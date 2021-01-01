Новый "Уокер" и возвращение Николаса Кейджа: какие сериалы смотреть в январе

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

Автор фото, Science Photo Library

Перезагрузка "Крутого Уокера", "Мстители", на отдыхе, история мата с Николасом Кейджем и другие сериалы - мы рассказываем что обязательно посмотреть в январе, чтобы заполнят пустоты кинопроката.

Ванда/Вижн. 15 января, Disney+

Disney и Marvel спешат на помощь тем, кто готов лезть на стенку от нехватки зрелищных блокбастеров хотя бы на домашнем (учитывая обстоятельства) экране. Разумеется, никто не предполагал, что финальная часть "Мстителей", несмотря на атмосферу последнего "прощай", станет действительно последней. Киновселенная Marvel заходит на новый, уже четвертый, круг, а первыми участниками нового супергеройского хоровода станут Ванда Максимофф (она же Алая Ведьма) и Вижн.

Эти двое (сыгранные Полом Беттани и Элизабет Олсен) - одни из самых могущественных в команде Мстителей. Ванда умеет менять реальность, а Вижн обладает сверхчеловеческим интеллектом и может менять плотность собственного тела, чтобы летать и проходить сквозь стены. Тем удивительнее, что никакого особенного экшна шестисерийный сериал пока не обещает. Напротив, его создатели говорят, что хотели снять трибьют классике американских телешоу от черно-белой классики до "Друзей" и "Студии 30".

"Ванда/Вижн" стартует как типичный ситком про молодоженов из даунтауна, но постепенно будет меняться до полной неузнаваемости в соответствии со способностями героев. Мутации обстановки и жанров обещают полную непредсказуемость, а сделанный Disney+ "Мандалорец", который фактически спас вселенную "Звездных войн", позволяет выписать сериалу изрядный кредит доверия.

Стража. 3 января, BBC America

С того самого момента, когда писатель Терри Пратчетт придумал свою серию "Плоский мир", его книги то и дело просятся на экран. Экранизация совместных с Нилом Гейманом "Благих знамений" (действие которых, правда, разворачивается в нашей вселенной) вышла лишь в прошлом году после нескольких лет мытарств. Теперь пришло время "Стражи", путь которой к зрителю тоже составил без малого десятилетие.

Речь здесь идет о дозорных столицы Плоского мира Анк-Морпорка. В этом городе, как это бывает со столицами, обитают все возможные расы и самые изощренные проходимцы. Присмотром за ними и занимаются стражники во главе с капитаном Ваймсом (Ричард Дормер).

Создатели характеризуют сериал как панк-рок-триллер и с панк-роком, судя по всему, умудрились несколько перебрать. Ряд персонажей Пратчетта выбыл из повествования, другие - сменили пол. Наследники и близкие писателя уже высказали своё возмущение, но зрителей оно смущать, пожалуй, не должно. Панк-рок, кажется, именно то, что нужно для начала "ревущих двадцатых" нового тысячелетия.

Это грех. Январь, HBO Max

В 2005-м сценарист Рассел Т. Дэвис изящно перезапустил "Доктора Кто", потом написал "Чисто английский скандал" и "Годы"- лучшую антиутопию последних лет. В 2015-м же Дэвис, открытый гей, начал разработку проекта под рабочим названием "Мальчики", повествующего о жизни гей-коммьюнити в Лондоне начала восьмидесятых, в период эпидемии СПИДа.

Сценарист называет сериал, сменивший по ходу производства название на "Это грех" (по песне Pet Shop Boys), самым проработанным из того, что он когда-либо делал. Учитывая прошлые заслуги автора, сомневаться в этом не приходится. Особенно учитывая участие ещё двоих британских гей-икон - Нила Патрика Харриса и Стивена Фрая, сыгравших в картине важные роли.

В центре сюжета - судьба юного Ричи Тозера, перебравшегося в Лондон в 1981-м, в год, когда СПИД был впервые диагностирован. Сыграл Ричи еще один ЛГБТ-активист, лидер группы Years&Years Олли Александре. Зная Дэвиса, от сериала стоит ожидать первоклассной драматургии, продуманных характеров и настоящего погружения в страшную и прекрасную эпоху его юности.

Крутой Уокер. 21 января, CW

Техасский рейнджер Корделл Уокер возвращается в родной Остин после двух лет работы под прикрытием. Здесь его ждут двое детей, расследование смерти жены, налаживание отношений с родственниками и, разумеется, разборки с лютыми южными бандитами.

В принципе, для всякого, кто старше тридцати, никакие дополнительные слова здесь не нужны, поскольку перед нами перезапуск важнейшего сериала девяностых - "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" с Чаком Норрисом. Этот сериал продержался восемь лет и две сотни серий, там были эпизоды, снятые в разных жанрах, вплоть до смелых ретроспекций во времена Дикого Запада.

Теперь канал CW решил переложить историю на новый лад: Уокера сыграл Джаред Падалеки из "Сверхъественного", а в напарники ему выдали героиню Линдси Морган, одну из первых женщин-рейнджеров в Техасе. Нас же больше всего, конечно, интересует, появится ли на экране Норрис - хотя бы в камео.

История бранных слов. 5 января, Netflix

Николас Кейдж уже неоднократно терял доверие и столь же непринужденно возвращал себе любовь зрителей. Последний раз он сделал это благодаря сумасшедшей по уровню энергии работе в психоделическом хорроре "Мэнди". В нынешнем году актер решил напомнить о своем недюжинном (без всякого сарказма) комическом даровании - причем сделать это в два захода. Первым станет новое шоу Netflix "История бранных слов", в шести сериях которого Кейдж будет обсуждать историю, происхождение и использование обсценной лексики английского языка со спикерами в диапазоне от лингвистов до стэндаперов. Николас и сам говорит, что эта работа - самая смешная в его карьере за долгие годы. Ну а вторым ударом станет фильм под названием "Невыносимая тяжесть огромного таланта", где Кейдж сыграет себя, выясняющего отношения с собой же молодым. Фильм выходит в марте и о нем мы, конечно, ещё поговорим поподробнее.

Господин мэр. 7 января, NBC

Изначально новый сериал Тины Фей должен был стать спин-оффом её же "Студии 30" и рассказать историю политической карьеры героя Алека Болдуина Джека Донаги в Нью-Йорке. Однако после долгих переговоров Болдуина решили заменить на Тэда Дэнсона, который, в свою очередь, отказался уезжать из родного солнечного Лос-Анджелеса. В итоге его герой стал мэром именно этого города. Успешный бизнесмен Нил Бремер решил баллотироваться, рассудив, что если смог нажить миллионы, то уж с городом точно справится. В итоге выясняется, что в море бюрократии можно утонуть, а на окраине шастают койоты, отстреливать которых нельзя, чтобы не поссориться с зоозащитниками.

Это лишь несколько проблем, которые нажил себе Бремер: всего в первом сезоне 13 серий. "Господин мэр", очевидно, имеет в виду отчасти пародию на Дональда Трампа (решившего стать президентом из тех же соображений, что и герой Дэнсона), но в то же время это первая политическая сатира эпохи Байдена. Сей факт создает дополнительную интригу по поводу содержания, тем более, что у авторов есть время что-то перемонтировать.

Полет. Январь, Premier

Автор фото, unknown

Несколько сотрудников юротдела строительной компании перепутали аэропорт и не попали на самолет, который должен был отвезти их в командировку, а тот взял и разбился. Трагедия повергла строителей в шок, с которым каждый справляется по-своему: один пьет, другой ходит на похороны погибших, третий уходит вразнос и т.д. Постепенно выясняется, что счастливая случайность была, вероятно, не вполне случайна.

Драматический триллер - жанр освоенный сервисом Premier в "Эпидемии" и "Перевале Дятлова". На сей раз сюжет придуман на современном материале, а разыгрывать его вновь будет созвездие лучших российских актеров: Михаил и Никита Ефремовы, Оксана Акиньшина, Юлия Хлынина, Павел Табаков и другие.