Сотни улиц в Чечне названы в честь родных Кадырова. Теперь там открыли спорткомплекс имени его сына
В Чечне открыли спорткомплекс имени 15-летнего сына Рамзана Кадырова. Судя по открытым данным, это не первый объект, носящий имена детей главы Чечни.
Спорткомплекс имени Ахмата Рамзановича Кадырова был открыт в селе Бачи-Юрт 25 декабря. Торжественное мероприятие посетил министра спорта Чечни, родной племянник Кадырова Хамзат. Самого Ахмата Кадырова на мероприятии не было.
Русская служба Би-би-си нашла сотни улиц, носящих инициалы детей Кадырова, его сестер, брата, родителей, племянников и других родственников.
Село Бачи-юрт, в котором открыли спорткомплекс, входит в Курчалоевский район Чечни. Сюда же входит родное село Кадыровых, которое два года назад было переименовано в Ахмат-Юрт - в честь погибшего отца Рамзана Кадырова.
В Бачи-Юрте есть девять улиц и переулков, носящих фамилии Кадыровых. Две из них носят название А.Р. Кадырова. У Рамзана Кадырова есть двое сыновей с такими инициалами - 15-летний Ахмат и 13-летний Адам. В селе селе есть улицы имени матери, отца, сестры и двух племянников главы региона. Здесь же есть улица имени председателя парламента, ближайшего соратника Кадырова Магомеда Даудова.
Всего в Чечне 346 улиц и переулков, названных в честь Кадыровых. Количество улиц с фамилией Кадырова зависит от близости к значимым для семьи мест. Чем ближе к родовым селам, тем больше улиц.
Так, например, в Ножай-юртовском районе, откуда родом тейп Кадыровых, улицы с этой фамилией есть в 48 из 53 сел и хуторов. В то же время в Шелковском районе на северо-востоке республике в 25 населенных пунктах всего четыре улицы имени Кадыровых.
В Чечне есть десятки сел, в которых всего одна улица носит имя Кадырова. Чаще всего это имя Ахмата-Хаджи Кадырова. на втором месте по популярности сам Рамзан Кадыров, затем - мать и дедушка нынешнего главы региона. Есть также улица Нижняя Кадырова и множество переулков.
В селении Джалка, откуда родом депутат Госдумы Адам Делимханов, всего одна улица Кадырова, зато есть целых пять улиц, носящих имена самого Адама Делимханова, а также его четырех братьев, которые работают в различных силовых ведомствах Чечни.
Одной из последних инициатив мэрии города Грозного стало переименование всех четырех районов Грозного. Если жители столицы Чечни проголосуют за новые названия, то Ленинский район Грозного будет называться Ахматовским.