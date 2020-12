Дайджест: коронавирус обнаружен ровно год назад, Британия окончательно прощается с ЕС

Джонсон подписал сделку с ЕС

Наступит 2021 год

В новогоднюю ночь он будет играть вживую, находясь в своей студии неподалеку от собора, но зрители по всему миру увидят это как концерт Жара в соборе, воссозданном при помощи компьютерных технологий. При этом наиболее яркие впечатления смогут получить обладатели очков виртуальной реальности. Шоу названо "Welcome to the Other Side" (англ. "Добро пожаловать на другую сторону"), оно будет доступно на виртуальных платформах, в социальных сетях - и также станет официальной новогодней телетрансляцией Парижа. Составить представление о том, как это будет выглядеть, можно по трейлеру, размещенному на канале музыканта в YouTube (где также будет транслироваться само шоу):