"Меня, как кусок мяса, обратно засунули в суд". Пиарщику бывшего схиигумена Сергия отказали в госпитализации

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Скорая помощь отказалась увезти в больницу Всеволода Могучева - пиарщика бывшего схиигумена Сергия. Он был задержан в Екатеринбурге ночью 28 декабря одновременно с началом штурма Среднеуральского монастыря.

На следующее утро после задержания у Могучева были ссадины и ушибы - из суда его увезли на скорой. На кадрах, сделанных в Ленинском районном суде уже 31 декабря, видно, что 32-летний Могучий "не может ни сидеть, ни ходить, и только лежит, подогнув под себя ноги", как описала его состояние Би-би-си одна из паломниц Среднеуральского женского монастыря Юлия Лазарева.

"По сравнению с положением утром 29 декабря, состояние моего подзащитного стало хуже, - сказал Би-би-си адвокат Могучева Михаил Толмачев. - Тогда скорая, также вызванная мной в районный суд, увезла его в горбольницу номер 23 и там выдала ему справку о нетрудоспособности. Госпитализировать его не стали, а отправили продолжить амбулаторное лечение".

Но медпомощь Могучев, у которого, по словам его защитника, не пожелавшего входить в подробности, есть некая физическая дисфункция, в минувшие трое суток таки не получил.

В четверг прибывшие по вызову медики уже внесли его на носилках в машину скорой помощи, но после того как фельдшер сделала звонок и поговорила, по словам другого фельдшера, "со старшим врачом", Могучева выгрузили и занесли обратно в здание Ленинского райсуда.

Женщина-фельдшер после разговора по телефону сказала сопровождавшим Могучева (ролик есть в распоряжении Би-би-си): "Никуда не брать - приказ главного врача министерства здравоохранения... Не надо меня снимать, пожалуйста, девушка. Я ничего не предлагаю. От меня вообще ничего не зависит".

Второй раз адвокат Могучева вызвал скорую уже из зала суда. Вторая прибывшая бригада, раздев и осмотрев Могучева прямо в зале заседаний, вскоре уехала. По решению суда Могучев получил 15 суток - максимальное наказание, возможное за неповиновение полиции.

Ставший знаменитым в 2020 году пиарщик опального Сергия Всеволод Могучев был задержан у своего дома в Екатеринбурге около 23 часов 28 декабря, примерно одновременно с началом штурма Среднеуральского монастыря.

"Несколько полицейских в медицинских масках и балаклавах окружили такси, в котором приехал к своему дому мой подзащитный с женой, - рассказал Би-би-си адвокат Толмачев. - Он не хотел выходить из машины, чувствуя себя в большей безопасности в автомобиле, и цеплялся за сиденья. Полицейские на суде согласились с тем, что в темноте он мог не рассмотреть удостоверения сотрудников и испугаться".

Уже под утро Могучев был задержан и препровожден в спецприемник на Елизаветинском шоссе Екатеринбурга. Утром 29 декабря Могучева увезли на скорой из Ленинского районного суда, но больница, куда его доставили, вскоре вернула его правоохранительной системе.

В тот же вечер судья Ленинского районного суда Андрей Шашкин определил Могучеву пять суток ареста. Днем 30 декабря областная прокуратура и сотрудник полиции, пострадавший от неповиновения Могучева (речь идет как раз о его отказе выйти из такси) обратились с протестом, сочтя пять суток слишком мягким наказанием.

Вечером 30 декабря Свердловский областной суд постановил освободить Могучева, так как новое решение по его делу Ленинский районный суд должен быть принять 31 декабря. Однако в итоге, по словам адвоката, Могучева так и не отпустили из спецприемника.

В четверг к 11 утра Могучев должен был сам прийти в Ленинский районный суд на очередное рассмотрение его дела, но в итоге его внесли на носилках. "Меня, как кусок мяса, обратно засунули в суд, несмотря на мое состояние", - сказал он в видеообращении, записанном из положения лежа на полу.

Он попросил уполномоченную по правам человека Свердловской области Татьяну Мерзлякову приехать как можно быстрее. Би-би-си обратилась к Мерзляковой за комментарием, но на момент написания заметки не получила ответа.

Среднеуральский женский монастырь взяли штурмом в ночь на 29 декабря. В операции принимали участие ОМОН и Росгвардия. В результате штурма были задержаны десятки человек, в том числе схиигумен Сергий, который фактически захватил монастырь еще несколько месяцев назад.

Еще в конце апреля Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права вести проповеди и высказываться на публике из-за видео, в которых он называл пандемию коронавируса мифом и проклинал тех, кто из-за Covid-19 закрывал храмы. Кроме того, Сергий выступал с антисемитскими заявлениями, критиковал президента России Владимира Путина и обвинял власти в создании "фашистского концлагеря сатаны".

Однако Сергий вместе со своими сторонниками остался в монастыре. В июле суд Екатеринбургской епархии признал отца Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана.