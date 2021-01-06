Дайджест: битва за будущее Америки и самый большой каньон в Солнечной системе

Автор фото, Reuters

Решающие выборы в Джорджии

В американском штате Джорджия подсчитывают голоса прошедших там выборов, которые определят, кому достанутся два места в сенате США. На момент написания дайджеста явного победителя не было. Поступающие результаты распределяются примерно поровну.

При этом, по результатам экзитполов, 49% избирателей проголосовали за республиканцев, а демократам отдали голоса 48% голосовавших.

Как сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер, победителей на выборах могут определить в среду к полудню - то есть около 8 вечера по московскому времени.

За места в сенате борются действующие сенаторы-республиканцы Келли Леффлер и Дэвид Пердью против демократов Джона Оссоффа и Рафаэля Варнока.

От расклада мест в сенате зависит, будет ли одобрено любое решение нового президента Джо Байдена, представляющего Демократическую партию.

Все подробности о том, почему это важное для США событие, можно найти в наших статьях.

Автор фото, Reuters

В среду в Вашингтоне Конгресс должен сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, присудивших победу на президентских выборах Джо Байдену. Обычно это не более, чем формальная церемония, но на этот раз глава Белого дома утверждает, что вице-президент, как глава сената США, имеет право признать полученные голоса недействительными.

Президент Дональд Трамп вечером во вторник опроверг сообщение газеты New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс якобы отказался помочь ему в пересмотре результатов выборов.

Вице-президент обладает правом отменить решение выборщиков, избранных мошенническим путем, написал Трамп у себя в "Твиттере".

Накануне, выступая на митинге своих сторонников в штате Джорджия, президент США сообщил, что вице-президент Пенс "выступит за всех нас" во время сертификации голосов выборщиков в Конгрессе.

Глава Белого дома вновь заявил, что считает результаты выборов подтасованными и не соответствующими Конституции США.

В офисе вице-президента пока отказались от комментариев публикации New York Times.

Ожидается, что республиканцы в Конгрессе в среду попробуют опротестовать результаты голосования как минимум в трех "колеблющихся" штатах. О намерении проголосовать против одобрения итогов выборов, согласно которым победу одержал Джо Байден, заявили 140 республиканцев в Палате представителей и 12 сенаторов.

Наблюдатели ожидают, что эта попытка потерпит поражение, однако она может превратить обычно непродолжительную церемонию в событие, которое растянется на долгие часы или даже дни.

Днем в Вашингтоне пройдет акция протеста сторонников Дональда Трампа, которые потребуют от конгрессменов отказаться сертифицировать победу Байдена.

Ассанжа могут выпустить под залог

Автор фото, Reuters

Суд в Лондоне решит, есть ли основания выпускать под залог основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который был арестован в апреле 2019 года в посольстве Эквадора после того, как эквадорский президент Ленин Морено лишил его политического убежища. В понедельник суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США, назвав причиной этого состояние его психического здоровья и вероятность совершения им самоубийства.

Как посчитал суд, пребывание в американской тюрьме сейчас, когда представители разведки относятся к Ассанжу враждебно, может усугубить его состояние.

В 2019 году США предъявили Ассанжу обвинения в нарушении закона о шпионаже, а также в сговоре с целью взлома компьютеров, содержащих секретную информацию.

Автор фото, Reuters

Массовые аресты в Гонконге по новому закону

По сообщениям из Гонконга, после принятия Китаем закона о национальной безопасности были арестованы около 50 законодателей и активистов. На странице Демократической партии в "Фейсбуке" говорится, что задержания связаны с независимо организованным первичным голосованием по выбору кандидатов в законодательный орган города.

Глава Гонконга Кэрри Лам тогда предупредила, что голосование будет рассматриваться как подрывная акция.

Китай принял спорный закон в июне 2020 года. Нынешние аресты стали самым крупным преследованием демократической оппозиции после его вступления в силу.

Телеуроки для английских школьников на локдауне

Би-би-си начнет показывать обучающие программы для школьников, которые из-за нового локдауна вновь вынуждены заниматься дома. Телеуроки будут транслироваться на двух каналах - BBC Two и CBBC.

Из-за резкого роста новых случаев заражения Covid-19 в Англии были введены жесткие ограничения, одним из которых стало закрытие школ.

Каждый день в эфире будут транслироваться по три часа полноценных занятий для школьников младших и средних классов, и два часа для старшеклассников.

Весной, во время первого локдауна, школьники могли смотреть уроки Би-би-си в интернете, но на этот раз было решено транслировать их в телеэфире. Это связано с тем, что некоторые семьи не могут себе позволить оплату безлимитного интернета.

Сборная России на четвертом месте

Автор фото, Getty Images

Молодежная сборная России по хоккею проиграла сборной команде Финляндии со счетом 4:1 в матче за третье место молодежного чемпионата мира, который проходил в канадском городе Эдмонтон. В первом периоде российские хоккеисты вышли вперед после гола Ильи Сафонова, но затем пропустили четыре безответные шайбы (две последние - в пустые ворота).

Перед этим в четвертьфинале команда уступила с разгромным счетом 0:5 сборной Канады. Победителем турнира стала сборная США, обыгравшая в финале канадцев 2:0.

Соглашение ОПЕК+: Россия увеличит добычу нефти, а Саудовская Аравия сократит

Автор фото, Reuters

ОПЕК, Россия и другие крупные страны-экспортеры нефти договорились о квотах на нефтедобычу. Саудовская Аравия обязалась сократить добычу на 1 млн баррелей в день, тогда как Россия и Казахстан добились, хоть и скромного, но увеличения добычи, пишет New York Times. При этом общая добыча нефти в мире сократится.

После этой новости цены на нефть поднялись более чем на 4%. Цена на нефть марки Brent превысила 54 доллара за баррель - впервые с конца февраля прошлого года.

Консенсус на встрече группы ОПЕК+ был достигнут с большим трудом, и казалось, что в сотрудничестве между негласным лидером ОПЕК Саудовской Аравией и Россией снова возникла серьезная напряженность. Эта напряженность может быть предвестником грядущих трудностей из-за ограничения добычи, пишет издание.

Поняв, что воспрепятствовать российскому требованию на увеличение добычи не удастся, Саудовская Аравия, похоже, пошла навстречу, чтобы сохранить хотя бы видимость единства.

"Вместо того чтобы позволить всему развалиться, саудовцы дали россиянам то, что им нужно", - цитирует газета исполнительного директора фирмы IHS Markit. Бхушана Бари.

Россия при этом хотела большего. Она считала, что ОПЕК+ может не поспеть за восстановлением спроса и уступить долю рынка американским производителям сланцевой нефти. Россияне также настроены более оптимистично в отношении перспектив мировой экономики и восстановления спроса на нефть, отмечает NYT.

Смертная казнь за взяточничество и двоеженство в Китае

Автор фото, AFP

В Китае по обвинению во взяточничестве, растрате и двоеженстве к смертной казни был приговорен бывший банкир и партийный чиновник Лай Сяоминь, пишет Guardian. Он возглавлял одну из крупнейших госкомпаний China Huarong Asset Management Co.

Его обвинили в получении взяток почти на 1,79 млрд юаней (276,7 млн долларов) за 10 лет. Суд Тяньцзиня заявил, что Лай злоупотребил своим служебным положением для получения чрезвычайно крупных взяток, взамен помогая с получением работы и продвижением по службе.

Также он был признан виновным в двоеженстве и хищении государственных средств на сумму более 25 млн юаней.

Это одно из крупнейших уголовных дел о финансовых преступлениях в Китае. Смертный приговор Лаю был вынесен без права двухлетней отсрочки. Обычно такая оговорка позволяет спустя два года заменить смертный приговор на 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Этот случай потряс Китай. Как сообщается, в пекинской квартире Лая обнаружили сейфы и шкафы, забитые наличными. Также у него нашли золотые слитки и роскошные автомобили, банковский счет на имя его матери, на котором хранились сотни миллионов юаней. Как отмечает Guardian, у бывшего банкира было более 100 любовниц, которым он дарил недвижимость.

Самый большой каньон Солнечной системы теперь в высоком разрешении

Автор фото, NASA/JPL/UArizona

Гранд-Каньон в американском штате Аризона вызывает трепет, но по сравнению с огромной системой каньонов Долина Маринер на Марсе это лишь небольшая царапина, пишет USA Today.

Это самый гигантский известный каньон в Солнечной системе, и новые снимки, сделанные с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, демонстрируют в подробностях его колоссальный размер.

Фотографии были сделаны на камеру High Resolution Imaging Science Experiment, которая использует самый большой телескоп, когда-либо отправленный в космос.

Каньон протянулся вдоль марсианского экватора примерно на 4500 км. Если бы он находился в США, то простирался бы от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Глубина каньона в некоторых местах достигает 11 км. Это сопоставимо с самыми глубокими местами земного океана.

Несмотря на захватывающие дух снимки, ученые пока не могут в точности сказать, как именно сформировался этот поистине грандиозный каньон.

В отличие от Гранд-Каньона на Земле, Долину Маринер, скорее всего, не могли прорезать потоки воды, текшие на протяжении миллиардов лет: Красная планета слишком суха и горяча для того, чтобы на ней могла возникнуть река, способная прорезать марсианскую кору подобным образом.

Как полагают в Европейском космическом агентстве, не исключено, что основная часть каньона возникла в результате разлома несколько миллиардов лет назад, когда близлежащий вулканический регион, известный как Провинция Фарсида, впервые начал пробиваться на поверхность планеты.

Вся правда о котах и их владельцах

Автор фото, Getty Images

Не секрет, что кошки обладают удивительной, необъяснимой харизмой. Они - неиссякаемый источник умиления, радости, юмора и хорошего настроения.

За последние семь лет у нас накопилось немало статей об этих пушистых домашних животных, и мы решили составить для вас список избранных историй. Причем вы найдете не только пресловутое ми-ми-ми - есть и вполне серьезные исследования усатых-полосатых.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Австралия страдает от стихии

К лесным пожарам, которые продолжаются в Австралии с прошлого года, прибавился сезон циклонов и пандемия Covid-19. В этом году ученые говорят о возможном увеличении числа циклонов.