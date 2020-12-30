Дайджест: новый штамм коронавируса пришел в США, резкий скачок в Британии

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Хотя европейские страны и США продолжают массовую вакцинацию населения, коронавирус продолжает распространяться, и все больше государств вводят новые более жесткие карантинные ограничения. Британская мутация вируса также дошла до Соединенных Штатов.

В Великобритании во вторник было зафиксировано самое большое с начала массового тестирования суточное число новых случаев Covid-19: диагноз был поставлен 53,1 тыс. пациентов (это примерно на 10 тыс. больше, чем днем ранее). Всего с начала пандемии здесь заболели 2,3 млн человек, 71,6 тыс. скончались.

Как ожидается, в среду еще в нескольких районах Британии будут введен самый жесткий карантин (четвертого уровня), он затронет несколько миллионов человек. Сейчас локдаун уже действует на 40% британской территории, в том числе в Лондоне. Здесь закрыты все магазины, не торгующие продуктами питания и лекарствами, людям запрещено встречаться в помещениях. Эксперты предупреждают, что нагрузка на британские больницы растет.

Резкий скачок числа заболевших британцев связан с новым штаммом коронавируса, недавно обнаруженным в стране. Эксперты считают, что новая мутация позволяет заболеванию распространяться быстрее, хотя нет сведений, что она приводит к более тяжелым симптомам. Недавно наши корреспонденты рассказывали о "британском" штамме.

Новая разновидность коронавируса уже обнаружена в значительном числе других стран мира, в том числе во Франции, Испании и Германии и ЮАР; за последние сутки его выявили в Индии, Швейцарии и Пакистане.

Новый штамм в США

Тем временем во вторник первый случай "коронавируса-мутанта" идентифицировали в США: британский штамм найден у пациента в штате Колорадо.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вакцинация в США продолжается. Во вторник прививку сделала избранный вице-президент США Камала Харрис

Примечательно, что заболевший - мужчина в возрасте от 20 до 30 лет - не покидал США. Это теоретически может означать, что он заразился от кого-то, кто посещал одну из стран, где распространяется новая разновидность вируса. Сейчас этот человек находится в самоизоляции, медики пытаются установить, с кем он контактировал.

Кроме того:

Судя по словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, смертность от Covid-19 в России может быть втрое больше, чем говорит официальная статистика. Наш корреспондент Ксения Чурманова рассказывает о том, как коронавирус пришел в небольшие российские города, где с огромным трудом справляются с большим числом заболевших:

Министр здравоохранения Франции заявил, что правительство страны рассматривает возможность ужесточения комендантского часа в наиболее пострадавших районах страны. Сейчас живущим там французам рекомендовано не покидать дома после 20:00, но это время может быть перенесено на 18:00.

Новое дело против Навального

Главная политическая новость вторника в России - возбуждение нового уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит реабилитацию в Германии после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок". Следственный комитет утверждает, что Навальный растратил средства, которые люди жертвовали его организациям, однако сам оппозиционер и его соратники называют дело сфабрикованным и призванным не допустить его возвращения в Россию.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Навальный во время выступления в комитете Европейского парламента по международным делам

Наши корреспонденты разбирались, сколько денег пожертвовали фондам Навального и какая часть этих средств была потрачена на расследования. Мы также поговорили с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и главой штаба Навального Леонидом Волковым.

Подробнее о новом деле Навального также читайте чуть ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

Арестован бывший схиигумен Сергий

В ночь на 29 декабря ОМОН и Росгвардия штурмовали Среднеуральский женский монастырь, который фактически захватил бывший схиигумен Сергий (Романов). Его отлучили от церкви и лишили сана, но он оставался в монастыре вместе со своими сторонниками в течение нескольких месяцев. Сергий был задержан и отправлен в Москву, ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям - о самоуправстве, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и о склонении к самоубийству.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бывший схиигумен Сергий (Романов) во время суда в Москве

Летом этого года наш корреспондент Олеся Герасименко подробно расследовала происходящее в Среднеуральском монастыре, в том числе она поговорила с несколькими людьми, которые жили там в детстве.

Умер Пьер Карден

Автор фото, Reuters

Во Франции на 99-м году жизни умер один из самых известных модельеров современности Пьер Карден. Мы рассказываем о жизни Кардена, о том, какие новации он принес в мир моды и почему коллеги по профессии когда-то изгнали его из своего общества.

...И танцующие роботы

Если вас немного утомили серьезные новости и трудности уходящего года, обязательно посмотрите это новое видео от американской компании Boston Dynamics, которая специализируется на разработке роботов. Их движения очень напоминают людей и животных.

На этот раз инженеры решили поздравить аудиторию YouTube с Новым годом и заставили своих железных подопечных станцевать под песню "Do You Love Me" в исполнении группы The Contours - она была записана в 1962 году и вновь стала популярной в конце 1980-х благодаря фильму "Грязные танцы". Если дело так пойдет и дальше, у телевизионных шоу вроде "Танцев со звездами" может появиться новое измерение (и новые участники).

Британия утвердит сделку с ЕС о брексите

Британский парламент проведет внеочередное заседание, чтобы утвердить сделку о торговых отношениях с Европейским союзом после брексита. 1 января заканчивается переходный период, во время которого между Лондоном и Брюсселем действовали старые общеевропейские правила, и до этого времени новое соглашение необходимо ратифицировать.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Депутатам британского парламента придется прервать рождественские каникулы и вернуться в это здание

Наш экономический обозреватель Алексей Калмыков рассказывал о том, кому выгодна новая сделка и почему драма с брекситом тянулась так долго, закончившись в самый последний момент: соглашение между ЕС и Британией было подписано только перед Рождеством.

"Навальный, не возвращайся"

Одна из самых обсуждаемых тем в российских социальных сетях - новые обвинения, выдвинутые российским Следственным комитетом против оппозиционера Алексея Навального. Как считают многие комментаторы, российские власти таким образом пытаются не допустить возвращения Навального на родину, поскольку там его будет ждать тюрьма.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По данным "Левада-центра", об отравлении Навального знают 78% россиян

"Проезжал сейчас мимо Кремля, там над двумя башнями висит огромная растяжка: НАВАЛЬНЫЙ, НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ", - пишет в "Твиттере" главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов.

"Думаю, что Навальный вернется", - написал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в ответ на публикацию Deutsche Welle о предложении одного из немецких политиков предоставить Навальному политическое убежище в ФРГ.

"Пришло время подумать о том, что можно предложить Навальному политическое убежище, - сказала DW депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт. - Не думаю, что он может отправиться в поездку в Россию, не подвергая себя опасности быть арестованным. Нельзя исключать и новую попытку отравления".

Вместе с тем, сам Навальный ранее неоднократно говорил, что намерен вернуться в Россию, когда он полностью восстановится после отравления.

Поддерживающие Кремль блогеры ожидаемо рады новости о новом деле против Навального. "Навальный это вряд ли сможет принять и осознать, но 98% россиян действительно расценивают возбуждение в отношении него уголовного дела как долгожданный и желанный подарок под ёлочку от СК", - утверждает журналист Юлия Витязева, ведущая блог на сайте канала RT.

Впрочем, если верить социологическому опросу независимого "Левада центра", об отравлении Навального знают 78% россиян, при этом 30% считают инцидент инсценировкой, которую якобы организовал сам политик, 19% списывают произошедшее на "провокацию западных спецслужб", а 15% заявили, что речь идет о попытке власти устранить политического оппонента (результаты опроса обнародованы 24 декабря). Другой опрос, проведенный "Левада-центром" в сентябре, показал, что деятельность Навального одобряют около 20% россиян.

Байден говорил о встрече с Брежневым (но свидетели этого не помнят)

Guardian вспоминает о визитах Джо Байдена в Советский Союз и Россию и пытается на их основе предсказать, как будут строиться отношения избранного президента США с Владимиром Путиным.

Автор фото, TASS/Eduard Pesov Подпись к фото, Во время визита Байдена в СССР в 1988 году. На фотографии во главе стола сидит Хантер, сын Джо Байдена

Издание цитирует переводчика Виктора Прокофьева, который работал на переговорах с участием Байдена в Москве в 1988 году. Тот вспоминает, что тогдашний сенатор на удивление окружающих привез в СССР своего сына Хантера и всюду водил его с собой, его можно увидеть на фотографиях встречи с участием главы советского МИД Андрея Громыко.

Кроме того, Байден побывал в Москве почти десятью годами ранее, в 1979 году, и утверждал, что встречался в числе прочих с советским лидером Леонидом Брежневым. Корреспондент Guardian Эндрю Рот напоминает, что в своих мемуарах Байден писал: "Брежнев выглядел серо, мы тогда этого не знали, но он был уже болен и умирал".

Как ни странно, другие участники этого визита американских сенаторов в СССР не помнят, чтобы Брежнев с ними встречался. Историк из Лилльского университета Андрей Козовой, который написал биографию Брежнева, говорит, что в дневниках советского лидера нет упоминаний о встрече с сенаторами, этого не помнит также ни один из участников визита. Бывший сенатор Билл Брэдли, который был в Москве вместе с Байденом, прямо сказал Guardian, что переговоров с участием Брежнева тогда не было.

Впрочем, издание напоминает и о встрече Байдена с Владимиром Путиным в 2011 году (первый тогда был вице-президентом США, а второй - премьер-министром России). Сам Байден вспоминал, что сказал тогда Путину: "Господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза и не думаю, что у вас есть душа". "Мы друг друга понимаем", - согласно версии Байдена, ответил на это Путин.

Как пишет Guardian, некоторые утверждают, что во время этих переговоров Байден также заявил Путину, что тот не должен баллотироваться на третий президентский срок и этим перешел красную черту. "Путин помнит о личных нападках, - сказал изданию политолог Сергей Караганов. - Он этого никогда не забудет".

Автор фото, Yui Mok/PA Wire Подпись к фото, Один из тысяч закрытых в результате пандемии кинотеатров британской сети Cineworld

Уходящий год стал по-настоящему разрушительным для киноиндустрии: кинотеатры из-за карантина практически не работали, многие премьеры были перенесены. Впрочем, у зрителей появилось немало свободного времени, которое они проводили дома, у экранов телевизоров. Наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан подводит киноитоги 2020-го года и представляет список фильмов, которые впечатлили его за последние 12 месяцев.

Возможно, вы не знали, что около половины из 80 млн новогодних елок, которые продаются в Европе, имеют грузинское происхождение. Они выращиваются из шишек, которые собирают на пятидесятиметровых пихтах Нордмана в Грузии. Работать на такой высоте очень непросто и опасно, но этот процесс выглядит впечатляюще - особенно, если его снимать с дрона.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Ветка предала меня, и я упал". Как работают сборщики шишек для рождественских елок