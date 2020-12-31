Сотни пассажиров застряли в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/Tass Подпись к фото, В аэропорту Домодедово создали оперативный штаб для улаживания ситуации

Почти 150 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за сложных погодных условий, сообщают информагентства со ссылкой на расписания аэропортов.

По последним данным, в аэропорту Домодедово 78 рейсов задержано и три отменено, в Шереметьево шесть рейсов задержано и 48 отменено, во “Внуково” 12 рейсов задержано и два отменено.

Особенно сложная ситуация сложилась в Домодедово. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе аэропорта, последствия ледяного дождя привели к изменениям в графике вылета и прилета рейсов.

"На поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами", - сообщили в пресс-службе.

В аэропорту создан оперативный штаб - "чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов", говорится в сообщении.