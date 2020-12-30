В России планируют выдавать паспорта вакцинированных. Как это будет работать?

Автор фото, Vladimir Gerdo/Tass Подпись к фото, Массовая вакцинация от Covid-19 стартовала в России в середине декабря

С января 2021 года россияне, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить так называемые паспорта вакцинированного, объявил во вторник глава минздрава Михаил Мурашко. Би-би-си попыталась разобраться, что это за документ и есть ли у него аналоги в других странах.

Как получить вакцинный паспорт и что он дает?

По словам Мурашко, с января 2021 года паспорт вакцинированного можно будет получить в личном кабинете на сайте госуслуг, причем выдаваться он будет в автоматическом режиме всем, кто сделал прививку.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил агентству Интерфакс, что пока речь идет о получении на госуслугах только информации о поставленной прививке от коронавируса, но при этом не исключил, что со временем в паспорт могут быть добавлены и данные о других прививках.

Пока для вакцинации в России доступна только вакцина “Спутник V”, разработанная Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и зарегистрированная в августе. Массовая вакцинация этим препаратом началась в середине декабря. Сегодня каждый привившийся российской вакциной гражданин может получить сертификат о сделанной прививке и памятку с рекомендациями врача.

Какие права и возможности даст россиянам прививочный паспорт на федеральном уровне, пока неизвестно. Однако власти Москвы уже объявили о “бонусах” тем, у кого будет отметка о сделанной прививке. Во вторник мэр российской столицы Сергей Собянин пообещал, что всем москвичам-льготникам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, разблокируют социальные карты.

"Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. В качестве первого шага - москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте", - написал Собянин на своем сайте.

Согласно распоряжению мэра, социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Что говорят о ковид-паспортах врачи и власти?

Идею введения прививочных паспортов поддержал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

“Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, для того чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован”, - говорил он в эфире телеканала “Россия 24”.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, предположил, что уже в следующем году вакцинные паспорта могут стать реальностью не только в России, но и во всем мире.

“Да, она (реальность) немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта - то, что сейчас развивается во многих странах - станут частью нашей жизни в следующем году", - пояснил он.

Однако в российском парламенте широкой поддержки эта идея пока не нашла. На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже назвала это попыткой дискриминации граждан.

“Такие предложения из области антиутопии… Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории недопустимо. В таких паспортах нет никакой необходимости, ведь если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц их может не быть или через полгода. Я категорический противник такого документа”, - пояснила она.

Усомнился в целесообразности такого документа и член думского комитета по охране здоровья Александр Петров, который еще в ноябре отмечал, что такой паспорт не может быть гарантией безопасности для здоровья.

“С точки зрения администрирования это может в какой-то степени - на 30 процентов - быть точным, а все остальное - это ложное представление о том, что наличие такого паспорта гарантирует то, что человек не может заболеть или перенести вирус другим людям”, - говорил депутат в интервью агентству “Москва”.

Собирается ли ВОЗ вводить подобные паспорта?

Во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что организация может рассмотреть вопрос введения паспортов вакцинации от коронавируса.

“Надо напомнить, что сейчас, если вы хотите путешествовать в определенные страны Африки, другие страны, есть обязательная вакцинация против желтой лихорадки. И подтверждается, что человек вакцинировался. Чтобы он не заболел желтой лихорадкой, вернулся домой и не способствовал переносу вируса желтой лихорадки домашними комарами, которые могут заразиться этим вирусом и практически сделать это заболевание эндемичным в других странах мира”, - пояснила Вуйнович в интервью “Комсомольской правде”.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич также подтвердил, что сейчас организация изучает возможные способы электронного учета вакцинируемых от коронавируса.

"ВОЗ в настоящее время исследует, как обычную запись о вакцинации можно осуществлять электронным путем", - сказал он агентству ТАСС.

Ранее ВОЗ выступала против введения так называемых “иммунных паспортов” (сертификатов о наличии антител в организме), мотивируя это тем, что пока нет доказательств того, что переболевший Covid-19 человек снова не заразится.

Есть ли подобная практика в других странах?

Пока паспорт вакцинированных от коронавируса не ввели ни в одной стране, однако власти некоторых государств уже разработали свои варианты документов, подтверждающих прививку от коронавируса.

Так, во вторник министерство здравоохранения Израиля объявило, что с 17 января 2021 года начнет выдавать так называемые "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию. Этот электронный документ, в частности, станет разрешением для израильтян на выезд за границу и освободит от необходимости соблюдения режима самоизоляции после возвращения из стран с высоким уровнем заболеваемости.

Аналогичный документ разработали также в Венгрии. Как сообщает венгерское издание Magyar Nemzet, в стране создали электронный Covid-паспорт, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Документ состоит из двух приложений, которые граждане будут устанавливать на свой смартфон.

Как пояснил изданию гендиректор по отраслевой и институциональной информатике главного управления Национальной больницы Венгрии Балинт Сабо, первое приложение - это сам паспорт, а второе - подтверждение защиты от коронавируса гражданина на основе результатов его тестов, проведенных за последние 14 дней, и полученных прививок.

Власти Испании решили пойти по другому пути: там планируют создать специальный реестр тех, кто отказался делать прививку от Covid-19. Как пояснил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, этой информацией испанские власти намерены делиться с другими странами ЕС. В реестр будут вноситься причины, по которым человек отказался от прививки.