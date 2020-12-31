Сэр Льюис Хэмилтон. Чемпион "Формулы-1" получит от королевы рыцарский титул

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Британский гонщик Льюис Хэмилтон получил от королевы Елизаветы II титул рыцаря Британской империи. Имя чемпиона "Формулы-1" включено в традиционный новогодний список награждений 2020-го года; в нем также оказались сотни британцев, принимавших участие в борьбе с последствиями пандемии Covid-19.

В ноябре Хэмилтон завоевал чемпионский титул в "Формуле-1" в седьмой раз в своей карьере. Таким образом он повторил рекорд Майкла Шумахера, и эти два спортсмена стали двумя самыми титулованными гонщиками в истории чемпионата.

По итогам 2020 года Би-би-си также второй раз подряд назвала его спортсменом года.

Хэмилтон, которому сейчас 35 лет, в 2008 году стал Членом ордена Британской империи (MBE). Это низший класс награды, после вручения которого знаменитым и заслуженным людям со временем могут вручить титул Рыцаря Британской империи (OBE). В некоторых случаях награду наивысшего класса вручают сразу.

Кого еще награждали?

Среди прочих рыцарями Британской империи являются (и их следует называть "сэрами" или "дамами") музыканты Пол Маккартни, Ринго Старр, Элтон Джон и Мик Джаггер, модель Твигги Лоусон, актрисы Эмма Томпсон, Джуди Денч и Хелен Миррен.

В прошлом рыцарями также становились многие спортсмены, в числе которых:

Многократная олимпийская чемпионка, бегунья на средние дистанции Келли Холмс ;

; Легкоатлет и спортивный функционер Себастьян Коу ;

; Шестикратный олимпийский чемпион, велогонщик Крис Хой ;

; Двукратный олимпийский чемпион и победитель турниров Большого шлема, теннисист Энди Маррей.

"Совсем другой драйв"

В прессе сообщалось, что ранее имя Хэмилтона ранее не попадало в список награжденных рыцарским титулом из-за вопросов в отношении уплаты им налогов. Спортсмен живет в Монако, поэтому некоторые говорили, что он использует схемы оптимизации налогообложения. Однако сам Хэмилтон настаивает, что платит значительную часть налогов на территории Великобритании.

В этом году водитель команды "Мерседес" не раз высказывался в поддержку движения против полицейского насилия в отношении чернокожих "Black Lives Matter", говорил о важности равенства, соблюдения прав человека и демократических принципов.

"В этом году у меня был совсем другой драйв по сравнению с прошлым, - говорил неана этой неделе Хэмилтон в интервью Би-би-си. - Мне хотелось первым прийти к финишу, чтобы я мог использовать эту платформу ["Black Lives Matter"] и высветить это как можно ярче".

Ведущий Би-би-си также спросил Хэмилтона о проблеме расизма в "Формуле-1" и о том, как он себя чувствует, будучи единственным чернокожим водителем в этом чемпионате.

"Есть немало других небелых парней, которые заслуживают возможность развиваться, получить прекрасное образование, они могут быть инженерами - или кем угодно, если захотят. Но правда в том, что для них нет равных возможностей", - ответил гонщик.

В начале декабря у Хэмилтона был обнаружен коронавирус, однако он выздоровел после недели болезни, которую как он описал как "одну из самых трудных" за последнее время.

Борцы с коронавирусом

В этом году награды от королевы получили несколько сотен британцев, которые принимали участие в борьбе против Covid-19. В том числе орден MBE вручат 106-летней Энн Бейкер, которая в качестве волонтера принимала участие в сборе средств для ликвидации последствий пандемии. Она станет самым пожилым человеком в истории, получившим эту награду.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, 106-летняя волонтер Энн Бейкер стала самым пожилым человеком, получившим MBE

Кроме того, орден получит 104-летняя Рут Сандерс, которая прошла марафонскую дистанцию, чтобы собрать средства для службы воздушной скорой помощи.

Ранее в этом году титул рыцаря получил 100-летний британский ветеран Том Мур, который помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи ходьбы по собственному садику.