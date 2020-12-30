Сотни улиц в Чечне названы в честь родных Кадырова. Теперь там открыли спорткомплекс имени его сына

Автор фото, Valery Matytsyn/TASS

В Чечне открыли спорткомплекс имени 15-летнего сына Рамзана Кадырова. Судя по открытым данным, это не первый объект, носящий имена детей главы Чечни.

Спорткомплекс имени Ахмата Рамзановича Кадырова был открыт в селе Бачи-Юрт 25 декабря. Торжественное мероприятие посетил министра спорта Чечни, родной племянник Кадырова Хамзат. Самого Ахмата Кадырова на мероприятии не было.

Русская служба Би-би-си нашла сотни улиц, носящих инициалы детей Кадырова, его сестер, брата, родителей, племянников и других родственников.

Село Бачи-юрт, в котором открыли спорткомплекс, входит в Курчалоевский район Чечни. Сюда же входит родное село Кадыровых, которое два года назад было переименовано в Ахмат-Юрт - в честь погибшего отца Рамзана Кадырова.

В Бачи-Юрте есть девять улиц и переулков, носящих фамилии Кадыровых. Две из них носят название А.Р. Кадырова. У Рамзана Кадырова есть двое сыновей с такими инициалами - 15-летний Ахмат и 13-летний Адам. В селе селе есть улицы имени матери, отца, сестры и двух племянников главы региона. Здесь же есть улица имени председателя парламента, ближайшего соратника Кадырова Магомеда Даудова.

Всего в Чечне 346 улиц и переулков, названных в честь Кадыровых. Количество улиц с фамилией Кадырова зависит от близости к значимым для семьи мест. Чем ближе к родовым селам, тем больше улиц.

Так, например, в Ножай-юртовском районе, откуда родом тейп Кадыровых, улицы с этой фамилией есть в 48 из 53 сел и хуторов. В то же время в Шелковском районе на северо-востоке республике в 25 населенных пунктах всего четыре улицы имени Кадыровых.

Автор фото, Elena Afonina/TASS

В Чечне есть десятки сел, в которых всего одна улица носит имя Кадырова. Чаще всего это имя Ахмата-Хаджи Кадырова. на втором месте по популярности сам Рамзан Кадыров, затем - мать и дедушка нынешнего главы региона. Есть также улица Нижняя Кадырова и множество переулков.

В селении Джалка, откуда родом депутат Госдумы Адам Делимханов, всего одна улица Кадырова, зато есть целых пять улиц, носящих имена самого Адама Делимханова, а также его четырех братьев, которые работают в различных силовых ведомствах Чечни.