожие хватались за ограды, чтобы не упасть.
Сам Вукоевич не собирается покидать город.
"От природы не убежишь, я принял все, как есть", - говорит он.
"Восстать из пепла и бороться"
Правительство Хорватии объявило второе января днем траура по жертвам землетрясения. По словам мэра Петрини Думбовича, в городе разрушена около половины зданий. В одной из близлежащих деревень, по словам спасателей, разрушены девять из каждых десяти домов.
В Петриню и Майске Поляне в течение нескольких часов после первого землетрясения прилетели президент и премьер-министр Хорватии. Президент Зоран Миланович в среду обратился к жителям.
"Это как проклятие. Проклятие", - цитируют его слова местные СМИ.
"Небольшие города и деревни всегда - и в войнах и в катастрофах - играли важную роль в истории Хорватии. Они всегда восставали из пепла и боролись. Они должны знать, что мы с ними и что нет никакого Загреба и Майске Поляне и Глины - мы все вместе, у нас одинаковые права на новое начало", - сказал президент.
В какую сумму может обойтись восстановление разрушенного, пока непонятно. Пока в регион по нескольким каналам поступает материальная помощь для пострадавших. В четверг пострадавшие города должен посетить еврокомиссар по кризисному управлению Янец Ленарчич.
"Сейчас нужны в основном теплые палатки, электрообогреватели и спальные мешки, а также контейнеры для размещения", - написал он в "Твиттере".
Евросоюз вскоре должен послать помощь в регион.
Анализ: тяжелый удар по небогатому городу
Гай де Лони, корреспондент Би-би-си на Балканах
Президент и премьер-министр Хорватии сами видели масштаб разрушений в Петрине уже через два часа после землетрясения. Их оценки были одинаковыми.
Президент Зоран Миланович сравнил город с Грозным, столицей Чечни, по большей части разрушенной во время осады 20 лет назад.
Премьер-министр сказал, что город совершенно очевидно стал непригоден для жизни.
Это тяжелый удар по его жителям, которым пришлось перестраивать город после войны за независимость Хорватии в 1990-х. Помимо этого в последние годы им пришлось бороться с экономическим кризисом из-за упадка традиционных отраслей.
Хорватские лидеры обещают средства на реконструкцию города, но его жители встретят Новый год в контейнерах для временного размещения и без большой надежды скоро вернуться домой.