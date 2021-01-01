Новогодний дайджест: закончился 2020-й - год, не похожий ни на что

Автор фото, EPA Подпись к фото, Новый год на пустой Таймс-сквер в Нью-Йорке

Русская служба Би-би-си поздравляет всех, кто нас читает, с наступлением нового 2021 года!

Только что закончившийся 2020-й запомнится нам как один из самых странных (а для многих - трагических) периодов современной истории. Хотя ушедший год определила пандемия коронавируса, буквально перевернувшая жизнь на планете, за последние 12 месяцев произошло множество других событий, последствия которых будут ощущаться еще многие годы. Давайте вспомним 2020-й, узнаем, как мир только что встретил Новый год, и попробуем представить, что нас ждет в будущем.

Из-за пандемии Covid-19 новогодние празднества во многих странах мира выглядели совсем не так, как обычно. Улицы городов в западных странах и России оставались в основном пустыми. Фейерверк в Москве состоялся, но Красная площадь, на которой в ночь на 1 января обычно собираются тысячи людей, в этот раз была закрыта.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Москве состоялся праздничный фейерверк, но новогодняя Красная площадь в этот раз была пуста

В Лондоне также отменили традиционный фейерверк на колесе обозрения London Eye. Вместо него в телеэфире Би-би-си показали красочное шоу с лазерами и дронами, которые рисовали в небе над британской столицей различные фигуры. В том числе - долгожданные для многих цифры "2021", гигантскую птицу, символ движения "Black Lives Matter"- и иконку с перечеркнутым микрофоном. Последняя напомнила об одной из главных особенностей года - работе из дома и необходимости включать звук на компьютере во время онлайн-совещаний.

Автор фото, PA Media

Впрочем, на улицах некоторых городов мира новый год все же встречало большое число людей. В том числе - в Ухане, где 31 декабря 2019 года был впервые обнаружен коронавирус. Посмотрите нашу подборку фотографий необычных новогодних празднеств, состоявшихся в эту ночь в разных странах мира.

Можно с уверенностью предположить, что в ушедшем году наши читатели пропустили очень многое. Ну, например, что-то похожее на это:

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Многим из нас действительно пришлось отказаться от отпуска у моря, кто-то долгое время не мог увидеть друзей и близких, некоторым пришлось отменить свадьбы и другие важные события. Кроме того, очень многие лишились стабильного заработка, поскольку пандемия практически полностью закрыла целые индустрии: от туризма до развлечений, ресторанного бизнеса и перевозок.

Обо всех этих проблемах мы подробно рассказывали в течение года, ну а сейчас давайте посмотрим на некоторые советы, которые, как мы надеемся, помогут не замыкаться на негативных эмоциях. Некоторые из них вас удивят: кому, скажем, придет в голову мысль обниматься с коровами? А это действительно один из секретов хорошего сна.

О психологических проблемах во время самоизоляции - и том, как с ними бороться, - в своем подкасте рассказывал наш журналист Олег Антоненко.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Четыре истории о психологических проблемах во время изоляции.

Любому, кто хотя бы немного следит за новостями, было довольно трудно пропустить важнейшие события 2020-го - настолько значимыми и масштабными они были. В этом видео мы напоминаем главные слова ушедшего года - и через них рассказываем о том, что этот год определило.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Слова-2020. Главные события года меньше чем за 5 минут

Ну а что, если бы пандемии не было? Какими бы тогда могли стать основные события 2020 года - и насколько сильно мир отличался бы от того, который мы знаем сейчас? Мы попытались это представить.

В России 2020-й среди прочего ознаменовался изменением Конституции, которое позволит Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента, и отравлением оппозиционера Алексея Навального. Наш корреспондент Елизавета Фохт рассказывает о главном в российской политике за последние 12 месяцев.

И посмотрите на список наших лучших лонгридов в уходящем году - мы рассказывали о важных политических новостях (таких как война в Нагорном Карабахе, отравление Навального и протесты в Беларуси) и готовили репортажи на темы, не относящиеся к большой политике (например, поиски тинейджера Влада Бахова и жизнь в общинах Виссариона и бывшего схиигумена Сергия). Разумеется, здесь также можно найти немало историй о коронавирусе.

Послушайте также специальный выпуск нашего подкаста "Что это было" о главных итогах 2020 года. Его представляют участники подкаст-команды Русской службы Би-би-си Виктор Нехезин, Оксана Чиж и Илья Кизиров.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Постоянные участники и слушатели подкаста рассказывают о самом главном для них в 2020 году

Культурная жизнь пострадала от пандемии больше всего - по крайней мере ее реальная, а не виртуальная составляющая: музеи не работали, концерты отменялись, кинотеатры оставались закрытыми. И да, конечно, при этом у многих людей появилось гораздо больше времени, чтобы читать, смотреть дома кино и слушать музыку. Наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан рассказывает о главных фильмах 2020 года.

Британия: первый день свободного плавания

1 января Британия начинает жить по новым правилам в отношениях с Евросоюзом и остальным миром. С начала года вступил в действие торговый договор между Лондоном и Брюсселем, а переходный период, когда все еще применялись общеевропейские нормы, закончился.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Это - первый грузовик, который пересек границу Британии после окончательного разрыва тесных отношений страны с ЕС

Первые грузовики с товарами уже пересекли британскую границу по новым правилам. Пока значительных задержек при оформлении документов не произошло, но настоящая проверка системы еще впереди: многие водители предпочли не отправляться в путь в первый же день, опасаясь пробок и хаоса.

Впрочем, рано думать, что все связанные с брекситом невзгоды для Британии уже позади. Следующей серьезной проблемой для Лондона вполне может стать желание Шотландии, где большинство населения голосовало против выхода из ЕС, объявить независимость.

Сразу после вступления договора о брексите в силу глава шотландского правительства Никола Стерджен попросила Евросоюз "не выключать свет". "Шотландия скоро вернется", - написала она в "Твиттере", обращаясь к Европе.

Наш европейский обозреватель Юри Вендик недавно рассказывал, как пандемия и брексит заставляют шотландцев все больше поддерживать идею разрыва союза с Англией.

В Россию возвращаются вытрезвители (и другие новые законы)

Если вы планируете продолжать встречать Новый год с большим количеством алкоголя, лучше задуматься о последствиях - и теперь уже не только для здоровья. С 1 января в России начинает действовать новый закон, по которому российские регионы смогут создавать платные медицинские вытрезвители. При этом полиция сможет доставлять нетрезвых людей в такие учреждения, а потом "клиенты" должны будут оплатить услуги по приведению себя в чувство.

Автор фото, Nikolai Adamovich/TASS Подпись к фото, В относительно недавнем прошлом вытрезвители выглядели так. Это фото 1992 года, на нем изображено подобное учреждение в Санкт-Петербурге

В ноябре мы рассказывали о новом законе, который тогда прошел первое чтение, но после этого был очень быстро принят в окончательном чтении и теперь вступает в силу.

Вообще в конце прошедшего года российские депутаты вели себя очень активно. В декабре Дума приняла сразу несколько громких репрессивных законов, в том числе о признании иностранными агентами физических лиц, миллионных штрафах за отказ удалить информацию с сайтов и уголовной ответственности за клевету в интернете. Вот список этих новшеств.

В этом разделе давайте посмотрим на новогодние поздравления некоторых известных людей (политиков и не только) и вспомним, что мы о них писали в течение года.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп опубликовал в "Твиттере" (где же еще!) свое обращение к жителям страны по случаю Нового года. В этот раз он предпочел говорить о своем наследии и заявил об "исторических победах" над коронавирусом, которых удалось достичь под его руководством. "Нас нужно помнить по нашим делам", - сказал Трамп.

Казалось бы, подобные акценты могут говорить о том, что Трамп наконец смирился со своим поражением на президентских выборах и теперь думает о жизни после 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена. Но на самом деле нынешний глава Белого дома по-прежнему оспаривает победу своего демократического оппонента и без весомых доказательств заявляет о массовых фальсификациях.

Мы подробно следили за ходом президентских выборов в США и последовавшим за ними скандалом, во время которого Трамп всеми силами пытался помешать юридическому оформлению победы Байдена. Вот страница, на которой мы собрали главные материалы.

Елизавета II

Новогодние поздравления британской королевы Елизаветы II опубликованы в ее официальном "Твиттере". Под несколькими снимками королевской четы размещена цитата из экстренного обращения монарха в апреле этого года, на пике первой волны пандемии. "Нас должно успокаивать, что лучшие дни вернутся - хотя, возможно, перед нами еще будут стоять новые трудности, - сказала тогда Елизавета II британцам. - Мы снова будем с нашими друзьями и семьями. Мы снова встретимся".

Автор фото, Glyn Kirk / Getty Images Подпись к фото, В апреле вместо многочисленных рекламных объявлений на площади Пикадилли демонстрировали обращение Елизаветы II

Для телезрителей по всему миру важным событием этого года, связанным с британской королевской семьей, стал выход нового сезона сериала Netflix "Корона" (The Crown). В нем рассказывается о событиях 1980-х годов, в том числе премьерстве Маргарет Тэтчер и браке принца Чарльза и Дианы Спенсер. Наш корреспондент Андрей Козенко делился впечатлениями о четвертом сезоне "Короны".

Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал 31 декабря семейное фото с новогодними поздравлениями и написал: "Я остаюсь оптимистом и всем того же желаю. Всё у нас будет хорошо".

Отравление Навального и обвинения в причастности к его организации, выдвинутые против сотрудников российских спецслужб, стали одним из главных событий уходящего года. Навальный рассказывал о своем отравлении в большом интервью Русской службе Би-би-си.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев, который в этом году ушел с должности премьер-министра России и был назначен заместителем председателя Совета безопасности, тоже выступил с новогодним обращением в своих социальных сетях. Он сказал, что закончившийся год "был очень трудным". "[Он] принес тяжелые испытания - мы столкнулись с новой опасной болезнью, в воздухе витал страх, людей пугала неизвестность, а в какой-то момент вообще всерьез задавался вопрос, сумеет ли человечество справиться с этой глобальной угрозой и выжить", - заявил Медведев.

В январе отставка Медведева, назначение премьером Михаила Мишустина и предложение Путина поменять конституцию стали настоящей неожиданностью. Наша ведущая Ксения Батанова обсуждала эту политическую бурю в прямом эфире в YouTube с политологами и специальными корреспондентами Би-би-си.

Как изгнать из себя оливье

Ни один новогодний дайджест не может обойтись без оливье. У нас нет новых рецептов этого замечательного во всех отношениях блюда, но зато мы можем посоветовать, как справиться с "тяжелыми" последствиями его употребления. Мы почти не надеемся, что многим из вас придет в голову идея отправиться на пробежку сразу после праздничного застолья, то есть уже утром 1 января. Но может быть потом? Когда-нибудь? Это видео наш корреспондент Александр Новиченко подготовил год назад, в январе 2020 года.