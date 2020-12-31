Дайджест: коронавирус обнаружен ровно год назад, Британия окончательно прощается с ЕС

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Знак "2021" в москоском парке "Зарядье"

В четверг, последний день 2020-го, исполняется ровно год с момента, когда власти Китая впервые уведомили Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении нового типа коронавируса, который позже будет назван Covid-19 и в корне поменяет жизнь на планете.

"31 декабря 2019 года страновое бюро ВОЗ в Китае получило информацию о выявлении в г. Ухань китайской провинции Хубэй случаев заболевания пневмонией неизвестной этиологии (т.е. неустановленной причины)", - было сказано в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения, которое опубликовали 5 января.

К 3 января 2020-го года власти Китая сообщили ВОЗ о 44 пациентах с пневмонией, 11 из которых были в тяжелом состоянии. При этом международные эксперты отмечали, что у них пока мало информации, чтобы оценить риски распространения заболевания и сделать какие-либо рекомендации относительно карантинных мер. "С учетом имеющейся на сегодняшний день информации о данном событии ВОЗ не рекомендует вводить в отношении Китая какие-либо ограничения на поездки или торговлю", - сообщалось в пресс-релизе ВОЗ.

Вот какой была наша первая публикация о новом коронавирусе, она появилась 13 января 2020 года. Можете сами сделать выводы о том, оправдались ли прогнозы и опасения нашего корреспондента относительно этого "загадочного" заболевания.

18 января мы сообщали, что на самом деле масштабы заболевания могут быть гораздо больше, чем докладывали китайские власти. А 31 декабря, почти 12 месяцев спустя, американский Университет Джонса Хопкинса оценивает общее число заболевших Covid-19 за время пандемии в 82,5 млн человек, а число умерших - в 1,8 млн. Более 46,6 млн пациентов выздоровели.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Это - тот самый рыбацкий рынок в Ухане, с которого, как предполагается, началось распространение коронавируса

Коронавирус продолжает активно распространяться, и многие государства снова вводят более жесткие карантинные ограничения, но главная надежда вернуться к обычной жизни связана с программой вакцинации, которую реализуют во многих странах мира.

В Британии в среду была одобрена вторая вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Ее главное преимущество - возможность хранить препарат в обычном холодильнике (в отличие от прививки производства Pfizer и BioNTech, которой для хранения требуется температура не выше -70 градусов Цельсия).

Джонсон подписал сделку с ЕС

Четыре с половиной года спустя после референдума о выходе Британии из Европейского союза парламент страны окончательно утвердил договор о разводе Лондона и Брюсселя. В четверг обе палаты британского парламента поддержали торговую сделку с ЕС подавляющим большинством голосов, премьер-министр Борис Джонсон подписал, ее и документ был формально одобрен королевой Елизаветой II.

Автор фото, 10 Downing Street Подпись к фото, Борис Джонсон подписывает договор с ЕС

Переговоры Британии и ЕС были очень напряжёнными и закончились подписанием договора в самый последний момент, днем 24 декабря, то есть за день до Рождества, когда западные страны уходят на каникулы. Об этом рассказывал наш европейский корреспондент Юри Вендик.

Таким образом сторонам удалось избежать "жесткого брексита": выхода Британии из ЕС без договора и возврата к взаимным тарифам и всевозможным взаимным ограничениям.

Переходный период, в течение которого в отношениях между ЕС и Британией действовали старые нормы, заканчивается 31 декабря в 23:00 по Гринвичу (02:00 1 января по московскому времени). В этот момент и начинает действовать сделка, о которой Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились перед Рождеством.

Формально Великобритания покинула ЕС еще 31 января 2020-го, но в течение года между Лондоном и Брюсселем продолжали действовать общеевропейские правила, поскольку стороны не смогли вовремя согласовать условия выхода. Об новом договоре рассказывает наш экономический обозреватель Алексей Калмыков.

Наступит 2021 год

Мы не никого не удивим, если скажем, что главным событием 31 декабря станет наступление Нового года. Однако встречать его в этом году многие из нас будут иначе, чем обычно, - из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

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В России 31 декабря не включено в список официальных выходных, но все регионы страны объявили день нерабочим. Это произошло после того, как президент Владимир Путин на этой неделе предложил не ходить на рабочие места в последний день года, объяснив это тем, что "очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется".

Наши корреспонденты изучали, как и где в российских регионах можно встретить Новый год.

Из-за карантинных ограничений в Европе и США в этом году не будет обычных массовых гуляний в новогоднюю ночь.

Первыми Новый год на планете встречают в Новой Зеландии и Австралии. На мосту в Сиднейской бухте состоится традиционный фейерверк, однако обычных в таких случаях зрителей не будет.

На главную площадь Нью-Йорка, Таймс-сквер, некоторые все же придут. Организаторы сообщают, что там соберется "очень ограниченный круг зрителей": специальных гостей, которые принимали участие в борьбе с коронавирусом. Перед ними выступит певица Глория Гейнер, которая исполнит свой хит с очень символическим для 2020-го названием "I Will Survive" ("Я выживу").

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В Париже виртуальное празднование Нового года возглавит знаменитый пионер электронной музыки Жан-Мишель Жар. Совместно с французскими программистами он обещает показать виртуальное объемное изображение собора Парижской Богоматери, в котором и будет "выступать" музыкант.

В новогоднюю ночь он будет играть вживую, находясь в своей студии неподалеку от собора, но зрители по всему миру увидят это как концерт Жара в соборе, воссозданном при помощи компьютерных технологий. При этом наиболее яркие впечатления смогут получить обладатели очков виртуальной реальности. Шоу названо "Welcome to the Other Side" (англ. "Добро пожаловать на другую сторону"), оно будет доступно на виртуальных платформах, в социальных сетях - и также станет официальной новогодней телетрансляцией Парижа. Составить представление о том, как это будет выглядеть, можно по трейлеру, размещенному на канале музыканта в YouTube (где также будет транслироваться само шоу):

Если вы все же решили праздновать Новый год с друзьями или родственниками в реальной жизни, а не в интернете, почитайте наши советы о том, как попытаться сделать застолье безопаснее.

Землетрясение в Хорватии

В среду в Хорватии произошли уже третьи по счету подземные толчки, до этого мощное землетрясение разрушило несколько городов в центральной части страны. Больше всего пострадал город Петриня, который находится в трех километрах от эпицентра землетрясения магнитудой 6,4, самого сильного в Хорватии больше чем за сто лет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во вторник мэр Петрини говорил, что в городе разрушена половина зданий, но в среду подземные толчки повторились

В результате стихийного бедствия погибли семь человек. За ночь под обломками зданий не нашли новых жертв, но теперь сотни жителей Петрини и ближайших поселений не могут вернуться в свои дома.

Мы рассказываем о землетрясении, в том числе словами жителей разрушенных хорватских городов, которые подробно описывают произошедшее.

Оползень в Норвегии

Еще одно стихийное бедствие в Европе - крупный оползень, который сошел в норвежской коммуне Еррум. Несколько домов в деревне оказались погребены под слоем грязи, 11 человек считаются пропавшими без вести.

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Местные власти опасаются, что пропавшие могут быть погребены под слоем земли. Из коммуны эвакуировано около 900 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Коммуна Еррум располагается в 25 км от Осло.

Йемен: взрыв в момент прибытия правительства

В аэропорту города Аден в Йемене прогремел по меньшей мере один взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, более 50 получили ранения. Это произошло вскоре после приземления самолета с членами только что созданного правительства страны, которые прилетели из соседней Саудовской Аравии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Взрыв прогремел вскоре после того, как в аэропорту приземлился самолет с членами недавно созданного правительства единства

По словам премьер-министра Йемена, члены кабинета не пострадали, а в числе погибших и раненых - сотрудники госслужб и гуманитарных агентств. О причинах взрыва не сообщается, однако источники агентства Рейтер сообщают, что в здание терминала попали три артиллерийских снаряда.

Министр информации Йемена заявил, что нападение осуществили повстанцы-хуситы и назвал его "трусливым терактом".

Конфликт в Йемене активизировался в 2015 году, когда коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией начала операцию против хуситов - военизированной мусульманской группы шиитского толка.

Новое объединенное правительство Йемена было создано в попытке покончить с конфликтом между силами, которых поддерживает Саудовская Аравия, и подразделениями сепаратистского Южного Переходного Совета, который опирается на поддержку Объединенных Арабских Эмиратов.

Недавно мы рассказывали о том, что сейчас происходит со странами, где ровно 10 лет назад произошли массовые выступления против авторитарных режимов, известные как "арабская весна". В их числе был и Йемен.

Нападение в Грозном - "дело рук террористов"

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина пишет о недавнем инциденте в Грозном, в результате которого погиб полицейский. Двоих мужчин, напавших с ножами на сотрудников правоохранительных органов, застрелили. В статье под названием "Атака "спящей ячейки"? журналист сообщает со ссылкой на свои источники, что это "действительно можно трактовать как акт терроризма, совершенный активированной "спящей ячейкой" запрещенного в России "Исламского государства".

Автор фото, Taisia Borshigova/TASS

При этом в статье "Новой газеты" опубликовано фото двух братьев, подозреваемых в организации нападения, на котором они позируют около полотнища, очень похожего на флаг "ИГ", а в их руках - ножи. По сведениям Милашиной, следователи обнаружили этот снимок в телефоне одного из нападавших. Террористами нападавших называл и сам чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Как пишет журналист "Новой", власти задержали родственников братьев, которые живут в Чечне, и по этому поводу ингушский адвокат Магомед Беков готовит заявление в Следственный комитет.

В среду мы рассказывали о еще одной теме, связанной с Чечней, - массовом переименовании улиц и различных объектов в честь родных лидера республики Рамзана Кадырова.

Поставщика Apple обвинили в использовании принудительного труда уйгуров

Washington Post утверждает, что располагает свидетельствами использования принудительного труда уйгуров из китайской провинции Синьцзян при производстве айфонов - самого популярного продукта Apple.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Традиционные занятия уйгуров - сельское хозяйство и скотоводство

Как пишет издание, документы, обнаруженные неправительственной организацией Tech Transparency Project, доказывают отправку тысяч уйгуров на заводы компании Lens Technology - одного из старейших и самых крупных поставщиков Apple. Эта фирма также работает с двумя другими американскими технологическими гигантами - Amazon и Tesla.

Как отмечают журналисты Washington Post, китайское правительство массово отправляет уйгуров из Синьцзяна на фабрики по производству электроники по всей стране. Власти представляют это как компанию по борьбе с бедностью и профессиональной переподготовке уйгуров, которые на родине преимущественно занимаются сельским хозяйством и скотоводством.

В числе прочего авторы публикации ссылаются на пропагандистские фотографии, где группа уйгуров сидит в салоне самолета перед тем, как отправиться на завод Lens Technology.

Официальный представитель Apple в интервью изданию заявил, что в компании "существует политика нулевой толерантности по отношению к принудительному труду". Он также сказал, что Apple тщательно следит за соблюдением этой политики, и любое ее нарушение "имеет немедленные последствия, в том числе возможный разрыв деловых отношений".

Китайское правительство также отвергает утверждения правозащитников и журналистов об использовании принудительного труда уйгуров. Компании Lens Technology, Amazon (глава которого Джеф Безос владеет газетой Washington Post) и Tesla от комментариев изданию отказались.

Недавно наш корреспондент в Китае Джон Садворт подробно рассказывал об использовании принудительного труда уйгуров на предприятиях по переработке хлопка.

Что будет с памятниками Нагорного Карабаха

На территории Нагорного Карабаха, значительная часть которого недавно перешла под контроль Азербайджана, находится несколько важных памятников истории и культуры.

Армяне опасаются, что их памятникам, оставшимся на подконтрольной Баку территории, угрожает либо уничтожение, либо переименование из армянских в албанские. Наш корреспондент Юри Вендик выяснял, что теперь будет с этими объектами, и пытался проверить, насколько обоснованы опасения.

"Тост, как выстрел"

Перед наступлением Нового года российский президент по традиции обратится к жителям страны, его выступление покажут федеральные каналы. Ну а мы собрали тосты, которые Владимир Путин произносил в последние годы (и выяснили, что они не всегда отличаются разнообразием).

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Отметь с президентом: главный тост от Владимира Путина